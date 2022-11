[株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド]

プロポーズや記念日におすすめの”笑顔を未来へつなぐ”クリスマスステイ



ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町(所在地:東京都千代田区紀尾井町1-2 総支配人:芝田尚子)は、ドイツのテディベアトップブランド「シュタイフ」の“スタジオボビー”と一緒にスイートルームでクリスマスを過ごすステイプラン「Sweet Christmas with Bobby」を2022年12月1日(木)から25日(日)まで販売いたします。







当ホテルではこの冬、「Gallery Holiday with Laughter」をテーマに、未来への笑顔をつなぐホリデーを演出するメニューやイベントなどを開催しております。今回は、ステイプランとして“夢に描くような笑顔のクリスマス”を実現するため、スイートルームで約120cmのテディベアと過ごすプランをご用意いたしました。



お部屋に入るとサンタクロースの帽子をかぶった等身大の大きな“ボビー”が21本のバラを持ってお出迎え。グリーンやゴールドのバルーンでデコレーションしたお部屋からは、どのスペースからも煌めく夜景を望むことができます。ロゼのシャンパンとバラでデコレーションしたケーキと共に、スペシャルなクリスマスの夜をお過ごしいただけます。



同プランは、コンシェルジュのサポートでプロポーズや記念日にもおすすめです。一緒に過ごした“ボビー”は、お持ち帰りいただけるため、大切な方やご家族との未来を語りながら夢の続きをご自宅でもお楽しみいただけます。





クリスマスステイプラン「Sweet Christmas with Bobby」





期 間:2022年12月1日(木)~25日(日)

料 金:1名さま ¥252,437より (1室2名さまご利用時)

※10日前までのご予約制 ※室数限定(除外日有)

内 容:

● 約120cmのテディベア“スタジオボビー”(1室1体)

● 「心からの愛」の花言葉をもつと言われる21本のバラ



● 約100平方メートル のデザイナーズスイートに1泊





● バルーンのデコレーション





● バラをイメージしたクリスマスケーキ(1室1個)









● 「ペリエ ジュエ ブラゾン ロゼ」のシャンパン(1室1本)





● コンシェルジュがご滞在をサポート





ご予約・お問合せ: 宿泊予約係 TEL:03-3234-1111 (9:30A.M.~6:00P.M.)





※料金には、消費税・サービス料が含まれております。(宿泊税別)

※上記内容は、リリース時点(11月15日)の情報であり、営業内容や仕入れ状況により、変更がある場合がございます。最新の情報はホームページをご覧ください。

※写真はイメージです。(上記バルーンは、各所に移動して設置した場合のイメージです。)

※当社のレストランなどにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社など(当社の食材仕入先)に表示義務のある特定原材料7品目(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生)のみとさせていただきます。特定原材料7品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。



