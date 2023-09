[株式会社パソナグループ]

株式会社パソナグループ(本社:東京都千代田区、代表取締役グループ代表 南部靖之)は、これからの未来を創る女性起業家の育成・輩出を目的に『パソナ女性起業家アクセラレータプログラム』を開催いたします。またプログラム開催にあたり、参加者の募集を9月13日(水)より開始いたします。







▲セミナー実施の様子





▲女性起家のための事業プランコンテスト



今年6月に政府が発表した「女性版骨太の方針2023」では、女性起業家を増やすことを目指して、女性起業家のネットワークの充実や、資金調達の支援等の施策が挙げられています。一方、2022年の全国の女性社長比率は全体の8.2%に留まり※、女性経営者はまだまだ少ないのが現状です。



この度パソナグループでは、一人でも多くの女性の“起業の夢”を支援するために、食/ヘルスケア/観光/ライフスタイル/SDGs/教育など様々なテーマでの起業を支援するアクセラレータプログラムの参加者募集を開始いたします。本プログラムの参加者には、パソナグループが展開する事業との連携や、メンタリングなど起業への継続したサポートを行ってまいります。



パソナグループは、本取り組みを通して、社会に影響を与える女性起業家・スタートアップを輩出し、一人でも多くの女性の起業の夢を実現してまいります。



※帝国データバンク 全国「女性社長」分析調査(2022年)



プログラム概要





募集開始:

2023年9月13日(水)



対象:

・パソナグループと一緒に事業に取り組みたいシードステージを中心とした女性起業家

・今後1年以内に起業を予定している女性



募集テーマ:

「食」フードテックなどを通して、新たな価値を創造する事業

「ヘルスケア」心とからだの両面から人々の健康に貢献する事業

「観光」地方の新しい観光に関する事業

「ライフスタイル」新たな働き方や心豊かなライフスタイルを提案する事業(IT技術などの活用を含む)

「SDGs」持続可能な社会の実現、ダイバーシティの推進に貢献する事業

「教育」学びによって豊かな生活を創造する事業

「その他」上記以外の領域において社会の問題点の解決につながる事業



募集人数:

10名程度



日程:

2023年9月13日 応募開始

2023年10月5日13時 応募締切

2023年10月中旬(予定) 採択者決定

2023年10月25日(予定) アクセラレータプログラムキックオフ

2023年12月20日(予定) デモデイ(成果発表)



内容:

スタートアップの育成や事業立ち上げに携わってきた方や各分野の専門家をメンターに招き、定期的な面談(メンタリング)を通じ事業のブラッシュアップを進め、短期間での事業化や事業成長を二人三脚でサポートするプログラム



特典:

1.Japan Incubation Base※ 年会費無料(1年間)

士業への相談やサテライトオフィスの利用など1年間年会費無料で利用可能※Japan Incubation Base:新事業の創出を目指す個人事業主やスタートアップを支援する協会

詳細は右記URLをご覧ください(https://www.pasona.co.jp/clients/service/jib/)



2.株式会社プロフェリエのパーソナルサービスご優待

約3,000種類のマンツーマンプログラムを優待価格で利用可能

詳細は右記URLをご覧ください(https://profelier.jp/)



応募方法:

以下URLからご応募下さい



URL:

https://www.pasonagroup.co.jp/lba/accelerator.html



問合せ先:

パソナグループ Ladies Be Ambitious 事務局

E-mail lba@pasonagroup.co.jp



備考:

上記内容は変更になる可能性がございます



参考: パソナグループの女性起業家支援への取り組み





パソナグループでは志を持ってチャレンジするベンチャー起業家を育成するプログラムを実施しています。2014年からは女性に特化した起業家育成および事業支援プログラム『Ladies Be Ambitious(レディース・ビー・アンビシャス)』を開始し、これまで約120名を育成、37名の起業家を輩出してまいりました。

女性起業家・スタートアップの事業成長を後押しするため、事業プランコンテスト『Queen Award for Startups』(2020年)、『Awaji Startup Queen Award』(2022年)を開催するなど、パソナグループのノウハウを活かし起業に向けて継続的なサポートを行っています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/14-19:40)