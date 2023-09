[株式会社ベイクルーズ]



株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営するWISM(ウィズム)では、NYのブランド「TANAKA(タナカ)」とのコラボレーションによる「THE NEW CLASSIC COTTON TROUSERS」を9月30日(土)より販売する。





DAVID、BRAD、ALLENと名付けられた3型。

それぞれのデザインにしっくりとくる異なる3色のベージュに、ブラック。

それは時代も文化も超越した「懐かしく、新しい」チノ。



TANAKAは「NEW CLASSIC」=「傑作」のコットントラウザーズと称え、WISMに新しく加わることとなる。



「毎日に寄り添ってくれる」「つい手に取ってしまう」そんなコットントラウザー。





ST-167 ALLEN (STRAIGHT)













































十分な履き込みの股上で、スッキリトレートレッグのコットントラウザー。

サイドラインと脇ポケットを一体にした特徴的なデザインはよりスッキリした印象に。



バックポケットのパイピング仕様、腰裏の仕様や、パイピング等細やかで丁寧なデザイン。

シンチバックは、クラシックながらウェストのアジャストに最適。



[ST-167/ALLEN(STRAIGHT)] ¥33,000- in tax / SAND,BLACK / 27",29",31",33"



















































ST-168 BRAD (FLARE)













































程よい股上とパンツ丈で、微フレアのクールなコットントラウザー。

フィットにしっくりくる、ポケットの角度もポイント。

サイドラインと脇ポケットを一体にした特徴的なデザインはよりスッキリした印象に。



バックポケットのパイピング仕様、腰裏の仕様や、パイピング等細やかで丁寧なデザイン。

シンチバックは、クラシックながらウェストのアジャストに最適。



[ST-168/BRAD(FLARE)] ¥33,000- in tax / KHAKI,BLACK / 27",29",31",33"

















































ST-169 DAVID (WIDE)













































十分な履き込みの股上で、ダボッと且つスキッとしたタック入りワイドレッグのコットントラウザー。

サイドラインと脇ポケットを一体にした特徴的なデザインはよりスッキリした印象に。



内股、脇共にダブルステッチと巻き縫いを施し、裏はチェーンステッチを採用し3デザインの中で一番カジュアルな印象に。洗いをかけるとパッカリングが目立っていくように仕上げられている。



バックポケットのパイピング仕様、腰裏の仕様や、パイピング等細やかで丁寧なデザイン。

シンチバックは、クラシックながらウェストのアジャストに最適。



[ST-169/DAVID(WIDE)] ¥35,200- in tax / BEIGE,BLACK / 27",29",31",33"

















































2023年09月30日(土) WISM渋谷・新宿・堀江・BAYCREW’S STORE名古屋店と

BAYCREW’S STORE(ECサイト)にて販売開始



クレジット: WISM渋谷店 03-6418-5034 / http://wism-tyo.jp/



