『パズドラ』プロ選手No.1の座に輝くのは誰だ?



ガンホーは、2023年9月21日(木)より開催される「東京ゲームショウ2023」に、JeSU認定eスポーツタイトル『パズドラ』にて、オンライン出展いたします。





▶▶『パズル&ドラゴンズ』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20230913padtgs01



https://pad-esports.gungho.jp/tournament/2023tgscmp/



「東京ゲームショウ2023」では、『パズドラ』プロ選手たちがプロNo.1の名誉をかけた賞金総額500万円のトーナメント大会「パズドラチャンピオンズカップ TOKYO GAME SHOW 2023」を開催いたします。大会は、先日『パズル&ドラゴンズ』に実装された新モード「4人でガチ【対戦】」を用いて行い、クリア時のスコアを競い合います。パズルテクニックはもちろんのこと、ランダムで決まる対決ダンジョンやモンスター編成の適応力も重要な、運も試される「4人でガチ【対戦】」で、勝利の女神は果たしてどの選手に微笑むのか。手に汗握る白熱の頂上決戦バトルは必見です。





なお、大会開催に先駆け、「パズドラチャンピオンズカップ TOKYO GAME SHOW 2023」優勝者予想キャンペーンを実施いたします。『パズドラ』プロ選手18名のうち、誰が優勝するかを予想して、『パズル&ドラゴンズ』内からご応募ください。



ご参加いただいた皆様には参加賞として「魔法石」1個を、見事予想が的中した皆様には「イベントメダル【虹】」10個を贈呈いたします。さらに、予想が的中したうえで、ご希望いただいた方の中から抽選で10名様に、本大会協賛の「明治 アーモンドチョコレート」1ケース(80個)をプレゼントいたします。皆様、奮ってご参加ください。



大会は、2023年9月23日(土)に開催される「東京ゲームショウ2023」公式番組の他、パズドラ公式YouTubeチャンネルでも配信予定です。ぜひこの機会に『パズドラ』プロ選手たちの熱いバトルリアルタイムにてお楽しみください。



「パズドラチャンピオンズカップ TOKYO GAME SHOW 2023」優勝者予想キャンペーン 概要







特設サイト:https://pad.gungho.jp/member/vote/2309/



「パズドラチャンピオンズカップ TOKYO GAME SHOW 2023」概要









https://youtu.be/3oXbMxP-LMI



『パズドラ』とは







スマートフォン向け定番パズルRPG『パズル&ドラゴンズ』をはじめ、『パズドラバトル』などのゲームの他、アニメやマンガ、玩具に至るすべてを含むコンテンツの総称です。



また『パズドラ』はJeSU認定のeスポーツタイトルです。誰でも参加が可能なプロ認定大会「パズドラチャレンジカップ」や認定プロと一般プレイヤーが対戦可能な賞金制大会「パズドラオープンカップ」などを開催しています。JeSU認定のプロが『パズドラ』の最高峰を目指す「パズドラチャンピオンズカップ」も開催されています。



