［大網株式会社］

1BOX購入で全8種揃います。



ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」 ごろりんマスコット 8個入りBOX（メディコス・エンタテインメント）」を現在、ご案内中です。







■注目ポイント





大河幻想ラジオドラマ『魔道祖師』より、「ごろりんマスコット」が登場。

1BOX購入で全8種揃います。

あみあみ限定特典として「アクリルキーホルダー 藍忘機(材質：アクリル)」付きでご案内中です。



■大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」 ごろりんマスコット 8個入りBOX

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=GOODS-04356822



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

■あみあみ店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html





【製品情報】



■大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」 ごろりんマスコット 8個入りBOX





□参考価格：8,360円(税込)

□発売日：2023年10月予定

□ブランド: メディコス・エンタテインメント

【1BOX】8個入り

【サイズ】全長約80mm

【素材】ポリエステル・ナイロン、ボールチェーン：鉄

【その他】ボールチェーン付き



【セット内容一覧】

・大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」 ごろりんマスコット 8個入りBOX

≪BOX予約特典≫

・アクリルキーホルダー 藍忘機(材質：アクリル)



1BOX購入で全8種揃います。



大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」よりごろりんマスコットが登場！



【ラインナップ】

魏無羨 / 藍忘機 / 藍曦臣 / 江澄 / 金凌 / 藍景儀 / 藍思追 / 金光瑶





















■大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」 ごろりんマスコット 8個入りBOX

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=GOODS-04356822



(C)MiMi





【店舗情報】







■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店

住所：東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館４階

アクセス：JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/



企業プレスリリース詳細へ （2023/06/07-20:46）