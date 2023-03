[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、ヤバイTシャツ屋さんの5thアルバム「Tank-top Flower for Friends」とSPECIAL LIVE Blu-ray/DVD「Tank-top of the DVD SPECIAL II -NIPPON BUDOKAN-」を3月1日(水)に同時発売します。









昨年、日本武道館を含む日本各地の“ぶどうかん”をまわるツアーなどを大成功に収め、現在も初のホールワンマンツアーを敢行中の男女ツインボーカル3ピースバンド・ヤバイTシャツ屋さん。



2年半ぶりとなるフルアルバム「Tank-top Flower for Friends」は、ドラマ・アニメ主題歌を務めた「Bluetooth Love」「ZORORI ROCK!!!」「dabscription」、盟友・岡崎体育と初の共作を行った「Beats Per Minute 220」、初のドラマ書き下ろし楽曲として合唱曲にチャレンジした「hurray」などタイアップ楽曲を多数含む、全13曲が収録されています。



「hurray」は2022年10月期「ZIP!朝ドラマ」の「クレッシェンドで進め」劇中で歌う、合唱コンクールの“自由曲”としてヤバTが描き下ろした楽曲で合唱用楽譜の配布も開始しています。



▼合唱用楽譜のDLはこちらから

https://umusic.box.com/s/cemopbadinneq3r03puv3z8c7y9212ru



アルバムの通常盤以外に付属されるDVDには、ヤバイTシャツ屋さんが出演した2021年から2022年にかけてのフェス公演より、厳選した映像を収録したライブ映像集をコンパイルしており、メンバーが映像を観ながら舞台秘話などを語るおもしろ実況解説も収録されています。



ヤバイTシャツ屋さん - 「hurray」Music Video







同時発売のSPECIAL LIVE Blu-ray/DVD『Tank-top of the DVD SPECIAL II -NIPPON BUDOKAN-』には、人類史上初の“ぶどうかん”ツアーの千秋楽として、2022年8月25日に開催された自身初の日本武道館公演「ヤバイTシャツ屋さん “ぶどうかん” ツアー 2022」の模様が収録されています。



ヤバイTシャツ屋さん

5th FULL ALBUM『Tank-top Flower for Friends』

2023年3月1日発売



完全生産限定盤(CD+DVD+タンクトップくんとクロミとシナモロールとみんなのたあ坊のなかよしTシャツ/XLサイズ) 6,818円(税抜) 7,500円(税込) UMCK-7188 スリーブケース仕様

UNIVERSAL MUSIC STORE完全生産限定盤(CD+DVD+サンリオキャラクターコラボ全面プリントTシャツ/XLサイズ) 6,818円(税抜) 7,500円(税込) PDCS-1931 スリーブケース仕様

初回限定盤(CD+DVD) 3,618円(税抜) 3,980円(税込) UMCK-7189 スリーブケース仕様

通常盤(CDのみ) 2,591円(税抜) 2,850円(税込) UMCK-1728 スリーブケース仕様



【CD収録曲】※全形態共通

01.Blooming the Tank-top

02.ちらばれ!サマーピーポー

03.dabscription(テレビ東京 ドラマ25「おしゃ家ソムリエおしゃ子!2」エンディングテーマ)

04.ダックスフンドにシンパシー

05.俺の友達が俺の友達と俺抜きで遊ぶ

06.Bluetooth Love(Huluオリジナルドラマ「マイルノビッチ」主題歌)

07.インターネットだいすきマン

08.くそ現代っ子ごみかす20代

09.もし僕が石油王やったら

10.職務質問 ~1日に2回も~

11.Beats Per Minute 220(「Red Bull SoundClash 2022」テーマソング)

12.ZORORI ROCK!!!(NHK Eテレ「もっと!まじめにふまじめ かいけつゾロリ」第2シリーズ エンディング・テーマ)

13.hurray(ZIP!朝ドラマ「クレッシェンドで進め」合唱自由曲)



【DVD収録内容】※完全生産限定盤、UNIVERSAL MUSIC STORE完全生産限定盤、初回限定盤 共通

「ヤバイTシャツ屋さんのたのしいフェス映像集2021-2022」



ヤバみ

(2021.12.19 ポルノ超特急2021)



NO MONEY DANCE

げんきもりもり!モーリーファンタジー

(2021.12.28 COUNTDOWN JAPAN 21/22)



あつまれ!パーティーピーポー

(2022.5.3 VIVA LA ROCK 2022)



ハッピーウェディング前ソング

(2022.5.7 JAPAN JAM 2022)



癒着☆NIGHT

かわE

(2022.5.22 TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2022)



ちらばれ!サマーピーポー

JUST A FALSE! JUST A HOLE! feat. 10-FEET

Give me the Tank-top

(2022.7.3京都大作戦2022)



くそ現代っ子ごみかす20代

無線LANばり便利

(2022.8.27 SWEET LOVE SHOWER 2022)



特典映像:メンバーによるおもしろ実況解説





ヤバイTシャツ屋さん SPECIAL LIVE Blu-ray/DVD

『Tank-top of the DVD SPECIAL II -NIPPON BUDOKAN-』



DVD(2枚組) 4,300円(税抜) 4,730円(税込) UMBK-1315 デジパック仕様

Blu-ray 5,300円(税抜) 5,830円(税込) UMXK-1099 スリーブケース仕様

(Blu-rayは1枚仕様、収録内容共通)



【DISC 1】

・おもしろオープニング演出「Buyer Clientロングインタビュー」

・dabscription

・Tank-top of the world

・メロコアバンドのアルバムの3曲目ぐらいによく収録されている感じの曲

・KOKYAKU満足度1位

・あつまれ!パーティーピーポー

-MC1.-

・まじで2分で作った曲

・L・O・V・E タオル

・くそ現代っ子ごみかす20代

・DANCE ON TANSU

-MC2.-

・大人の事情 feat. 森本家

・どすえ おこしやす京都 feat. 柴田家

・眠いオブザイヤー受賞 feat. 小山家

・Tank-top in your heart

-MC3.-

・タンクトップくんのキャラソンfeat. タンクトップくんとマサヒロくん

・ZORORI ROCK!!!

・泡 Our Music

・癒着☆NIGHT

-MC4.-

・肩 have a good day -2018 ver.-

・げんきもりもり!モーリーファンタジー

・Beats Per Minute 220

・ウェイウェイ大学生

・鬼POP激キャッチー最強ハイパーウルトラミュージック

・ちらばれ!サマーピーポー

-MC5.-

・寿命で死ぬまで

・Give me the Tank-top

・ヤバみ

・かわE

・NO MONEY DANCE



【DISC 2】

-ENCORE-

・無線LANばり便利

・案外わるないNHK

・ハッピーウェディング前ソング

-W ENCORE-

・喜志駅周辺なんもない(コール&レスポンスなしver.)



<おもしろ特典映像>

おもしろはこだてわいん葡萄館公演のおもしろメンバーのおもしろ様子

おもしろ葡萄観光農園 小林農園公演のおもしろメンバーのおもしろ様子

おもしろ日本武道館公演のおもしろメンバーのおもしろ様子



5th FULL ALBUM『Tank-top Flower for Friends』

―先着特典―

●タワーレコード → ヤバイTシャツ屋さんの本格バトルトレーディングカード【ヤバイカード屋さん】(第一弾)(タワーレコード ver.)

●ヴィレッジヴァンガード → ヤバイTシャツ屋さんの本格バトルトレーディングカード【ヤバイカード屋さん】(第一弾)(ヴィレッジヴァンガード ver.)

●その他拠点店(HMV,TSUTAYAなど) → ヤバイTシャツ屋さんの本格バトルトレーディングカード【ヤバイカード屋さん】(第一弾)

●Amazon.co.jp → メガジャケ(初回限定盤柄)



SPECIAL LIVE Blu-ray/DVD『Tank-top of the DVD SPECIAL II -NIPPON BUDOKAN-』

―先着特典―

●タワーレコード → ヤバイTシャツ屋さんの本格バトルトレーディングカード【ヤバイカード屋さん】(第一弾)(タワーレコード ver.)

●ヴィレッジヴァンガード → ヤバイTシャツ屋さんの本格バトルトレーディングカード【ヤバイカード屋さん】(第一弾)(ヴィレッジヴァンガード ver.)

●その他拠点店(HMV,TSUTAYAなど) → ヤバイTシャツ屋さんの本格バトルトレーディングカード【ヤバイカード屋さん】(第一弾)

●Amazon.co.jp → ビジュアルシート



※特典のデザインはCDとBlu-ray/DVDで異なります。

※特典は先着で数に限りがございます。ご予約・ご購入の際は店舗/ECサイトにて特典の有無をご確認ください。

※また店舗によって特典の取り扱いのない店舗もございます。

※特典はお買い上げの際にお渡しいたします。



