トップクリエイターが、原宿を題材に作品を制作、原宿に仕掛けていく「Creator’s Power Spot 原宿」プロジェクト第一弾「Play原宿1」。カツセマサヒコ、上出遼平、野性爆弾 くっきー!、笹田靖人、松本花奈、 Mika Pikazoに加えて、After the Rain(そらる×まふまふ)の参加が決定!







東急不動産株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:岡田 正志、以下「東急不動産」)と株式会社ポニーキャニオン(本社:東京都港区、代表取締役社長:吉村隆、以下「ポニーキャニオン」)が、原宿・神宮前エリアを今以上にワクワクする新しいカルチャーの発信源とするために手がける「Creator’s Power Spot 原宿」プロジェクト。その第1弾「Play原宿1」に参加するトップクリエイター達が先日発表されたばかりだが、更なる大ニュースが今回発表された。



10代・20代を中心にネットシーンにて圧倒的な支持を集めるそらるとまふまふのユニット、After the Rainの参加が決定。4月30日にはさいたまスーパーアリーナにて4年ぶりの有観客ライブを開催し、さらに5年半ぶりとなるzeppツアーも発表したばかりのAfter the Rain(そらる×まふまふ)。彼らが原宿を題材にしてどのように「遊ぶ」のか、是非期待してほしい。



オフィシャルサイト:https://playharajuku.tokyo/

公式Twitter:https://twitter.com/play_harajuku

公式Instagram:https://www.instagram.com/playharajuku



【「PLAY原宿1」参加クリエイター】

・After the Rain(そらる×まふまふ)(音楽ユニット)



・カツセマサヒコ(小説家)



・上出遼平(ディレクター)



・野性爆弾 くっきー!(芸人)



・笹田靖人(現代美術家)



・松本花奈(映画監督)



・Mika Pikazo(イラストレーター・キャラクターデザイナー)



and more...(※五十音順、敬称略)



東急不動産株式会社

https://www.tokyu-land.co.jp/

株式会社ポニーキャニオン

https://www.ponycanyon.co.jp/



harajuku@ponycanyon.co.jp



