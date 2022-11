[アマゾンジャパン合同会社]

ELLEGARDENのニューシングル「Strawberry Margarita」を使用したTVCM「もう聞いた? ELLEGARDEN」篇が11月7日(月)より全国で放映開始



TVCMでの楽曲使用に加えて、ELLEGARDENとのコラボレーションにより、トリビュートアルバム「ELLEGARDEN TRIBUTE (Amazon Original)」とドキュメンタリーフィルム「ELLEGARDEN : Lost & Found」を全世界独占配信予定







Amazon Musicは、2022年11月7日(月)から、新たなブランドキャンペーン「もう聞いた?」を開始し、新TVCM「もう聞いた? ELLEGARDEN」篇を全国で放映します。楽曲は、ELLEGARDENのニューシングル「Strawberry Margarita」を使用します。さらにELLEGARDENとのコラボレーションにより、12月にリリースする待望のニューアルバム(タイトル未定)に向けて、11月11日(金)0:00よりトリビュートアルバム「ELLEGARDEN TRIBUTE (Amazon Original)」をAmazon Musicにて、11月末よりドキュメンタリーフィルムAmazon Music Presents「ELLEGARDEN : Lost & Found」をPrime Videoにて全世界独占配信予定です。トリビュートアルバム及びドキュメンタリーフィルムは、プライム会員及びAmazon Music Unlimitedにご登録いただいている方にお楽しみいただけます。



「もう聞いた?」は、「ファン心に火を付ける」をテーマに実施されるキャンペーンで、自分の好きなアーティストについて誰かに伝えたくなる「ファン心」の生き生きたとした様子を描き、ファンであることで音楽をもっと楽しめるというメッセージを伝えます。例えば、楽曲や動画コンテンツ、ポッドキャストに触れることで、自分の好きなアーティストにさらにハマったり、それをきっかけに新しい好きな世界を発掘したり、その好きなものや発見したものを「もう聞いた?」と、ついついシェアしたくなったりする、そんな音楽ファンのリアルな様子を表現します。



本日より放映される「もう聞いた? ELLERGARDEN」篇は、ELLEGARDENに初めて触れた娘と長年ファンだった父親が語り合うことで、世代を超えて好きなアーティストや楽曲が親子で共有されていく様子が描写されており、テレビ媒体の他に、デジタル媒体、SNS、屋外広告においても放映・掲出されます。





また、11月11日(金) 0:00よりAmazon Musicで全世界独占配信予定の「ELLEGARDEN TRIBUTE (Amazon Original)」には、ELLEGARDENに多大な影響を受けたトップアーティストによるカバー曲が収録されています。





参加アーティストおよび楽曲は以下の通りです。

- Vaundy 「Missing」

- My Hair is Bad 「金星」

- BiSH 「ジターバグ」

- マカロニえんぴつ 「高架線」

- 山本彩 「風の日」

- BLUE ENCOUNT 「The Autumn Song」

- Saucy Dog 「虹」





さらに、11月末よりPrime Videoにて全世界独占配信予定のドキュメンタリーフィルムAmazon Music Presents「ELLEGARDEN : Lost & Found」では、ELLEGARDENの結成から人気絶頂での突然の活動休止だけでなく、10年ぶりの再始動から16年ぶりのニューアルバムの制作過程までを描いています。





ゲスト出演するアーティストは以下の通りです。

- Taka (ONE OK ROCK)

- 後藤正文 (ASIAN KUNG-FU GENERATION)

- TOSHI-LOW (BRAHMAN/OAU)

- 矢野顕子



今後もAmazon Musicは、キャンペーンの実施やオリジナルコンテンツの配信など様々な形を通して、ファンとアーティストの距離を近づけ、お客様の音楽体験をより豊かにする一助となるよう、取り組んでまいります。



<TVCM概要>





・タイトル:「もう聞いた? ELLEGARDEN」篇

・公開日: 2022年11月7日(月)

・放送地域:全国

・タイプ:15秒・30秒

・使用楽曲:ELLEGARDEN 「Strawberry Margarita」(Amazon Musicにて配信中)

・TVCM URL:

https://youtu.be/78fHQRNMr98 (30秒)

https://youtu.be/w-nQddZSmRo (15秒)



<TVCMストーリー>

「ELLEGARDEN TRIBUTE (Amazon Original)」やポッドキャスト番組「MUSIC FUN!」など、Amazon Musicが独占配信するコンテンツや、Amazon Music上で楽しめるELLEGARDENの新曲などを通じて、初めてELLEGARDENに触れた女子高生がELLEGARDENにハマっていく様子。さらに、長年ELLEGARDENのファンだった父親も登場し、「もう聞いた?」というワードを通じて、世代を超えて自分の好きな音楽やアーティストが共有されていく様子を描いています。









Amazon Music について





Amazon Music は、音楽、ポッドキャスト、カルチャーを通じてファン、アーティスト、クリエイターをつなぐ、没入型オーディオエンターテインメントサービスです。Amazon Musicは、キュレーションされ、パーソナライズされたプレイリストや、アーティストのライブ配信、Amazon独占配信のポッドキャストなど、ファンが愛するものをより身近に感じられるようなサービスです。プライム会員は、1億曲以上の楽曲のシャッフル再生ほか、自由に曲を選んで再生できる厳選プレイリストや人気のポッドキャストをお楽しみいただけます。Amazon Music Unlimitedに会員登録すると、1億曲以上をHDで、さらにUltra HDと空間オーディオもご利用いただけます。Amazon Musicは、無料でダウンロードできるAmazon Musicアプリ、もしくは、Alexa搭載デバイスなど対応するデバイスをご用意いただければ、どなたでもお楽しみいただけます。詳しくは、www.amazonmusic.com をご覧ください。



