株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営する、「HARDY NOIR(アルディー ノアール)」より、2023 AUTUMN&WINTER COLLECTION ビジュアルが公開となりました。



BLACK TAILORING「ブラックの仕立て」



2023年秋冬のアルディー ノアールは「TAILORING-仕立て」がテーマ。

ただ服を作るのではなく、手をかけて作りあげること。装うこと、そのいでたちを「仕立て」と言います。

目的に合わせて装うことが楽しくなるような、いつもよりも少し“きちんと感”のあるコレクションです。





Diamond print bow blouse ¥37,400 tax in



Tweed cargo pants ¥56,100 tax in









Tweed All-in-One ¥31,900 tax in









Pure cashmere polo knit ¥39,600 tax in



Wool twill belted Tucked skirt ¥34,100 tax in









Pure cashmere double turtle knit ¥38,500 tax in



Cassidos wide pants ¥25,300 tax in









Wool silk dress ¥53,900 tax in









Melton big tailored coat ¥47,300 tax in



Stretch nylon tiered dress ¥33,000 tax in



Pure cashmere double turtle knit ¥38,500 tax in









Melton back balloon P-coat ¥79,200 tax in









Lip printed shirt ¥30,800 tax in



Cassidos wide pants ¥25,300 tax in







アルディー ノアール 新作ブラックウェアコレクション。

詳しくはこちらよりごらんくださいませ。

FEATURE:https://baycrews.jp/feature/detail/9853







■SHOP LIST

https://baycrews.jp/store/list?shop=0288

■ONLINE STORE

https://baycrews.jp/brand/detail/hardynoir

■instagram

https://www.instagram.com/hardynoir.jp





■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

設立 :1977年7月22日

代表取締役会長 :窪田 祐

取締役CEO :杉村 茂

本社所在地 :東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 :レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 :株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP:http://www.baycrews.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/04-19:16)