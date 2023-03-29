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【TRUMP】脚本家・末満健一が手掛ける「TRUMPシリーズ」大人気企画『はじめての繭期2023』4月3日よりYouTubeにて開催！

［株式会社ポニーキャニオン］


(C)2021 WATANABE ENTERTAINMENT
2023年4月15日（土）よりTRUMP series 15th ANNIVERSARY『LILIUM -リリウム 新約少女純潔歌劇-』が上演されることを記念し、YoutTubeチャンネル：ポニーキャニオンVIDEOにて4月3日（月）より『はじめての繭期2023』が開催されることが決定した。

脚本家・末満健一が手掛けるTRUMPシリーズ最新上演作『LILIUM -リリウム 新約少女純潔歌劇-』は、2014年の初演以降シリーズファンの間では伝説的な作品として根強い人気を誇る『LILIUM -リリウム 少女純潔歌劇-』を改稿し、深度を増した脚本と新たな楽曲を携えて上演される。

このたび開催が発表された『はじめての繭期2023』は、舞台をより楽しんでもらいたい、TRUMPシリーズを見たことが無い人にも気軽に作品に触れてもらいたいという制作スタッフの思いから上演前の実施が決定した。

初回は4月3日（月）20時からYouTubeチャンネル：ポニーキャニオンVIDEOにてプレミア公開される。今回は、Dステ版『TRUMP』TRUTH、2019年版『SPECTER』、『マリーゴールド』、『黒世界　雨下の章・日和の章』、といった『LILIUM』と深いかかわりをもつ5作品が五夜連続で4月7日（金）まで開催される。『はじめての繭期』はアーカイブが残らない一夜限りの配信のため、是非この機会にTRUMPシリーズの世界を体験していただきたい。

■TRUMPシリーズ
劇作家・末満健一がライフワークに掲げ、2009年より展開する演劇シリーズ作品。人間でいうところの思春期＝繭期（まゆき）のヴァンプの少年たちが生を渇望する姿を描いたシリーズの原点『TRUMP』の他、『LILIUM-リリウム少女純潔歌劇-』、『SPECTER』、『グランギニョル』、ミュージカル『マリーゴールド』、『COCOON 月の翳り星ひとつ』『黒世界 雨下の章・日和の章』『ヴェラキッカ』がこれまでに上演。公演から派生した短篇小説を発表したり、「繭期夜会」と呼ばれるコンサートなども開催。2020年より「ヤングエース」にてコミック連載もスタート。

■TRUMPシリーズ 最新上演作『LILIUM　–新約少女純潔歌劇-』
＜公演＞
東京公演（サンシャイン劇場）
2023年4月15日（土）～2023年4月23日（日）
大阪公演（梅田芸術劇場　シアター・ドラマシティ）
2023年4月28日（金）～2023年5月3日（水）
舞台HP：https://lilium.westage.jp/

■『はじめての繭期2023』 TRUMPシリーズ YouTube上映会
開催日時：2023年4月3日（月）～7日（金）20:00～　プレミア公開
配信チャンネル：ポニーキャニオンVIDEO YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCtNlKGKIy3y9_ZPFUUOGrWA
※各日の配信URLは後日、TRUMPシリーズinfo（ポニーキャニオン公式）Twitterにてお知らせいたします。
Dステ12th 『TRUMP』 TRUTH


第一夜：2023年4月3日(月) 20:00～
Dステ12th 『TRUMP』 TRUTH（2013年上演）
出演：三津谷 亮　西井幸人　山田裕貴　陳内 将　他



Patch × TRUMP series 10th ANNIVERSARY 『SPECTER』


第二夜：2023年4月4日（火）20:00～
Patch × TRUMP series 10th ANNIVERSARY 『SPECTER』（2019年上演）
出演：松井勇歩　竹下健人　田中 亨　中山義紘　他



ミュージカル『マリーゴールド』


第三夜：2023年4月5日（金）20:00～
ミュージカル『マリーゴールド』（2018年上演）
出演：壮一帆　田村芽実　東啓介　愛加あゆ　吉野圭吾　他



黒世界 雨下の章

第四夜： 2023年4月6日（火）20:00～
音楽朗読劇 『黒世界 ～リリーの永遠記憶探訪記、或いは、終わりなき繭期にまつわる寥々たる考察について～』（2020年上演）
出演：鞘師里保 樹里咲穂 池岡亮介 大久保祥太郎 新良エツ子 宮川浩 中尾ミエ 松岡充




黒世界 日和の章

第五夜： 2023年4月7日（水）20:00～
音楽朗読劇 『黒世界 ～リリーの永遠記憶探訪記、或いは、終わりなき繭期にまつわる寥々たる考察について～』（2020年上演）
出演：鞘師里保 上原理生 MIO YAE 三好大貴 中山義紘 新良エツ子 朴璐美



※プレミア公開は全日22:45までとなります。
※アーカイブ配信はございません。


■TRUMP series Blu-ray Revival 全８作品 好評発売中
価格：各4,500円（税込）

・Dステ12th「TRUMP」TRUTH
品番：PCXP-50848
購入はこちら： https://lnk.to/trump_truth_bd

・Dステ12th「TRUMP」REVERSE
品番：PCXP-50849
購入はこちら： https://lnk.to/trump_reverse_bd

・Patch stage vol.6「SPECTER」
品番：PCXP-50850
購入はこちら：https://lnk.to/specter_bd

・ピースピット2017年本公演「グランギニョル」
品番：PCXP-50851
購入はこちら： https://lnk.to/granginyoru_bd

・ミュージカル「マリーゴールド」
品番：PCXP-50852
購入はこちら： https://lnk.to/marigold_bd

・Patch × TRUMP series 10th ANNIVERSARY「SPECTER」好評発売中
品番：PCXP-5085
購入はこちら： https://lnk.to/10th_specter_bd

・「COCOON 月の翳り」
品番：PCXP-50854
購入はこちら： https://lnk.to/COCOON_tsukinokageri_bd

・「COCOON 星ひとつ」
品番：PCXP-50855
購入はこちら： https://lnk.to/COCOON_hoshihitotsu_bd

発売元・販売元：ポニーキャニオン
(C)2021 WATANABE ENTERTAINMENT
※全タイトル舞台本編のみ収録。

■ 黒世界　Blu-ray&DVD・サラウンドCD発売中&配信中
・音楽朗読劇 『黒世界 ～リリーの永遠記憶探訪記、或いは、終わりなき繭期にまつわる寥々たる考察について～』 雨下の章 （2020年上演）
Blu-ray購入はこちら：https://lnk.to/kurosekai-uka-bd
DVD購入はこちら：https://lnk.to/kurosekai-uka-dvd
CD購入はこちら：https://lnk.to/kurosekai-uka-cd
配信はこちら：https://lnk.to/UkanoShou

・音楽朗読劇 『黒世界 ～リリーの永遠記憶探訪記、或いは、終わりなき繭期にまつわる寥々たる考察について～』 日和の章　（2020年上演）
Blu-ray購入はこちら：https://lnk.to/kurosekai-hiyori-bd
DVD購入はこちら：https://lnk.to/kurosekai-hiyori-dvd
CD購入はこちら：https://lnk.to/kurosekai-hiyori-cd
配信はこちら：https://lnk.to/HiyorinoShou

■HP／SNS 情報
TRUMPシリーズ パッケージ情報サイト → https://trump.ponycanyon.co.jp
TRUMPシリーズinfo（ポニーキャニオン公式）Twitter　→　https://twitter.com/trump_pony
TRUMPシリーズ 公式サイト → https://trump10th.jp/
ワタナベ演劇公式 Twitter →　https://twitter.com/watanabe_engeki
ワタナベ演劇スタッフ公式Instagram　→ https://www.instagram.com/watanabe_engeki_staff/

企業プレスリリース詳細へ （2023/03/29-17:46）

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