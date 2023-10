[株式会社ベイクルーズ]

L’ECHOPPE青山店イベント



10月21日(土)

10月22日(日)

AC HOUSE and NAGAN SERVER(ONLY 10/22)







RE-PURPOSE/別の目的で。









---------------------------------------------------

会期

10/21(sat) - 10/22 (sun)

AC HOUSE and NAGAN SERVER LIVE (ONLY 10/22 )





時間

10.21 (sat) 11:00 - 20:00

10.22 (sun) 11:00 - 21:00(20:00 - 21:00 Trio LIVE by NAGAN SERVER)





会場

L'ECHOPPE 青山店 東京都港区南青山3-17-3 1F

---------------------------------------------------





10/21(sat) - 10/22 (sun)の二日間、「RE-PURPOSE/別の目的で。」というイベントを開催いたします。





L’ECHOPPEは2023年5月に8周年を迎えました。

その歴史のなかで、今まで一切の説明を行ってこなかったブランドがあります。

L’ECHOPPEのエクスクルーシブブランドである「RE-PURPOSE(リパーパス)」です。

説明可能なものが多い中で、服を愛好する人が偏った思想を形にし、それが同好の士に静かに伝わってゆく。そんな魅力を持った服を手がけたいという、制作チームの意図によるものです。

RE-PURPOSEはラインナップを少しずつ広げ、数多くのアイテムを揃えることとなりました。そこで、これまで敢えて一切説明を行っていなかったRE-PURPOSEの設計思想の根幹にある、「別の目的で。」という言葉を冠したイベントを実施し、その説明しにくい服に込めたものを発信してゆきます。





今回のイベントでは、特別な冊子、食、ワイン、音楽、そして展示といったいくつかの要素を用いて、RE-PURPOSE について解説を行います。

L’ECHOPPE青山店は RE-PURPOSE 一色に染まり、会場内に展示しているRE-PURPOSEのアイテムは一部を除き現地で購入可能です。(GRANDCREW REV LIGHT ZONE、US ARMY FATIGUE PANTSのみ予約購入対応となります)



















22日(日)は、西麻布のレストラン・AC HOUSE(エーシーハウス)に出店していただきます。シェフの黒田氏は、ノルウェー・オスロにある当時の三つ星レストラン「Maaemo」でスーシェフとして腕を振るった後、日本橋兜町K5内のレストラン「caveman」のオーナーシェフを務め、2022年にAC HOUSEをオープン。

今回のイベントに向けて軽食のメニューを特別にご考案いただきました。黒田氏セレクトのワインと一緒にぜひお楽しみください。「別の目的で。」というRE-PURPOSEのテーマを、味覚から感じていただく貴重な機会となります。



























WINE GLASS for RE-PURPOSE





また、今回のイベントのために制作したワイングラスには、本展示のキーワードの一つである「ブリコラージュ」をテーマにしたモチーフがプリントされています。ワイングラスは極少数の限定販売を予定しています。





また、同日20:00 - 21:00は、ヒップホップとジャズにルーツを持ち、ラッパー/ウッドベーシストという異色の肩書きで活動する音楽家・NAGAN SERVER(ナガンサーバー)氏によるライブイベントを実施いたします。ウッドベースを弾きながらラップを行うという独自のスタイルは、ルーツミュージックを再解釈する姿勢を象徴しています。

NAGAN SERVER、TAIHEI (Key)、TAKESHI KURIHARA (Sax)によるTrio LIVEを実施いたします。





五感でRE-PURPOSEを味わい、感じることができる特別なお祭りのような一日。両者が参加するのは、22日の日曜日のみです。





















本イベントの中心となるのは、これまで説明されることのなかったRE-PURPOSEの注釈集として制作した300部限定の冊子。会場限定で無料配布いたします。

厳選した10アイテムについて、その着想元となった過去の衣服とともにご紹介しています。ページ1枚1枚を来場者それぞれが自由に手に取ることができ、特注のケースに収めて、オリジナルの冊子が作れる仕様になっています。いつものL’ECHOPPEとは異なる空間で皆様をお待ちしています。







This exhibition and booklet is a collection of annotations on "RE-PURPOSE", a brand that has never had an explanation of its concept.





Credit

Produced by L‘ECHOPPE

Planning: Taiyo Nagashima (TAIYO INC.)

Art Direction: Shogo Kosakai (Siun)

Design: Shino Toyoguchi (Siun)

Photograph: Toru Oshima

Edit: Taiyo Nagashima, Sayuri Otobe

Contributing: Keiji Kaneko, Hideo Nakamura Printing: Fujiwara Printing co., ltd









【RE-PURPOSE/別の目的で。】





RE-PURPOSEは、長い歴史の中で形作られた服のアーカイブを再編集し、一つの形にしている。それは特別にユニークなコンセプトではない。現代のあらゆる服・道具が同様の道筋を辿っている。全ての服はオマージュであり、引用であり、剽窃である。歴史の中で培われた技術の体系は、突然生まれるものではない。全ての工場、技術、アイデアは過去と切り離す事ができず、服を作ることは模倣と反復を運命付けられている。





RE-PURPOSEの目指す"新しい服"は、端的に説明できる言葉を持たない。服を知る人が、時代や目的の異なるディテールを組み合わせ、歴史的な系譜、生産背景、職人の技術を理解し、差し引きして、再編集する。





伝わりにくい新しさ。一目ではわからない奇妙さ。服ならではの面白さ。この展示・冊子はこれまで一切の説明を行ってこなかったRE-PURPOSEというブランドについての注釈集である。







写真データ

---------------------------------------------------



L'ECHOPPE 青山店東京都港区南青山3-17-3 1F

TEL:03-5413-4714



営業時間

10.21 (sat) 11:00 - 20:00

10.22 (sun) 11:00 - 21:00(20:00 - 21:00 DJ LIVE by NAGAN SERVER)



---------------------------------------------------















