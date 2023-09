[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

少女は無事、悪夢の洋館から脱出することができるのか!?



スマートフォン向けアルティメットカードバトル『TEPPEN』は、新カードセット「The Daymare Diary」を2023年9月1日(金)に実装いたしました。





▶▶『TEPPEN』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20230901tpnpt01



https://teppenthegame.com/jp/news/152





本カードセットは、「バイオハザード」シリーズの他、「モンスターハンター」シリーズなどのキャラクターが多数登場します。



「クレア」は可愛いぬいぐるみの姿になって、主人公「シェリー・バーキン」を助けてくれます。他にもイタズラ好きなお化け姿の「アイルー」、ブリキのおもちゃ姿になった「VAVA」など、“悪夢の住人”にアレンジされたキャラクターデザインにご注目ください。



また、新能力「狂気」、「狂気化」が登場。プレイしたユニットカードのMPを参照して、攻撃力を上昇させることができます。手に入れて、新能力をご堪能ください。









特設サイト内では、新カードセット「The Daymare Diary」のパックチケット×1をプレゼント中です。ご自身のTwitter(X)アカウントにて特設サイトをシェアすると、さらにもう1枚入手可能。取得期限は、2023年9月15日(金)23:59までとなります。サイトを最後までスクロールするのをお忘れなく。



【「The Daymare Diary」実装日】2023年9月1日(金)メンテナンス後 ~





また、2023年10月には「The Daymare Diary」のアディショナルカードが登場。追加カードの情報は『TEPPEN』公式Twitter(X)での案内を予定しています。カードの新イラストや効果のチェックもお忘れなく。



それぞれの詳細情報は『TEPPEN』公式サイト(https://teppenthegame.com/jp/)または、公式Twitter(X)プロモーションアカウント(https://twitter.com/PlayTEPPEN_ASIA)にて随時発表いたします。

ぜひフォローして、最新情報をお見逃しなく。



▶▶『TEPPEN』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20230901tpnpt01





『TEPPEN』基本情報







タイトル : TEPPEN

ジャンル : アルティメットカードバトル

対応機種 : iOS 10.0以降/Android6.0以降

公式サイト : https://teppenthegame.com/jp/

コピーライト表記 :

(C)GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



※Android(TM)およびGoogle Play(TM)は、Google LLCの商標、または登録商標です。

※AppleとAppleロゴは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

※Amazon 、 Fire 、及びこれらに関連するすべての商標は、

Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。

※ゲーム内画像は開発中のものです。予告なく変更する場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/01-17:46)