~イルミネーション&フレンチ、赤いアフタヌーンティー、鉄板クリスマスメニューでホリデー気分を満喫~



ラグジュアリー・ライフスタイルホテルW大阪(所在地:大阪市中央区南船場4丁目1番3号、総支配人:近藤 豪)では、フェスティブシーズンのバー&レストランの期間限定メニューのご提供を開始いたしました。館内5つのレストラン&バー施設では、フェスティブシーズンを祝う赤いアフタヌーンティーから、オリジナルのクリスマス限定カクテル、鉄板焼のクリスマスメニューや、イルミネーション輝くロマンティックなディナーまで、様々なシーンで楽しめる多彩なフェスティプランをご用意いたしております。









ソーシャル・ハブ「LIVING ROOM(リビングルーム)」





W 階にある「LIVING ROOM」では、人気のコスメブランド、クリスチャン ルブタン ビューティとのコラボレーション・アフタヌーンティーを開催中。フェスティブシーズンにぴったりの“赤い”アフタヌーンティーで、エレガントでグラマラスな時間をお過ごしいただけます。

また、期間限定のパーティープランや、ミクソロジストが考案したスペシャルカクテルもご用意しております。



「W 大阪×クリスチャン ルブタン ビューティ"ルージュスティレット" アフタヌーンティー」

・期間 2023 年12 月1 日(金)~2024 年1 月31 日(水)

・時間 12:00~、14:30~、17:00~、19:30~(各90 分制) ※要予約

・料金

【アフタヌーンティーのみ】 8,000 円

【ルージュスティレット付き】16,000 円 ※数量限定(ご予約先着順)

※どちらのプランも、クリスチャン ルブタン ビューティ のリップサンプル付き







「クリスマス限定カクテル」

「ギムレットと重なり合う香水達」「孤独のスパイス」「集まってきたクリスマス」「永遠と無限」。

様々なクリスマスシーンをイメージして独特のカクテル名をつけた、4種のオリジナルカクテルをお楽しみ下さい。

・期間 2023年11月3日(祝)~12月26日(火)

・時間 11:30~23:00 (22:20 L.O.)

・料金 各2,800円









アート・ペストリー・バー「MIXup(ミックスアップ)」





ホテル1階のアート・ペストリー・バー「MIXup」では、サンタクロースやスノーマンなどをモチーフした可愛いスイーツプレートが登場。ドーム型のガラス蓋を外すと、もくもくと溢れる白いスモークがクリスマスを演出します。御堂筋でのショッピングの後に、お友達とホリデー気分を盛り上げませんか?



「FESTIVE AFTERNOON TEA -SNOW DOME-(フェスティブアフタヌーンティー スノー・ドーム)」

・期間 2023年11月16日(木)~12月31 日(日)

・時間 11:30/ 12:30/ 13:30/ 14:30/ 15:30/ 16:30

・料金

【フェスティブアフタヌーンティー スノー・ドーム】4,900円

【パフェ タルトタタン】2,800円









ブラッセリー「Oh.lala…(オーララ)」





Oh.lala…がもっとも華やぐこの季節、窓に広がる御堂筋のイチョウ並木の美しいイルミネーションが、ディナータイムを彩ります。肩肘はらないWらしいエッセンスが詰まったお料理の数々を、ソムリエおすすめのシャンパンやワインとともにお洒落な店内でお楽しみください。



「Oh.lala…クリスマスコース」

・期間 2023年12月23日(土)~25日(月)

・時間 ランチ12:00~15:00(LO14:00)/ ディナー 1.17:00 or 17:30~19:30 2.20:00 or 20:30~22:30

・料金 ランチ10,000円(5品)~/ ディナー 18,000円(6品)~









鉄板焼「MYDO(マイド)」





大阪のソウルフードから割烹料理まで、Wならではのアレンジを加えたオリジナリティ溢れる鉄板焼を提供するMYDOでは、3日間限定でクリスマスをお祝いするスペシャルなコースをご用意いたします。シェフ厳選の季節の食材を使ったスペシャルな鉄板料理をご堪能ください。



「MYDOの鉄板焼クリスマス」

・期間 12月23日(土)~25日(月)

・時間 ランチ 1.11:30~13:00 2.13:30~15:00/ ディナー 1.17:30~19:30 2.20:00~22:00

・料金 ランチ15,000円~/ ディナー35,000円~







江戸前鮨「鮨 うき世(うきよ)」





看板のない大人の隠れ家で上質なクリスマスの時間を過ごしませんか?東京「銀座久兵衛」にて腕を磨いた若大将・藤澤琢史が握る江戸前鮨。旬の食材にこだわった味わい深い一品料理や握りを、Wソムリエがご提案する日本酒やワインのペアリングとともにお楽しみいただけます。



「うき世のクリスマス鮨」

・期間 12月22日(金)~25日(月)

・時間 ランチ12:00~14:00/ ディナー 1.17:30 or 18:00~ 2.20:00 or 20:30~22:00

・料金 ランチ 26,000円/ ディナー 32,000円









W大阪 レストラン&バーの予約





電話: 06-6484-5812 (レストラン予約 9:00-20:00)

E-mail: w.osaka.restaurantreservations@whotels.com

※写真はすべてイメージです。



