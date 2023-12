[マリオット・インターナショナル ジャパン]

マリオット・インターナショナルが展開する次世代型ライフスタイルホテル「アロフト大阪堂島」(大阪府大阪市北区堂島浜2-1-31、総支配人:ニジャド・ファレス)は、年末のフェスティブシーズンを華やかに彩るクリスマス限定メニューをお届けいたします。また、今年のクリスマスは、クリエイティブなアーバンエコロジースタジオ「City as Nature」とのコラボレーションで制作したエコクリスマスツリーが館内に飾られ、一年の中でも特別なこの季節をサステナブルに祝福いたします。



コンテンポラリーなデザインとレイアウトが魅力のオールデイダイニング「The WAREHOUSE」では、 2023年12月23日(土)~12月25日(月)の3日間限定でクリスマスディナーブッフェを提供。シェフこだわりの特別な逸品を、スタイリッシュな空間でお楽しみください。また、シグネチャーバー「W XYZバー」では、2023年12月7日(木)~2024年2月29日(木)の期間、クリスマスミュージックをバックに鮮やかなフェスティブドリンクを提供いたします。



■クリスマスディナーブッフェ

米国のセントレジスホテルやフォーシーズンズホテルをはじめ、名だたるホテルのフレンチレストランでの豊富なシェフ歴を誇るヒョン・ジョセフが、味わいはもちろんのこと、目でも楽しめる贅沢な料理をご用意。お好きな野菜やフルーツをお選びいただける食べ放題のサラダバーや、シェフ特製のロースト、ソーセージ、シチュー、ベイクドフィッシュ、ピザ、年越し蕎麦、ストロベリーケーキなど、多彩なメニューを取り揃えています。聖夜をお腹いっぱいに過ごしたい方も、寛ぎながら特別なディナータイムを満喫したい方も、今年のクリスマスは魅惑的な雰囲気の空間でシェフが趣向を凝らしたお料理をいただきながら、ご家族や大切な方と楽しいひとときを過ごしませんか。





【クリスマスディナーブッフェの開催 概要】

場所: The WAREHOUSE | ザ・ウェアハウス

開催日: 2023年12月23日(土)~ 2023年12月25月(月)

提供時間: 17:30 ~ 22:00 (料理提供時間21:30まで)

料金(税・サ込):

クリスマスディナービュッフェ (一般):7,000円

クリスマスディナービュッフェ お子様料金:4,000円

クリスマスディナービュッフェ & ウェルカムドリンク付き:8,000円

■フェスティブドリンク @W XYZバー

ノスタルジックなクリスマスソングに耳を傾けながら、W XYZバーで期間限定のフェスティブドリンクをお楽しみください。クリスマスムードに盛り上げられ、ご友人とのおしゃべりも、カクテルを片手に楽しむビリアードも、いつもとはひと味違うものに。ノンアルコールカクテルもご用意しております。





Cranberry Ginger Punch/クランベリージンジャーパンチ(アルコール)1,200円(税・サ込)

ダークラム、ジンジャービール、クランベリージュース、ライムジュース

Luminous Berry Bliss/ルミナスベリーブリス(ノンアルコール)¥1,000円(税・サ込)

【フェスティブドリンクの提供 概要】

場所: W XYZ Bar | W XYZバー

開催日: 2023年12月08日(金)~2024年2月29日(木)

提供時間:

日曜日~木曜日:17:00 ~ 23:00(L.O. 22:30)

■サステナブルにクリスマスを祝福

企業の大きな課題に挙げられるのが、廃棄物の発生です。アロフト大阪堂島は、再利用とリサイクルを運営に取り入れることで廃棄物を減らすことを目指し、サステナブルな取り組みに尽力しています。今年のクリスマスは、韓国の大田(テジョン)に拠点を置くクリエイティブなアーバンエコロジースタジオ、City as Natureとのコラボレーションによる、サステナブルな素材で創作されたエコクリスマスツリーを制作しました。





このツリーは、展示期間終了後、当ホテルおよびアーティストによって再利用または再生が可能な、サステナブルな素材を使用して制作されました。ツリーの表面には、楮(こうぞ)として知られる低木の枝から作られている伝統紙、和紙と韓紙(ハンジ)を使用。楮は成長が早く、木全体を伐採するのではなく、毎年生えてくる枝を使って持続的に紙を生産することができます。土台には、アーティストが地元の森林から伐採した竹を組み立てたものを使用。成長が早いことで知られる竹は、定期的に伐採しても切り株から新たに再生し、急速に成長することから、環境への負担なく伐採することができます。



アロフト大阪堂島とCity as Natureは、サステナビリティをけん引する存在となれるよう、尽力いたします。お祝いムードに満ちたこの季節に、この展示の繊細な美しさが、地球と調和しながら共に生きる新しい道を考えるきっかけになれば幸いです。



City as Natureについての詳細:https://cityasnature.org/about



■ニューイヤーズイブディナーブッフェ

ご家族やご友人とニューイヤーズイブディナービュッフェを楽しみながら、この一年あった出来事や功績を振り返る特別なひとときを。美味しいお食事と合わせるドリンクも幅広くご用意しています。お好みに合わせてお選びいただける様々なディナープランとともに、素敵な大晦日をお過ごしください。



【ニューイヤーズイブディナーブッフェ 概要】

場所: The WAREHOUSE | ザ・ウェアハウス

開催日: 2023年12月31日(日)

提供時間: 17:30 ~ 22:00 (料理提供時間21:30まで)

料金(税・サ込):

ニューイヤーズイブ ディナーブッフェ(一般):8,000円

ニューイヤーズイブディナービュッフェ お子様料金:3,500円

ニューイヤーズイブディナービュッフェ & ウェルカムドリンク付き:9,000円

ニューイヤーズイブディナービュッフェ & シャンパン付き:10,000円

ニューイヤーズイブ ディナーブッフェ W XYZバーでのカウントダウンパーティー(フリーフロー込)へのアクセス付: 12,000円 ※20歳以上の年齢の方ご入場可

■カウントダウンイベント

今年の素晴らしい一年をしめくくり、新しい一年を迎えるカウントダウンイベントを開催いたします。美味しいドリンクとお食事をつまみながら、ダンサーと大阪の有名DJのビートに合わせて踊り、2023年の最後の瞬間まで楽しいひとときをお過ごしください。ダンサーのWakanaとSuzunoと一緒に踊って、DJ Licca、Taku-hero、B=Ballのノリノリなビートで、2024年を迎えるためにその場の雰囲気を最大限に盛り上げます。大胆なダンスムーブに参加して、とびきり幸せな新年をお迎えください。





【カウントダウンイベントの開催 概要】

場所: W XYZ Bar | W XYZバー

開催日: 2023年12月31日(日)

提供時間: 20:00~00:20

入場料金: 5,000円 (税・サ込・フリーフロードリンク) ※20歳以上の年齢の方ご入場可

■新年3日間限定でおせち料理を小鉢でご用意

玄米やコーンといったシリアルやドライフルーツが楽しめるシリアルバーが好評のThe WAREHOUSE(ザ・ウェアハウス)の朝食。新年1月1日~3日の3日間限定で、紅白なますや黒豆といったおせち料理をご用意いたします。子孫繁栄、無業息災などの意味をもつおせちを味わいながら、新年をお迎えください。





【The WAREHOUSE 新年3日間限定でおせち料理 概要】

期間:2023年1月1日(月)~ 3日(水)

場所:アロフト大阪堂島 1階レストラン「The WAREHOUSE / ザ・ウェアハウス」

営業時間:07:00 ~ 11:00(L.O. 10:30)

料金:2,420円(税サ込)

■「THE WAREHOUSE / ザ・ウェアハウス」 概要

季節のフルーツやシリアルなどが並ぶ“シグネチャー・シリアル・バー”をはじめ、一日のスタートにぴったりな充実の朝食、栄養やスタミナをテーマにした国際色豊かな日替わりランチ、そして一日の終わりには自分へのご褒美に、おすすめのワインとそれによく合うお料理を。宿泊ゲストだけでなく、地元の方々もお楽しみいただけるコンテンポラリーで遊び心あるデザイン&レイアウトが魅力のオールデイダイニング。イタリア製のカラフルなテーブルウェアなど、フォトジェニックな場所を探してみるのもおすすめです。





営業時間:

朝食:07:00 ~ 11:00 (L.O. 10:30)

ランチ:11:30 ~ 15:00 (L.O. 14:00)

ディナー:17:30 ~ 22:00 (L.O. 21:00)

*定休日:月曜日・火曜日

「W XYZ Bar /W XYZ バー」 概要

「音楽を愛する人たちのソーシャルシーン」をテーマにしたカフェ&バー。くつろぎの午後のひとときには、コーヒーや紅茶でくつろいだり、好みのレコードを選んだり、アコースティックギターやキーボードに挑戦したり、プールゲームを楽しんだり、仲間とほっとする時間を過ごせます。バータイムにはきらびやかな照明に変わり、一気にライブムードに!現在のアロフト大阪堂島の地にあった堂島米会所にインスパイアされたトリビュートカクテルなど艶やかなドリンクと音楽を楽しむことができます。





営業時間:

日曜日~木曜日:17:00 ~ 23:00(L.O. 22:30)

金曜日~土曜日:17:00 ~ 00:00(L.O. 23:30)

■アロフト大阪堂島 概要

大胆なデザインとスタイリッシュなインテリアで統一された全 305 室の客室は、ブランドの特徴であるロフトレイアウトを採用し、1Fエントランス、ロビー等の共用部、レストラン、バーは天井高5.5m(設備機器下3.8m)の高さを活かした開放感のある空間でお客様をお迎えいたします。全客室には高速無料Wi-Fi、USBポート、55インチの薄型フルHDテレビ、レインフォールシャワーヘッド付きウォークインシャワー、特注のdrybar(ドライバー)バスアメニティと、最先端のテクノロジーを完備しております。ホテルのダイニングおよび共有スペースは、お客様同士の間で思いがけない友情が生まれたり、革新的で先見性のあるアイデアが交換されたりするような、活気に満ちた自由な雰囲気が特徴です。オールデイダイニング The WAREHOUSE(ザ・ウェアハウス)は、セミオープンキッチン、特製のシリアルバー、ビュッフェカウンターを備え、国内外の多様な料理をご提供します。また、ロビーから続くシックなRe:mix(SM) lounge(リミックス ラウンジ)とW XYZ(R) Bar(ダブリュ エックス ワイ ズィー バー)はホテルのソーシャルシーンの中心をなすエリアとなっており、おつまみやビリヤードを楽しんだり、アロフトのシグネチャーカクテルを飲みながら、アコースティックライブからクールなDJミュージックまで、様々な音楽をお楽しみいただけます。テイクアウト専用ショップRe:fuel by Aloft(SM)(リフューエル バイ アロフト)では、スナック菓子、コーヒー、ジュースなど、新鮮なメニューをグラブ&ゴースタイルでご提供します。エクササイズルームのRe:charge(SM)(リチャージ)は明るく広々としたスペースにカーディオ機器およびウエイト・トレーニング機器を備えており、ご旅行中でもいつものトレーニングを継続していただけます。



◎公式 HP: https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/osaal-aloft-osaka-dojima/

