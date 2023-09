[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

『サモンズボード』は、「桜月館幕間『桜月館vs橘月館~東西神童対決!?の巻~』」(読み:おうげつかんまくあい おうげつかんvsきつげつかん)を2023年9月7日(木)より開催いたします。





▶▶『サモンズボード』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20230907sbpt01



https://sb.gungho.jp/member/event/2023/09_ougetsukan_3rd/index.html



本イベントでは、『桜月館学園』を舞台にした新たなエピソードが登場。舞台が中等部の【極・神】級ダンジョン「桜月館交流試合」にて、ライバル校「橘月館学園・中等部」との交流戦を描きます。



「桜姫」の弟「花若丸」や元気な新入生「詩羽」、「橘月館学園」からやってきた「リッカ」や「紫蘭」など新たなキャラクターも数多く登場します。



『桜月館学園』の新たな展開はいかに。新イベント「桜月館幕間『桜月館vs橘月館~東西神童対決!?の巻~』」をどうぞお楽しみください。















お知らせメールに「橘月館学園生徒会副会長・椛」をお届け!







期間中ゲームにログインすると「橘月館学園生徒会副会長・椛」をお知らせBOXにお届けします。「橘月館学園生徒会副会長・椛」は【極・神】級ダンジョン「桜月館交流試合」のデイリーミッションなどからも手に入れることが可能です。



宝玉「紅華のかんざし」を集めよう!







本イベント中、ミッション報酬などで「紅華のかんざし」を集めやすくなっています。宝玉「紅華のかんざし」を4個集めると、「古戚ノ美音・紅華」の覚醒解放が可能です。



1回限定!育成ギフト登場!







クリアすると「スタミナ回復薬」や「経験値宝玉」が手に入る特別なダンジョンが登場します。イベントの攻略やモンスター育成にお役立てください。



「桜月館vs橘月館 ログインボーナス」開催!







2つの期間に分けて、ログインボーナスを開催します。ユニークソウル宝玉「桜月館学園の校章」や「橘月館学園の校章」の他、「光結晶」やゲーム内アイテムなどがラインナップします。毎日のログインをお忘れなく。



交換所でキャラクターや育成素材をゲット!





サモンクリスタルの交換ラインナップに「雷月天将副官・月熊の庵」が新登場。「月天将の猛稽古!」で集めるイベントポイント「桜の花びら」の交換ラインナップには、「光結晶」他、「AELv経験値」や「熟練ポイント」の

宝玉が登場します。



「桜月館vs橘月館 ランバト」開催!







クラス報酬として「橘月館学園中等部・紫蘭」が手に入る「桜月館vs橘月館 ランバト」を開催します。まれに乱入してくる「師範代」を倒すと、「橘月館学園生徒会副会長・椛」を手に入れることができます。



「文化祭SPガチャ」「体育祭SPガチャ」登場!





宝玉で回せる2種類のSPガチャが登場します。「文化祭SPガチャ」は「冷血風紀委員長・霊香」「反骨問題児・緋覇那」などが、「体育祭SPガチャ」は「熱戦を飾る応援姫・天花」「劇薬救護班・弐都麻」などが、それぞれラインナップしています。



【開催期間】2023年9月7日(木)4:00 ~ 2023年9月26日(火)10:59



『サモンズボード』基本情報







タイトル: サモンズボード

ジャンル: ボードゲーム・RPG

対応機種: Android OS 6.0以上/iOS 12.0以上 (CPU A8以上)

公式サイト: https://sb.gungho.jp/

特徴:サモンズボード!それは4×4の召喚盤の上で繰り広げられるモンスターバトル。自分のモンスターを上手にあやつり、荒廃した世界に平和をもたらそう!

