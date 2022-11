[アマゾンジャパン合同会社]





Amazonと株式会社ライフコーポレーション(以下ライフ)は、Amazon.co.jp上のライフネットスーパー( http://www.amazon.co.jp/life )を共同展開し、対象エリアのAmazonプライム会員のお客様に向けて、ライフで取り扱っている生鮮食品や惣菜をご注文から最短2時間でAmazonがお届けするサービスをご提供しております。



お客様からのご要望にお応えして配送エリアを順次拡大しており、本日11月2日(水)より、千葉県浦安市の一部が新たに配送エリアに加わるとともに、市川市における配送エリアをさらに拡大しました。また、兵庫県川西市の一部が新たに配送エリアに加わるとともに、尼崎市、伊丹市における配送エリアをさらに拡大しました。これにより、本日時点での当サービスの配送エリアは、東京23区・16市、神奈川県9市、千葉県14市、埼玉県16市、大阪府26市・1郡、京都府3市、兵庫県8市※となり、今後もより多くのプライム会員のお客様に当サービスをご利用いただけるよう、配送エリアを順次拡大していく予定です。(※それぞれ一部エリアを除きます。)



対象エリアのプライム会員のお客様は、ライフの実店舗で取り扱っている新鮮な野菜や果物、精肉、鮮魚をはじめ、「ライフプレミアム」や「スマイルライフ」といったライフのプライベートブランド商品や日用品等、合計数千点の商品をAmazon.co.jpのWebサイトやAmazonショッピングアプリを使用してオンラインでご注文いただけます。ご注文後、ライフ店内の専門スタッフが、お客様に代わって品質をチェックしながら商品を厳選し、Amazonの配送ネットワークにてご注文から最短2時間でお届けします。お届け時間は12:00~22:00(※一部エリアは12:00~20:00)で、当日または翌日の2時間単位でご指定いただけます。



Amazonは今後もプライムの利便性向上を図るとともに、日々の生活に密接した生鮮食品のお買い物がより便利になるよう、各サービスの向上に努めてまいります。



■ Amazon.co.jp上のライフネットスーパーのサービス概要

● URL: http://www.amazon.co.jp/life (PC、モバイル共通) ※Amazonショッピングアプリからも利用可能

● 取扱商品: 生鮮食品、惣菜、日用品等

● 対象エリア:

・ 東京都: 23区、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、東久留米市、府中市、町田市、三鷹市、武蔵野市

・ 神奈川県: 綾瀬市、海老名市、鎌倉市、川崎市7区(麻生区、川崎区、幸区、高津区、多摩区、中原区、宮前区)、相模原市、座間市、藤沢市、大和市、横浜市15区(青葉区、旭区、泉区、神奈川区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、戸塚区、西区、保土ヶ谷区、緑区、南区)

・ 千葉県: 我孫子市、市川市、浦安市、柏市、鎌ケ谷市、佐倉市、白井市、千葉市5区(稲毛区、中央区、花見川区、美浜区、若葉区)、流山市、習志野市、船橋市、松戸市、八千代市、四街道市

・ 埼玉県: 上尾市、朝霞市、春日部市、川口市、川越市、越谷市、さいたま市10区(岩槻区、浦和区、大宮区、北区、桜区、中央区、西区、緑区、南区、見沼区)、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、吉川市、和光市、蕨市

・ 大阪府: 池田市、大阪市、大阪狭山市、柏原市、堺市、泉大津市、和泉市、茨木市、交野市、門真市、四條畷市、吹田市、摂津市、大東市、高石市、高槻市、豊中市、寝屋川市、羽曳野市、東大阪市、枚方市、藤井寺市、松原市、箕面市、守口市、八尾市、三島郡

・ 京都府: 京都市11区(右京区、上京区、北区、左京区、下京区、中京区、西京区、東山区、伏見区、南区、山科区)、長岡京市、向日市

・ 兵庫県: 明石市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、神戸市9区(北区、須磨区、垂水区、中央区、長田区、灘区、西区、東灘区、兵庫区)、宝塚市、西宮市



<※それぞれ一部エリアを除きます。また、上記は11月2日(水)時点の対象エリアとなり、今後順次拡大予定です。>

● お届け時間: 12:00~22:00 (※一部エリアは12:00~20:00) <※当日または翌日の2時間単位で指定可能。また、一部エリアにおいては追加料金500円で、1時間単位で指定可能。>

● 最低注文金額: 2,000円以上※1

● 配送料: 8,000円未満のご注文の場合は390円、8,000円以上のご注文の場合は通常配送料無料※1

● 利用条件: Amazonプライム会員としてのご登録<年会費4,900円または月会費500円※1>が必要です

※1: 上記の料金/価格は全て税込表記です。

※2: 上記は全て2022年11月2日(水)時点の情報で、今後予告なく変更となる場合があります。





■ 食料品のお買い物における利便性向上のため拡充を続けるAmazonネットスーパー

Amazonは、プライム会員向けサービスとして、Amazon上のライフネットスーパーに加えて、東京・神奈川・千葉の一部エリアにおいて「Amazonフレッシュ」( http://www.amazon.co.jp/fresh )を、スーパーマーケットバローとの協業により、愛知の一部エリアにおいてバローネットスーパー( http://www.amazon.co.jp/valor )を、スーパーマーケット成城石井との協業により、東京・神奈川の一部エリアにおいて成城石井ネットスーパー( http://www.amazon.co.jp/seijoishii )をAmazon上でそれぞれ展開しています。対象エリアのプライム会員のお客様は、追加の登録手続きや会費無しでAmazon.co.jp(Webサイト、Amazonショッピングアプリ)上で各ネットスーパーをご利用いただけます。





Amazonプライムで暮らしをもっと快適に。

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。4,900円(税込)の年会費または、500円(税込)の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムに対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上が聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buy、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細と30日間の無料体験は http://www.amazon.co.jp/prime から。



Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon(FBA)、アマゾン ウェブ サービス(AWS)、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約(The Climate Pledge)などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom( http://amazon-press.jp )およびAbout Amazon( http://www.aboutamazon.jp )から。



