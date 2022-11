[アマゾンジャパン合同会社]

Amazonは、東京都江戸川区にAmazonフレッシュ専用物流拠点として「Amazonフレッシュ 葛西フルフィルメントセンター(以下、Amazonフレッシュ 葛西FC)」を新たに開設しました。Amazonフレッシュ 葛西FCは、既存のAmazon川崎フルフィルメントセンター内のAmazonフレッシュ占有スペースに続く2つ目のAmazonフレッシュ専用物流拠点で、初のAmazonフレッシュ単独の物流拠点となります。



Amazonフレッシュ 葛西FCの開設により、Amazonフレッシュ全体の商品保管・出荷能力が拡充され、お客様はご希望のお届け時間帯を選びやすくなり、より便利にサービスをご利用いただけるようになります。さらに、1時間単位のお届け時間帯をオプションとして指定できるエリアも拡大し、これまで当オプションをご提供していた東京都大田区、世田谷区、目黒区、狛江市、および神奈川県川崎市(幸区、高津区、多摩区、中原区、宮前区)、横浜市(港北区)に加えて、新たに東京都の江戸川区・江東区、千葉県の市川市・浦安市のそれぞれ一部エリアが対象となりました。



Amazonフレッシュ( http://www.amazon.co.jp/fresh )は、東京、神奈川、千葉の一部エリアのAmazonプライム会員のお客様に向けて、厳選した旬の野菜や果物、新鮮な魚や肉などの生鮮食品をはじめ、惣菜やミールキット、専門店のこだわりの食材、日用品をまとめて最短約2時間でお届けするAmazon直営のネットスーパーです。Amazonは今後もプライムの利便性向上を図るとともに、日々の生活に欠かせない生鮮食品のお買い物がより便利になるよう、各サービスの向上に努めてまいります。



■ 正式名称: Amazonフレッシュ 葛西フルフィルメントセンター

■ 所在地: 東京都江戸川区

■ 延べ床面積: 約6,000平方メートル



Amazonフレッシュ専用の物流拠点であるAmazonフレッシュ 葛西FCでは、食品が生産者様からお客様に届くまでの鮮度や品質管理について徹底的にこだわっています。商品の入荷・保管・出荷のそれぞれの段階で、最適な温度管理のもと、専任スタッフがお客様に代わり商品をひとつひとつ手に取り、鮮度や品質を6方向から確認し、チェックをクリアした商品のみをお客様へお届けしています。また、商品がつぶれたり傷んだりしないよう、梱包も入念に行った上、お届け時もそれぞれの商品に応じた最適な温度を保てるよう、3 温度帯(常温、冷蔵、冷凍)に分け、Amazonフレッシュが独自に開発した保冷ボックスに入れて配送します。



さらに、Amazonはお客様にとっての利便性向上だけでなく、ドライバーを含めた物流拠点で働く全てのスタッフの安全確保も重視しています。Amazonフレッシュ 葛西FCにおいても働く方々の安全と快適な職場環境を提供し、迅速かつ安全・効率的にお客様へ商品をお届けします。



■ Amazonフレッシュのサービス概要

● URL: http://www.amazon.co.jp/fresh (PC、モバイル共通) ※Amazonショッピングアプリからも利用可能

● 取扱商品: 生鮮食品、惣菜、ミールキット、飲料、お酒、日用品など

● 対象エリア: 東京都、神奈川県、千葉県 (一部エリアを除く)

● お届け時間: お届け先のご住所に応じて、奇数お届け時間帯と偶数お届け時間帯のエリアに分かれます。

<奇数お届け時間帯> 7:00~9:00、9:00~11:00、11:00~13:00、13:00~15:00、15:00~17:00、17:00~19:00、19:00~21:00、21:00~23:00

<偶数お届け時間帯> 8:00~10:00、10:00~12:00、12:00~14:00、14:00~16:00、16:00~18:00、18:00~20:00、20:00~22:00、22:00~24:00

※東京都 江戸川区・大田区・江東区・世田谷区・目黒区・狛江市、神奈川県 川崎市(幸区、高津区、多摩区、中原区、宮前区)、横浜市(港北区)、千葉県 市川市・浦安市の一部エリアにおいては1時間単位のお届け時間帯の指定も可能。

● 最低注文金額: 4,000円※以上

● 配送料: 10,000円※未満のご注文は390円※、10,000円※以上のご注文は無料

<1時間単位のお届け時間帯指定の場合、10,000円※未満のご注文は890円※、10,000円※以上のご注文は500円※>

利用条件: Amazonプライム会員へのご登録<年会費4,900円※または月会費500円※>が必要です。



※上記の料金/価格は全て税込表記です。



■ 食料品のお買い物における利便性向上のため拡充を続けるAmazonネットスーパー



Amazonは、プライム会員向けサービスとして「Amazonフレッシュ」に加えて、食品スーパーライフとの協業により、東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・京都・兵庫の一部エリアにおいてライフネットスーパー( http://www.amazon.co.jp/life )を、スーパーマーケットバローとの協業により、愛知の一部エリアにおいてバローネットスーパー( http://www.amazon.co.jp/valor )を、スーパーマーケット成城石井との協業により、東京・神奈川の一部エリアにおいて成城石井ネットスーパー( http://www.amazon.co.jp/seijoishii )をAmazon上でそれぞれ展開しています。対象エリアのプライム会員のお客様は、追加の登録手続きや会費無しでAmazon.co.jp(Webサイト、Amazonショッピングアプリ)上で各ネットスーパーをご利用いただけます。



Amazonは、今後も各ネットスーパーのサービスを拡充し、より多くの品揃えとお買い物の選択肢をご提供することで、ネットスーパーに対するお客様の多様化するニーズにお応えしてまいります。



※上記は全て2022年11月9日(水)時点の情報で、今後予告なく変更となる場合があります。



