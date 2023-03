[テレビ東京グループ]

毎週1組の韓国発グローバルボーイズグループがゲスト出演!4月1日(土)昼12時には注目の番組MCが解禁!!





テレビ東京では、K-POPに完全特化した新・音楽番組「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」を4月22日(土)より、毎週土曜・深夜2時15分からレギュラー放送で開始いたします(初回は5分拡大で放送)。



「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」は、2名の番組MCが毎週1組の韓国発・グローバルボーイズグループをゲストに迎えて進行いたします。「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」でしか見ることのできない、ゲストと番組MCのレアな組み合わせから生まれるマル秘トークや、韓国で定着している”バスキング※”に着想を得た、ゲストによる番組特別楽曲ステージを毎週お届けいたします。

※路上ライブのこと。



注目の番組MCには、現役K-POPアーティストとして活躍するメンバー2名を大抜擢。番組MCの詳細は4月1日(土)昼12時に解禁予定です。MCティザー情報や番組最新情報は公式HP(https://www.tv-tokyo.co.jp/klobal/)や公式Twitter(@tvtokyo_KLOBAL)、公式Instagram(@tvtokyo_klobal)をご確認ください。



◆番組名:「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」

◆放送日時:毎週土曜日 深夜2時15分~40分

◆初回放送日時:4月22日(土)深夜2時15分~45分 ※初回5分拡大

◆出演者

・番組MC:4月1日(土)昼12時 解禁

・初回ゲスト:4月8日(土)昼12時 解禁



【公式HP https://www.tv-tokyo.co.jp/klobal/】

【公式Twitter https://twitter.com/tvtokyo_KLOBAL @tvtokyo_KLOBAL】

【公式Instagram https://www.instagram.com/klobal/ @tvtokyo_KLOBAL】



さらに、毎週土曜日深夜2時15分~「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」放送終了後、翌週火曜日~金曜日には、スピンオフ番組「ミュージックブレイク THE KLOBAL STAGE sub-channel!!!!!」の放送も決定!

「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」出演ゲストの収録時バックステージ映像やオフショットなど、

THE KLOBAL STAGEでしか見ることのできないゲストの姿を余すことなくお届けいたします。



◆スピンオフ番組名:「ミュージックブレイク THE KLOBAL STAGE sub-channel!!!!!」

◆初回放送日時:4月25日(火)深夜3時20分~25分

毎週火曜日 深夜3時20分~25分

毎週水曜日 深夜3時50分~55分

毎週木曜日 深夜3時50分~55分

毎週金曜日 深夜3時45分~50分

◆出演者

・初回ゲスト:4月8日(土)昼12時 解禁

【公式HP https://www.ttmnet.co.jp/blog-musicbreak/】



また、「Who is your next? THE KLOBAL STAGE」放送に先駆け、

4月4日~4月21日は新人KPOPアーティスト特集「ミュージックブレイクTHE KLOBAL STAGE sub-channel!!!!! Billi∞n boys編」も放送!日本のテレビ番組初出演!8TURN、YOUNITE、n.SSignが登場!!







4月21日(金)までの3週間は、今後の注目株である韓国発・新人グローバルボーイズグループを特集する「ミュージックブレイク THE KLOBAL STAGE sub-channel!!!!! Billi∞n boys編」の放送も決定いたしました!

週1組、合計3組のニューカマーたちを日本最速で取り上げます。

放送初週となる4月4日(火)~7日(金)には、今年2023年1月30日にMNHエンターテインメントからデビューしたばかりのスーパールーキー「8TURN」の出演が決定!!続いて4月11日(火)~14日(金)はAB6IXの弟グループとして注目を集める「YOUNITE」、4月18日(火)~21日(金)は沖縄県出身の日本人メンバー・カズタがリーダーとして率いる「n.SSign」が登場します!大型新人たちの魅力あふれる姿に、こうご期待ください。



◆スピンオフ番組名:「ミュージックブレイク THE KLOBAL STAGE sub-channel!!!!! Billi∞n boys編」

◆放送期間:4月4日(火)~21日(金)

◆放送日時

毎週火曜日 深夜3時20分~25分

毎週水曜日 深夜3時50分~55分

毎週木曜日 深夜3時50分~55分

毎週金曜日 深夜3時45分~50分



