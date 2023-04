[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都港区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、King & Princeのベストアルバム「Mr.5 」(読み:ミスターファイブ)を4月19日(水)に発売します。









King & Prince初のベストアルバム「Mr.5」は、デビューシングル「シンデレラガール」から23年2月発売の12thシングル「Life goes on / We are young」までの全シングル表題曲16曲と、ファンへの感謝の想いをメッセージに込め本作のために新たに制作した新曲「Beautiful Flower」が収録されています。



初回限定盤A・BのDISC2には、これまでの全リリース楽曲のシングル表題曲とアルバムリード曲以外の中から、King & Princeが2つのテーマ「SWEET & MEMORIES」「COOL & GROOVIN'」に沿ってセレクトした楽曲を各10曲収録。通常盤のDISC2には、これまでリリースした全アルバムのリード曲5曲が収録されています。

ジャケットは、メンバー・高橋海人の描き下ろしイラストで自由に楽しめるように塗り絵仕様となったアナザージャケットも封入。Dear Tiara盤(ファンクラブ限定)には、楽曲投票企画「国民投票!みんなで作ろう King & Prince BEST ALBUM」によって選ばれた上位15曲が収録されています。



初回限定盤Aには、King & Princeからのスペシャルプレゼントとして制作中のMV(ミュージックビデオ)やそのメイキングを特典映像として収録。

初回限定盤Bには楽曲投票企画にて1位となった「King & Prince, Queen & Princess」のMVとLive Recording ver.、メイキングの模様が、Dear Tiara盤には5人だけの熱海への小旅行の様子がそれぞれ特典映像として収録されています。



「King & Prince, Queen & Princess」のMVは、King & Princeの約5年間の歴史を振り返る映像として、これまでのライブ映像やライブ衣装、メンバーのオフショットなどを使用しKing & Princeの過去から現在までの歩みを感じられる作品です。



King & Prince

BEST ALBUM 『Mr.5 』

2023年4月19日(水)発売



■初回限定盤A 【2CD+DVD】¥4,950(税込) / UPCJ-9041

※三方背ケース付マルチケース仕様、歌詞ブックレット32P、フォトブックレット60P

【CD-DISC1】※全形態共通

01. シンデレラガール 02. Memorial 03. 君を待ってる 04. koi-wazurai 05. Mazy Night

06. I promise 07. Magic Touch 08. Beating Hearts 09. 恋降る月夜に君想ふ

10. Lovin‘ you 11. 踊るように人生を。 12. TraceTrace 13. ツキヨミ 14. 彩り

15. Life goes on 16. We are young 17. Beautiful Flower (新曲)



【CD-DISC2】 “SWEET & MEMORIES” Selected by King & Prince

01. Love Paradox 02. Key of Heart 03. エスコート 04. 僕のワルツ 05. A Little Happiness

06. 気楽にやろうよ 07. Amazing Romance 08. 幸せがよく似合うひと 09. 愛を伝えましょう 10. 花束

【DVD収録内容】

・ Special Music Video from King & Prince

*詳細はKing & Princeからの特別なプレゼントとして、皆さまのお手元にて受け取っていただくため、

商品発売まで楽しみにお待ち下さい。



■初回限定盤B 【2CD+DVD】¥4,950(税込) / UPCJ-9042

※三方背ケース付マルチケース仕様、歌詞ブックレット32P、フォトブックレット60P

【CD-DISC1】※全形態共通

【CD-DISC2】 “COOL & GROOVIN'” Selected by King & Prince

01. Easy Go 02. ナミウテココロ 03. Kiss & Cry 04. Nothing compares 05. Little Christmas

06. Romantic 07. Started 08. Moon Lover 09. Last Train 10. Bounce

【DVD収録内容】

・「King & Prince, Queen & Princess」 Music Video

・「King & Prince, Queen & Princess」 Music Video -Live Recording ver.-

・「King & Prince, Queen & Princess」 Behind the scenes



■通常盤【2CD】¥3,300(税込) / UPCJ-1005/6

※2Dワイドケース仕様、歌詞フォトブックレット32P、アナザージャケット(塗り絵ver.)

【CD-DISC1】※全形態共通

【CD-DISC2】

01. Naughty Girl 02. &LOVE 03. 僕らのGreat Journey 04. Namae Oshiete 05. ichiban



■Dear Tiara盤(ファンクラブ盤)【2CD+DVD】¥4,950(税込) / PROJ-1920

※ 96Pフォトブック型ジャケット(A4変形判)

【CD-DISC1】※全形態共通

【CD-DISC2】国民投票 Top 15 Tracks

01. King & Prince, Queen & Princess 02. Focus 03. NANANA 04. ゴールデンアワー

05. Dream in 06. Prince Princess 07. 今君に伝えたいこと

08. 僕の好きな人 (平野紫耀、高橋海人、岸優太) 09. 宙 (SORA) 10. Dear My Tiara

11. 君とメリークリスマス 12. 君がいる世界 13. Glass Flower 14. Bounce To Night

15. OH! サマー KING

【DVD収録内容】

・ King & Princeの小旅行 in 熱海!

*King & Princeが熱海のアクティビティやグルメで1日を満喫する小旅行企画映像



■初回封入特典「期間限定動画視聴シリアルナンバー」

初回封入特典:初回限定盤A/期間限定動画A視聴シリアルナンバー

(Special Music Video from King & Prince Recording Movie)

初回限定盤B/期間限定動画B視聴シリアルナンバー(楽曲投票ランキング予想大会!)

通常盤/期間限定動画C視聴シリアルナンバー(「Mr.5」Jacket Shooting Making)

視聴期間:2023年4月18日(火) 昼12:00~5月2日(火) 18:00まで

※3形態共に初回プレス分にのみ封入となります。 ※Dear Tiara盤にはシリアルナンバー封入はございません。



■先着外付け特典

・初回限定盤A/特典:フォトカード(A6サイズ)

・初回限定盤B/特典:クリアポスター(A4サイズ)

・通常盤(初回プレス):アナザージャケット5種セット

※特典は先着です。数に限りがございます。ご予約ご購入の際は必ず、各店舗/各ECサイトでご確認ください。

■外付け特典

・Dear Tiara盤:ステッカーシート(A6サイズ)



