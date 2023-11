[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]



来年で結成45周年を迎える、日本が世界に誇るジャンプ&ジャイヴバンド”吾妻光良 & The Swinging Boppers"の

毎年恒例、ビルボードライブ公演の開催が決定しました。

毎回チケットが完売していますので、早めの予約をお願い致します!!





(吾妻光良 & The Swinging Boppers)



※吾妻光良 & The Swinging Boppersビルボードライブ公演



2024.01.13(土)ビルボードライブ東京(1日2回公演)

1stステージ 開場14:00 開演15:00 / 2ndステージ 開場17:00 開演18:00



2024.02.03(土)ビルボードライブ横浜(1日2回公演)

~Special Guest:Leyona~

1stステージ 開場14:00 開演15:00 / 2ndステージ 開場17:00 開演18:00



2024.04.06(土)ビルボードライブ大阪(1日2回公演)

1stステージ 開場15:30 開演16:30 / 2ndステージ 開場18:30 開演19:30



※チケット情報(全公演共通)

・サービスエリア¥7,000-

・カジュアルエリア¥6,500-(1ドリンク付)

・ご飲食代は別途ご精算となります。

・別途指定料が必要な席種がございます。



※チケット発売日

2023.11.21(火)正午12:00=Club BBL会員・法人会員先行(ビルボードライブ)

2023.11.28(火)正午12:00=一般予約受付開始(ビルボードライブ/e+/ぴあ)



※公演のご予約はビルボードライブWEBサイトおよびプレイガイド(e+・ぴあ)、

予約センターでの電話受付にて行います。横浜公演のご予約については、電話受付はございませんので

予めご了承ください。

なお、ビルボードライブWEBサイトからのご予約は無料のゲスト登録が必要となります。

ビルボードライブWEBサイト:http://www.billboard-live.com/



※公演に関するお問い合わせ

ビルボードライブ東京:03-3405-1133

〒107-0052東京都港区赤坂9丁目7番4号 東京ミッドタウン ガーデンテラス4F



ビルボードライブ横浜:0570-05-6565

〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通5 丁目57 番地2 KITANAKA BRICK&WHITE 1F



ビルボードライブ大阪: 06-6342-7722

〒530-0001大阪府大阪市北区梅田2丁目2番22号 ハービスPLAZA ENT B2



