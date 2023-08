[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

「初音ミクコラボスーパーゴッドフェス」などでコラボキャラクターが登場!



パズルRPG『パズル&ドラゴンズ(通称、パズドラ)』は、2023年8月31日(木)に、バーチャル・シンガー「初音ミク」が16歳の誕生日を迎えることを記念して、同日より「初音ミク」とのコラボイベントを実施いたします。





▶▶『パズル&ドラゴンズ』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20230830padpt01



https://pad.gungho.jp/member/collabo/hatsunemiku/2308/





本コラボでは、世界的な人気を誇るバーチャル・シンガー「初音ミク」と「巡音ルカ」が『パズドラ』に初登場します。コラボ実施にあわせて、「初音ミクコラボスーパーゴッドフェス」を開催。

「スーパーゴッドフェス」のピックアップモンスターたちと並んで、コラボキャラクター「初音ミク」と「巡音ルカ」がピックアップキャラクターとして登場いたします。



また、期間中にログインすると「開催記念!初音ミクコラボスーパーゴッドフェスガチャ」がゲーム内メールに届きます。「初音ミク」「巡音ルカ」をそれぞれ初めて手に入れると、「初音ミク」の歌う「初音ミクのBGMセット」、「巡音ルカ」の歌う「巡音ルカのBGMセット」が解放されます。





あわせて、期間限定で登場する「魔法石30個+確定 初音ミクガチャ」、「魔法石30個+確定 巡音ルカガチャ」をそれぞれ購入すると、おまけとして「初音ミクのBGMセット2」、「巡音ルカのBGMセット2」がメールで届きます。メールを開封すると各BGMセットを解放することができます。どちらも「初音ミク」「巡音ルカ」の代表的とも言える楽曲が収録されており、BGMに設定することで、『パズドラ』でもその歌声を響かせてくれます。



スペシャルダンジョンには『「初音ミク」称号チャレンジ!』が登場。固定チームの本ダンジョンをクリアすると初クリア報酬として、称号「初音ミク」がゲーム内メールで届きます。こちらもどうぞお見逃しなく。



「初音ミク」コラボの開始までまもなくです。「初音ミク」との初コラボにどうぞご期待ください。



▼「初音ミク」コラボ概要





▼BGMセットの収録楽曲





【コラボ実施期間】 2023年8月31日(木)12:00 ~ 2023年9月4日(月)11:59



「初音ミク」とは





クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。

「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。



※「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャル・シンガーです。



▼「初音ミク」公式サイト

https://piapro.net

▼コピーライト表記

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net



『初音ミク「マジカルミライ 2023」』とは





『初音ミク「マジカルミライ」』は、初音ミクたちバーチャル・シンガーの3DCGライブと、創作の楽しさを体感できる企画展を併催したイベント。初音ミクたちをハブ(きっかけ)として、「創作」というキーワードで繋がる場所、その楽しさを体感できる場所を目指して展開。

2013年から毎年開催しており、10年間で累計36万人を動員。今回は「ヒーロー」をイベントテーマに、OSAKA・TOKYOの2会場で開催する。

◆OSAKA:インテックス大阪 4号館・5号館A・5号館B、8月11日(金・祝)~13日(日)

◆TOKYO:幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール、9月1日(金)~3日(日)

◆主催:東京メトロポリタンテレビジョン株式会社(TOKYO MX)、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社



▼『初音ミク「マジカルミライ 2023」』公式サイト

https://magicalmirai.com/2023/



