[株式会社光文社]

「国民的彼氏」「国民的彼女」を決めるJJモデルオーディションが開催決定。公開オーディションによってグランプリ各3名を決定いたします。グランプリに輝くと、JJ.net連載企画、写真集発売、テレビ出演、ラジオ出演、イベント出演などの豪華特典が。そんなJJモデルオーディションの公式アンバサダーが決定致しました!「J-BOY」はWATWINGの八村倫太郎さん、「J-GIRL」はiScreamのRUIさんがアンバサダーとしてJJオーディションを全面サポートしていきます!







日本発となる「国民的彼氏」「国民的彼女」を決めるJJモデルオーディションを開幕。ライブ配信アプリ「マシェバラ」やWEB投票サイト「Ranking Master」、グッズ販売などで獲得したポイントによってグランプリ3名を決定致します。そんな記念すべき第1回JJモデルオーディションのアンバサダーが決定致しました!男子アンバサダーには、6人組ボーイズグループWATWINGの八村倫太郎さん、女性アンバサダーにはLDHオーディションでグランプリを獲得した3人組ガールズグループiScreamのRUIさん。



「J-BOY」アンバサダー

WATWING 八村倫太郎さん





プロフィール

ホリプロ初の男性ダンス&ボーカルグループを作るべく開催された「Star Boys Audition」を勝ち抜いた八村倫太郎、高橋颯、鈴木曉、桑山隆太、古幡亮、福澤希空によって2019年6月に結成された6人組ボーイズグループ「WATWING」のメンバー。1999年7月28日生まれの23歳。神奈川県出身。特技はクランプダンスと中国語。頭の回転が速く、グループの MCを担当している。



コメント

WATWINGの八村倫太郎です。今回アンバサダーとして、オーディションを一緒に盛り上げさせていただけること、とても嬉しく光栄です。僕もオーディション出身です。今まで様々なオーディションに挑戦し、やっと掴んで今があります。なので、このオーディションがあなたにとっての夢への第一歩になったらとても嬉しいです。全力で応援しています。一緒に頑張りましょう!





「J-GIRL」アンバサダー

iScream RUIさん







プロフィール

2018年に開催された『LDH Presents THE GIRLS AUDITION』で、グランプリを獲得したRUIと、ファイナリストのYUNA、HINATAで結成されたガールズグループ「iScream」のメンバー。現在放送中の朝日放送系ドラマ『ガチ恋粘着獣』の主題歌も歌っている。2003年11月4日生まれの19歳。愛知県出身。特技はギターの弾き語り。趣味はアニメを見ること。iScreamの最年長。



コメント

iScreamのRUIです!今回アンバサダーとして、このオーディションを皆さんと一緒に盛り上げさせていだたけること、本当に嬉しいです!私自身もオーディションを経てデビューという1つの夢を叶えることができたので、皆さんにも皆さん自身の夢を、このオーディションで叶えて更に輝いていただけたらいいなと思います!一緒に頑張りましょう!楽しみです!



JJモデルオーディション第一次締め切りは6月27日(火)まで!



応募資格

義務教育課程を修了している満18歳以上~28歳以下の年齢で、明るく健康的な男性&女性。経験の有無は不問。



応募方法

郵送とWEBどちらからでも応募できます。履歴書に1.氏名(フリガナ)、2.年齢(生年月日)、3.身長・体重、4.特技、5.自己PR(100字程度)、6.〒住所、7.連絡先(携帯番号とメールアドレス)を明記のうえ、写真2枚(全身とバストアップ、応募日より3カ月以内に撮影されたもの、なるべく加工のないものが好ましい)を添付して、応募先に送付してください。下記の応募フォームURLからの応募も受け付けています。なお、応募書類は返却いたしません。審査後すみやかに処分し、これ以外の目的には使用いたしません。合否については、合格者のみに通知いたします。



応募先

<郵送>

J-GIRL▶〒112-8011(住所不要)光文社国際事業部 J-GIRLモデルオーディション2023係

J-BOY▶〒112-8011(住所不要)光文社国際事業部 J-BOYモデルオーディション2023係



<応募フォーム>

J-GIRL

下記応募フォームにて、参加希望オーディション名に 「JJ国民的彼女」 と記載し、必要事項を記入・画像の添付の上ご応募ください。

J-GIRL▶https://mache.jp/event-entry/?entry=jjgh



J-BOY

下記応募フォームにて、参加希望オーディション名に 「JJ国民的彼氏」 と記載し、必要事項を記入・画像の添付の上ご応募ください。

J-BOY▶https://mache.jp/event-entry/?entry=jjbh



選考方法

<予選> 30名を選出

<セミファイナル> 30名から10名を選出

<ファイナル> 10名からグランプリ3名を選出

※面接、カメラテスト、ライブ配信・マシェバラ(https://www.mache.tv/event/)、WEB投票・Ranking Master(https://www.rankingmaster.jp/)、TikTok再生回数、グッズ売り上げ、NFT審査、編集部投票などから総合的に判断してグランプリを決定いたします。



選考スケジュール

■J-BOY(男子)



A募集 予選

6/27(火)応募締め切り

6/28(水) 書類選考通過者・通知

7/15(土)~21(金) A募集予選(ライブ配信審査)

7/25(火) A募集予選通過者・通知

8/2(水) or 3(木) 面接・カメラテスト

※いずれか1日を選択

セミファイナルへ



B募集 予選

7/24(月)募集締め切り

7/27(木)書類選考通過者・通知

8/8(火)~14(月) B募集予選(ライブ配信審査)

8/16(水)B募集予選通過者・通知

8/25(金) or 26(土) 面接・カメラテスト

※いずれか1日を選択

セミファイナルへ



セミファイナル

9/4(月)~9/10(日) ライブ配信審査

9/11(月)~19(火)WEB投票審査

9/20(水)セミファイナル通過者通知



ファイナル

10/1(土)ファンミーティング @SHIDAXカルチャーホール(渋谷)

10/9(月)~10/15(日) TikTok再生回数審査

10/9(月)~22(日)ライブ配信審査

10/24(火)グランプリ通知



グランプリ発表記者会見

11/2(木) @@SHIDAXカルチャーホール(渋谷)





■J-GIRL(女子)



A募集 予選

6/27(火)応募締め切り

6/28(水) 書類選考通過者・通知

7/8(土)~14(金) A募集予選(ライブ配信審査)

7/19(水) A募集予選通過者・通知

7/25(火) or 26(水) 面接・カメラテスト

※いずれか1日を選択

セミファイナルへ



B募集 予選

7/24(月)応募締め切り

7/27(木) 書類選考通過者・通知

8/7(月)~13(日) B募集予選(ライブ配信審査)

8/15(火) B募集予選通過者・通知

8/21(月) or 22(火) 面接・カメラテスト

※いずれか1日を選択

セミファイナルへ



セミファイナル

8/28(月)~9/3(土)ライブ配信審査

9/11(月)~19(火)WEB投票審査

9/20(水)セミファイナル通過者通知



ファイナル

10/1(土)ファンミーティング @SHIDAXカルチャーホール(渋谷)

10/2(月)~10/8(日) TikTok再生回数審査

10/2(月)~15(日)ライブ配信審査

10/17(火)グランプリ通知



グランプリ発表記者会見

11/2(木) @@SHIDAXカルチャーホール(渋谷)





※グランプリ受賞者特典、審査方法、選考スケジュールは変更になる場合がございます。

あらかじめご了承いただけますと幸いです。



