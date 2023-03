[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都港区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、FWDグループホールディングス・リミテッドが提供する新しいライフスタイルアプリ「 Omne(オムニ) by FWD」アンバサダーに弊社所属の吉田麻也の起用が決定したことをお知らせします。







「Omne by FWD」は各自で設定する目標に向け習慣を日々積み重ねることで毎日をより良くするための新しいライフスタイルアプリとしてアジアの複数の国で利用されています。

ユーザーそれぞれの目標に合わせ「集中」「活力」「リラックス」「短時間の仮眠」などのために、音楽やミニゲーム、スケッチなどの様々なメニューの利用が可能で、各種サービスに交換できるポイントを獲得することもできます。



FWDグループとユニバーサル・ミュージック・グループ内のUniversal Music Group For Brands(以下、UMGB)とOmneとのコラボレーションで、日本国内において吉田麻也のアンバサダーへの起用が決まりました。

アプリ内ではUMGBが提供するプレイリストが用意されており、モノラルビートをはじめ「集中力アップ」や「睡眠」など目的にあわせた楽曲もお楽しみいただけます。





FWDグループについて

FWD グループは、アジア全域で生命保険事業を展開し、世界で最も成長が著しい保険マーケットを含む、アジアの10の地域で、約1,000万人のお客さまに支持されています。

FWDグループは2023年に設立10周年をむかえました。デジタルテクノロジーを活用した革新的な手法と、わかりやすい商品を通して、シンプル、スピーディー、スムーズなお手続きを、お客さまにご提供できるよう努めています。

このお客さま目線のアプローチを通じて、FWDグループは人々が抱く”保険”に対する感じ方・考え方を刷新します。

FWDグループについて詳しくは、www.fwd.comをご覧ください。



Universal Music Group for Brandsについて

74カ国にチームを置くUMG for Brandsは、音楽とカルチャーの力を通じてブランドのビジネスを加速させ、ブランド・マーケティングに対する独自のグローバルなアプローチを提供しています。

ブランドの認知度向上、新世代の顧客獲得、売上向上、ロイヤリティの構築など、UMG for Brandsは、カルチャーにおけるブランドの真の声を定義するお手伝いをします。

最近ではクリオ賞やカンヌライオンズの広告賞を受賞。アーティストとブランドによる文化的シナジーに注目が集まっています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/20-13:16)