1970年代中~後半に全世界を席巻した音楽トレンドが「ディスコ&ソウル」。それは日本の歌謡界にも大きな影響を与えました。そして山口百恵も、その最先端の音楽を自身の作品に取り入れていきました。



当企画は、過去にない新たな切り口となる「山口百恵ディスコ&ソウル・サウンド」をテーマに、今注目されているシティポップにも通じるようなメロウでグルーヴィーな楽曲をセレクトし、シングル曲だけにとどまらない、彼女の魅力、作品の幅広さ、奥深さを改めて1枚のCDにまとめてお届けするものです。山口百恵のシングル曲集に慣れ親しんだ多くのリスナー、そしてコアなファンにも、この作品に、新鮮な驚きを感じでいただけることでしょう!最新リマスタリングによる高品質Blu-spec CD2仕様/全19曲収録/楽曲概説、ライナーノーツ付。



タイトル:GOLDEN☆BEST MOMOE DISCO&SOUL

発売:11月8日

価格:¥2,530(税込)

品番:MHCL 30920

発売:ソニー・ミュージックレーベルズ



<収録曲>

1.いま目覚めた子供のように(1976)

作詞:石原信一/作曲:佐瀬寿一/編曲:船山基紀

2.シュルード・フェロー(1978)

作詞:野原理香/作曲:穂口雄右/編曲:川口 真

3.嘆きのサブウェイ(1976)

作詞:きすぎえつこ/作曲・編曲:船山基紀

4.涼やかなひと(1976)

作詞:きすぎえつこ/作曲・編曲:船山基紀

5.たそがれ祭り(1978)

作詞:阿木燿子/作曲・編曲:馬飼野康二

6.東京の空の下あなたは(2003)

作詞・作曲: 天野 滋/編曲: 加藤ヒロシ

7.赤い衝撃(1976)

作詞:千家和也/作曲:佐瀬寿一/編曲:馬飼野康二

8.I Came From 横須賀(1977)

作詞:阿木燿子/作曲:宇崎竜童/編曲:萩田光雄

9.鏡の中のある日(1977)

作詞:阿木燿子/作曲:宇崎竜童/編曲:船山基紀

10.喪服さがし(1979)

作詞:阿木燿子/作曲:宇崎竜童/編曲:Barry Fasman

11.デイ・ドゥリーム(1979)

作詞:山川啓介/作曲:水谷公生/編曲:萩田光雄

12.センチメンタル・ハリケーン(1979)

作詞:山川啓介/作曲:梅垣達志/編曲:Barry Fasman

13.BACK TO BACK (背中あわせ)(1979)

作詞:篠塚満由美/作曲:浜田省吾/編曲:Barry Fasman

14.ダンシング・スターシャイン(1980)

作詞:阿木燿子/作曲・編曲:萩田光雄

15.夕暮からあなたへ(1980)

作詞:門谷憲二/作曲:川口真/編曲:船山基紀

16.ワン・ステップ・ビヨンド(1980)

作詞:ちあき哲也/作曲:トミー・スナイダー/編曲:萩田光雄

17.アポカリプス・ラブ(1980)

作詞:阿木燿子/作曲:宇崎竜童/編曲:萩田光雄

18.横須賀サンセット・サンライズ(1978)

作詞:阿木燿子/作曲:宇崎竜童/編曲:川口真

19.GET FREE(1979)

作詞:来生えつこ/作曲:来生たかお/編曲:Barry Fasman



