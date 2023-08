[レコチョク]

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)が提供する定額制音楽配信サービス「dヒッツ(R) powered by レコチョク」(以下:「dヒッツ」)は、2023年7月度の楽曲再生回数をアーティスト単位で合算した「2023年7月度dヒッツアーティストランキング」を発表、 YOASOBIが4カ月連続で1位を獲得しました。







「楽曲再生回数ランキング」もYOASOBI「アイドル」が4カ月連続1位を獲得!







「アイドル」は 2023年6月28日(水)に最終回を迎えたTVアニメ『【推しの子】』のオープニング主題歌で、第1話放映日の2023年4月12日(水)より配信開始。「アイドル」は、完璧で究極のアイドル「B小町」アイの知られざる一面が描かれている、原作者のひとりである赤坂アカが本楽曲のために書き下ろした小説『45510』をもとに制作されました。TVアニメとともにこの楽曲も話題となり、4カ月連続で1位を獲得しました。

5月26日(金)には、「アイドル」の英語版「Idol」も配信開始。YOASOBIとしては17曲目の英語版楽曲となるこの楽曲も配信開始と同時に話題となっています。

YOASOBIは「dヒッツ上半期ランキング2023」アーティストランキング部門でも1位を獲得、dヒッツで上半期に最も聴かれたアーティストとなりました。

■dヒッツ「YOASOBIアーティストプレイリスト」 https://dhits.docomo.ne.jp/program/10021500



「プレイリスト再生回数ランキング」では「Mrs. GREEN APPLEアーティストプレイリスト」が初の1位を獲得。







今年バンド結成10周年を迎えるMrs. GREEN APPLEは、5作目となるフルアルバム『ANTENNA』を2023年7月5日(水)のCDリリースに先駆け、7月4日(火)に先行配信リリース。本プレイリストには「楽曲再生回数ランキング」3位となった「Magic」(コカ・コーラCoke STUDIOキャンペーンソング)や5位「ケセラセラ」(ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『日曜の夜ぐらいは...』主題歌)、映画『ONE PIECE FILM RED』の劇中歌「私は最強」のセルフカバー、「Doodle」(花王『メリット』CMソング)など『ANTENNA』収録楽曲をはじめ、人気楽曲をお楽しみいただけます。

■dヒッツ「Mrs. GREEN APPLEアーティストプレイリスト」https://dhits.docomo.ne.jp/program/10016792

今話題のアーティスト、楽曲を楽しめるdヒッツをぜひお楽しみください。



【2023年7月度 dヒッツアーティストランキング】[集計期間:2023年7月1日(土)~7月31日(月)]

順位 アーティスト名

1位 YOASOBI

2位 Mrs. GREEN APPLE

3位 Official髭男dism

4位 サザンオールスターズ

5位 back number



【dヒッツ楽曲再生回数ランキング】

順位 「楽曲名」アーティスト名

1位 「アイドル」YOASOBI

2位 「絆ノ奇跡」MAN WITH A MISSION×milet

3位 「Magic」 Mrs. GREEN APPLE

4位 「TATTOO」Official髭男dism

5位 「ケセラセラ」Mrs. GREEN APPLE



【dヒッツプレイリスト再生回数ランキング】

順位 アーティスト名

1位 Mrs. GREEN APPLE

2位 サザンオールスターズ

3位 YOASOBI

4位 Official髭男dism

5位 B'z



【dヒッツ powered by レコチョク】

「dヒッツ」は、2012年7月にサービスをスタートし、月額550円 (税込)※ で最新楽曲や音楽以外のコンテンツを含む4万以上のプレイリストを、いつでも好きな時に好きなだけお聴きいただける定額制音楽配信サービスです。

また、アプリでは「ホーム」という音楽との「出会い」の場を提供しています。お客様個人の趣味に合わせた「あなたにおすすめ」や新着/ランキングなど、流行の音楽を楽しみながらも、自分好みのプレイリストや楽曲を聴くことが可能です。

※別途、パケット通信料がかかります。

※一部ご利用いただけないキャリアもございます。

※一部ご利用いただけないデバイスもございます。

Androidアプリは「Google Play」、iOSアプリは「App Store」にて「dヒッツ」をダウンロードしてください。

詳しくは「dヒッツ」サイトをご確認ください。 https://dhits.docomo.ne.jp/

