「緊張感と高揚感の交錯する一夜。まさに”美しさの中にある永遠へと続く階段”でした」- 井上鑑



超豪華アーティストが集い、一夜限りで行われたLIVE、そのすべてを収録。





2023年4月に発売されたNEW ALBUM『RHAPSODIZE』の全曲+αを総勢15名で演奏するLIVEが5月9日目黒ブルース・アレイ・ジャパン(BAJ)で催されました。そのすべてを収録した音源が11月8日に配信される『RHAPSODISING at BAJ』です。出演アーティストは全員アルバム『RHAPSODIZE』にも参加、その熱い演奏でまさに奇跡

的な一夜となりました。







今回の『RHAPSODISING at BAJ』は、配信のみでのリリース。パッケージの発売は今のところ予定しておりません。

通常配信、ハイレゾ配信、360 Reality Audio、ドルビーアトモスでの配信となります。

配信はコチラ:https://LGP.lnk.to/QrPB6ns1



出演アーティスト:

井上鑑、山木秀夫、高水健司、今剛、土方隆行、三沢またろう、山本拓夫、マレー飛鳥カルテット(マレー飛鳥、清水泰明、吉田篤貴、西谷牧人)、佐々木久美、松本英子、比山貴咏史

★Special Guest 吉田美奈子



収録曲:

01 Saga for Saga

02 Let the Water Flow

03 As Dark as night

04 Heading Nowhere

05 Who Forget ?

06 Son of Duchamp

07 夏の庭にて

08 Silvery Field

09 MIRACLE SHIP

10 Woodstock Lost

11 STAY~トロイメライより~

12 CHELLIST

13 451F

14 DIA

15 The Rift (Stepped Out)

16 KICK-IT-OUT !!



“360 Reality Audio”で、井上鑑奇跡のLIVEが全方位から降りそそぐ新体験!

11月8日から、Amazon Music Unlimitedで配信開始!



360 Reality Audio(サンロクマル・リアリティオーディオ)とは、ソニーの360立体音響技術を使い、ボーカルやコーラス、楽器などの音源ひとつひとつに位置情報をつけ、球状の空間に配置。立体的なアーティストの生演奏に包み込まれるような圧倒的な音楽の世界への没入感を感じられる音楽体験です。まるで当日のライブ会場にいるような臨場感豊かな音場を体験してください。

なお、Apple Musicからドルビーアトモス(空間オーディオ)も同時配信されます。

配信はコチラ:https://LGP.lnk.to/vKmpUb64



ライブ情報:

“RHAPSODIZE Acoustic”

2023.11.24(金)

18:30開場 / 19:00開演

会場:ヤマハホール

¥6,000(税込/全席指定)

https://eplus.jp/sf/detail/3942320001

出演:

井上鑑(Piano, Keyboard, Voice)

マレー飛鳥(Violin, Voice)

山本亜美(二十五絃箏, Voice)

市川慎(十七絃箏)



"Avant Courier”

2023.12.4.(月)

18:30開場 / 19:00開演

会場:MUSICASA (東京・代々木上原)

¥4,500 (全席自由)

https://www.akira-inoue.com/product-page/avant-courier-%E3%81%94%E4%BA%88%E7%B4%84

出演:

井上鑑(Piano, Keyboard, Voice)

山木秀夫(Drums, Perc.)

山本亜美(二十五絃箏, Voice)

マレー飛鳥カルテット:

マレー飛鳥(Violin, Voice)、清水泰明(Violin)、吉田篤貴(Viola)、西谷牧人 (Cello)





井上鑑オフィシャルHP:https://www.akira-inoue.com/



