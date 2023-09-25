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小日向奏音、玉城マイがゲスト出演！10月2日（月）20時から「777LIVE Vol.36」生放送

［株式会社サミーネットワークス］

　株式会社サミーネットワークスは、ぱちんこ・パチスロがパソコン、スマホで打てる「777TOWN（スリーセブンタウン）」、無料で遊んで豪華景品がもらえるスマホ向けサービス「777Real（スリーセブンリアル）」の生放送を、2023年10月2日（月）20時から配信いたします。




ライターの「玉城マイ」さん、タレントの「小日向奏音」さんをゲストに迎え、
777TOWN mobileで数字当てゲーム抽選会、コインくんデザイン紹介やGAPOLIの情報をお届け！
さらに、放送内で出玉バトルも開催！ぜひご視聴ください！
ほかにもサミー新機種紹介や、視聴者プレゼントなど、盛りだくさんでお届けします！

■番組名　：　777LIVE Vol.36
■日時　：　2023年10月2日（月）20時から　※2時間程度
■配信ページ（YouTube） 　：　https://www.youtube.com/watch?v=zNktyzERmd4
■出演者
・森田悟（スパローズ）さん
┗SNS　：　https://twitter.com/sparrowsmorita
・玉城マイさん
　┗SNS　：　https://twitter.com/tamagame777
・小日向奏音さん
　┗SNS　：　https://twitter.com/kanokano0321
　┗Instagram　：　https://www.instagram.com/kanokano0401/
・上乗恋（777パチガブ専属バーチャルライター）さん
　┗SNS　：　https://twitter.com/Kamijo_Ren
　┗YouTube　：　https://www.youtube.com/channel/UCVXGiGSzuMJr-FdKZq3mOzg



■サービスのご紹介
▽777TOWN.net（パソコン向け定額サービス）

・サービス名称：777TOWN.net（スリーセブンタウンドットネット）
・サービス利用料　/　形式：月額制（※）　/　遊び放題
※パチパチコース月額1,980円パチスロコース月額1,100円
　パチンココース月額1,100円　（全て税込）
・配信プラットフォーム：パソコン
・公式サイト：http://www.777town.net/
・SNS：https://twitter.com/777town_net

パソコンで打てる！400万人が遊ぶ巨大オンラインホール！
40メーカー、450機種以上のぱちんこ・パチスロアプリが24時間遊び放題！！
最新機種から往年の名機まで、あなたの「打ちたい！」がきっと見つかる！
液晶＆役物、リールや玉の挙動はもちろん、使用楽曲やSEにいたるまで、実機を忠実に再現！
最高設定で遊技できる機能や、ぱちんこ・パチスロに登場するキャラクターのアバター、
毎週行われるイベントなど、オンラインゲームならではの遊びが満載！



▽777Real（スマートフォン向け無料サービス）

・サービス名称：777Real（スリーセブンリアル）
・サービス利用料 ：無料（アイテム課金制）
・対応OS ：iOS／Android
・URL ：https://app.adjust.com/q346tad
　※上記URLはスマートフォン専用のURLです。
・公式サイト ：https://www.777real.net/
・SNS ：https://twitter.com/777Realofficial

無料で遊べるぱちんこ・パチスロアプリで出玉を増やし、精算時に獲得できる景品応募用
ゲーム内通貨「PG(ピージー)」を使って、豪華景品へ応募、抽選で景品を獲得できる、
新時代のサービス！



▽777TOWN mobile（スマートフォン向け定額サービス）

サービス名称：777TOWN mobile（スリーセブンタウンモバイル）
・対応OS：iOS、Android
・サービス利用料　/　形式：月額1,100円（税込）　/　遊び放題
・URL
∟iPhone：https://itunes.apple.com/jp/app/id1449583884
∟Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sp777town.gp.portal&hl=ja
・SNS：https://twitter.com/777townofficial

いつでもどこでもスマホで遊べる！
すべてのぱちんこ・パチスロアプリが定額で遊び放題！
さらにコミュニケーションやマイページを飾るフィギュアなど、ゲームならではの
お楽しみ要素がいっぱい！





※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

企業プレスリリース詳細へ （2023/09/25-18:46）

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