[株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド]

新横浜プリンスホテル×FMヨコハマコラボレーションイベント!



新横浜プリンスホテル(所在地:横浜市港北区新横浜3-4 総支配人:武田昌人)では、FMヨコハマとコラボレーションし、12月23日(金)にクリスマススペシャルイベント「Awesome Christmas Live & DJ Night supported by Fm yokohama 84.7」を開催いたします。







当イベントでは、Sing Like Talkingのボーカルとして数々のヒット曲をリリースする佐藤竹善氏によるスペシャルライブやFMヨコハマの人気番組「YAMABICO」の公開収録、FMヨコハマを代表する4人のDJによるトークなど、ここでしか体験できない特別なコンテンツを、ホテルシェフによるイベント限定スペシャルメニューとともにお楽しみいただけます。



3年振りに行動制限のないクリスマスシーズンを迎えられそうな今年、華やかなイベントで例年以上に盛り上がるクリスマスナイトのひとときをお届けいたします。





「Awesome Christmas Live & DJ Night」 概要



【期 間】 2022年12月23日(金)



【時 間】 受付5:45P.M.より 開場 6:30P.M.より



【場 所】 宴会場「シンフォニア」(5F)



【料 金】 1名さま¥23,000

※料金には、ショー、ディナープレート+デザート、お飲みもの(フリードリンク)、サービス料・消費税が含まれております。



【内 容】 佐藤竹善スペシャルライブ(約50分)、公開収録 Fm yokohama 84.7 “YAMABICO”、Fm yokohama 84.7 DJ Talk、抽選会 他



【ご予約】 チケットぴあ https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2237192



【お問合せ】 TEL:045-471-1111(受付時間 10:00A.M.~5:00P.M.)







出演者



◆佐藤竹善





Sing Like Takingのボーカルとして、1988年にデビュー。

1993年「Encounter」、1994年「Togetherness」の両アルバムはオリコン初登場1位。

毎年末のジャズトリオとのクリスマスソングを中心としたツアー、多彩なアーティストとのコンサート、レコーディング参加、楽曲プロデュースなども行い、ジャンルを超えた高い評価を受けている。



◆FMヨコハマDJ













※当社のレストラン、宴会場などにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社など(当社の食材仕入先)に表示義務のある特定原材料7品目食物アレルギー(えび、かに、小麦、そば、乳、卵、落花生)のみとさせていただきます。特定原材料7品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。※上記内容はリリース時点(11月8日)の情報であり変更になる場合もございます。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/08-18:16)