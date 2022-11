[アマゾンジャパン合同会社]









● 「Amazonブラックフライデー」を11月25日(金)から12月1日(木)まで1週間開催

● 年末のプレゼント選びに便利な「クリスマスギフト2022」や「冬ギフト・冬グルメ特集2022」をオープン

● 年末の12月にはお得にお買い物いただける様々なキャンペーン、年始には「Amazon 初売り」も開催

● 子どもたちに笑顔を届ける支援プロジェクト「Delivering Smiles(デリバリング・スマイルズ)」を今年も実施



Amazonは、お客様が年末年始のお買い物をお楽しみいただけるよう、お客様の豊かな暮らしの実現のための幅広い商品をご提供するセールや、お得なキャンペーンを順次実施します。「Amazonブラックフライデー」や「Amazon初売り」といった恒例のビッグセールの開催、年末のプレゼント選びに便利な特集ページ「クリスマスギフト2022」や「冬ギフト・冬グルメ特集2022」を開設します。さらに、12月にはお得なキャンペーンを実施します。今年頑張った自分へのご褒美としてのお買い物、大切な人への感謝を伝えるためのお買い物、新年に向けてのお買い物など、Amazonでは年末年始のお客様の多様なニーズにお応えしてまいります。

さらに、Amazonが世界各国でホリデーシーズンに実施しているプロジェクト「Delivering Smiles」を今年も日本で実施し、支援を必要としている子どもたちに笑顔と喜びをお届けする取り組みも行います。

Amazonは、お客様が年末年始のお買い物を思う存分お楽しみいただけるよう、セールやキャンペーンを通じ、お客様の生活をより豊かにするサポートを行ってまいります。



■ 恒例のビッグセール「Amazonブラックフライデー」「Amazon 初売り」



毎回多くのお客様にお買い物をお得にお楽しみいただいているビッグセール「Amazonブラックフライデー」を、11月25日(金)から12月1日(木)の7日間開催します。今年は「さぁ、ビッグセールで最高のご褒美を。」をテーマに、「特選タイムセール」や「数量限定タイムセール」にて人気商品が続々と登場します。さらに、年始には「Amazon初売り」も開催。各セールの詳細は後日発表します。



■ 「クリスマスギフト2022」 あなたのほしい、あの人のうれしい、きっとみつかる



12月25日(日)まで展開する特集ページ「クリスマスギフト2022」( https://www.amazon.co.jp/christmas ) では、おもちゃやゲーム、家電、ファッション、ビューティー、食品・飲料・お酒などの様々なカテゴリーにおいてこれまで以上に商品点数を拡充してご提供しています。お客様は贈る相手の年齢や性別ごとにソートして商品をご覧いただけるほか、「クリスマスギフト2022」で紹介するベストセラーを参考に商品を選ぶことができます。

また、お子様向けのギフトセットにおいては、Amazon限定のラッピング袋などをご用意しています。さらに、お子様向けの人気商品とギフトラッピングのセット販売も行っており、欲しい商品や贈りたい商品をお客様のご希望に合わせてお探しいただけます。



<「クリスマスギフト2022」で人気の商品(一部)>



【商品ページURL】左から、

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07X5HQP95

https://www.amazon.co.jp/DP/B09BG5XM9F

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0BHVVXR4S



■ 「冬ギフト・冬グルメ特集2022」 お世話になった人に一年の感謝の気持ちを込めて 旬のギフト・グルメを取り揃え



12月31日(土)まで展開する特集ページ「冬ギフト・冬グルメ特集2022」( http://www.amazon.co.jp/b?node=13480441051 ) では、カニをはじめとする海鮮グルメから、お肉、お酒、スイーツまで昨年よりも商品点数を増やして販売しています。お世話になった方や大切な方への感謝の気持ちを込めたギフトだけでなく、今年頑張った自分へのご褒美選びにも便利にご活用いただけます。



<「冬ギフト・冬グルメ特集2022」で人気の商品(一部)>



【商品ページURL】左から、

https://www.amazon.co.jp/DP/B09FY1FVJD

https://www.amazon.co.jp/DP/B07D8VBNN1

https://www.amazon.co.jp/dp/B09H2HH82G



■ 「Delivering Smiles」 では、今年も子どもたちを支援

Amazonは、年末シーズンに多くの皆様に笑顔をお届けすることを目的に、世界各国で支援プロジェクト「Delivering Smiles(デリバリング・スマイルズ )」を実施しています。日本では、「Amazon『みんなで応援』プログラム」( http://www.amazon.co.jp/ouen ) ※を通じた支援を呼びかけるほか、「Amazon『みんなで応援』プログラム」にご登録いただいている施設・団体への寄付やイベントなどを通じて、子どもたちの支援に取り組みます。当取り組みの詳細は追ってお知らせします。

※「Amazon『みんなで応援』プログラム」は、日本各地の1000以上の各種団体・施設が希望する物資の「ほしい物リスト」をAmazonのサイト上で公開し、当プログラムの趣旨にご賛同いただける方々にそのリストから商品をご購入いただくことで、それらを応援物資としてAmazonからお届けする取り組みで、2020年11月18日に開始しました。



