大河幻想ラジオドラマ『魔道祖師』より、「ごろりんマスコット」…
［大網株式会社］
1BOX購入で全8種揃います。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」 ごろりんマスコット 8個入りBOX（メディコス・エンタテインメント）」を現在、ご案内中です。
■注目ポイント
大河幻想ラジオドラマ『魔道祖師』より、「ごろりんマスコット」が登場。
1BOX購入で全8種揃います。
あみあみ限定特典として「アクリルキーホルダー 藍忘機(材質：アクリル)」付きでご案内中です。
■大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」 ごろりんマスコット 8個入りBOX
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=GOODS-04356822
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/
■あみあみ店舗ご案内
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html
【製品情報】
■大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」 ごろりんマスコット 8個入りBOX
□参考価格：8,360円(税込)
□発売日：2023年10月予定
□ブランド: メディコス・エンタテインメント
【1BOX】8個入り
【サイズ】全長約80mm
【素材】ポリエステル・ナイロン、ボールチェーン：鉄
【その他】ボールチェーン付き
【セット内容一覧】
・大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」 ごろりんマスコット 8個入りBOX
≪BOX予約特典≫
・アクリルキーホルダー 藍忘機(材質：アクリル)
1BOX購入で全8種揃います。
大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」よりごろりんマスコットが登場！
【ラインナップ】
魏無羨 / 藍忘機 / 藍曦臣 / 江澄 / 金凌 / 藍景儀 / 藍思追 / 金光瑶
■大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」 ごろりんマスコット 8個入りBOX
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=GOODS-04356822
(C)MiMi
【店舗情報】
■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店
住所：東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館４階
アクセス：JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/07-20:46）
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