株式会社レコチョク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:板橋徹、以下レコチョク)は、ダウンロードランキングである「レコチョクアワード 月間最優秀楽曲賞2023年8月度」を発表しました。







「シングルランキング」ではYOASOBI「アイドル」が1位に返り咲きました。

「アイドル」は2023年6月28日(水)に最終回を迎えたTVアニメ『【推しの子】』のオープニング主題歌で、放送開始日である4月12日(水)に配信開始されました。原作者のひとりである赤坂アカが本楽曲のために書き下ろした小説『45510』をもとに制作された楽曲で、TVアニメとともに話題となり、4月度の月間ランキングでは3位にランクイン、5月度・6月度は2カ月連続1位を獲得、7月には2位にランクインしました。

YOASOBIは、8月に、アメリカ・ロサンゼルスで開催された88rising主催の音楽フェスティバル「Head In The Clouds LA」をはじめ、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023」「SUMMER SONIC 2023」へ出演し、ステージの模様がさまざまなメディアで紹介され、注目を集めました。

週間シングルランキングでも毎週2位と常に上位にランクインし、8月度の月間1位に返り咲きました。







「アルバムランキング」は、乃木坂46「おひとりさま天国 (Special Edition)」が1位を獲得しました。

『おひとりさま天国(Special Edition)』は2023年8月23日(水)にCDリリースされた乃木坂46の33rdシングル「おひとりさま天国」のCD全5形態に収録されている全歌唱楽曲をコンプリートした作品で、8月16日(水)に先行配信が開始されました。

表題曲となる「おひとりさま天国」は5期生の井上和が初の表題曲センターを務めるダンス・チューン。乃木坂46「真夏の全国ツアー2023」の7月22日(土)開催・沖縄アリーナ公演で初パフォーマンスし、8月1日(火)よりシングルとして先行配信を開始、レコチョクのデイリーランキングでは初登場1位を飾りました。

『おひとりさま天国(Special Edition)』は、「おひとりさま天国」をはじめ、「踏んでしまった」「誰かの肩」「マグカップとシンク」「考えないようにする」「お別れタコス」「命の冒涜」を収録。

週間アルバムランキングでは、8月23日(水)発表のランキングで初登場1位を獲得、その勢いのまま8月度の月間アルバムランキング1位を獲得しました。



【レコチョクアワード月間最優秀楽曲賞2023年8月度】 (2023年9月1日発表)

■シングルランキング

1位:「アイドル」YOASOBI (2023年4月12日配信開始)

2位:「青のすみか」キタニタツヤ

3位:「地球儀 - Spinning Globe」米津玄師

4位:「CRUISIN'」IMP.

5位:「Chessboard」Official髭男dism

https://recochoku.jp/ranking/single/monthly/



■アルバムランキング

1位:『おひとりさま天国 (Special Edition)』乃木坂46 (2023年8月16日配信開始)

2位:『Super funk market』.ENDRECHERI.

3位:『ビューティフル』ゆず

4位:『Cross』亀梨和也

5位:『Layover』V

https://recochoku.jp/ranking/album/monthly/



※1.シングルランキングとは、レコチョクで配信しているダウンロード(シングル、ハイレゾシングル)を合算した総合ランキングです。

※2.アルバムランキングとは、レコチョクで配信しているダウンロード(アルバム)を合算した総合ランキングです。

※レコチョクアワードとは、対象期間中の対象種別それぞれのダウンロード数を集計し、最も多くダウンロードされた楽曲を表彰するレコチョクオリジナルアワードです。



