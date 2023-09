[株式会社阪急阪神百貨店]

8月30日(水)阪急うめだ本店6階に、洗練された大人の女性に向け、華麗なデザイン性とクリエーションとクオリティを併せ持つ2つのブランドが登場。





■「CYCLAS(シクラス)」



2016年1月、パリの展示会でデビューした「CYCLAS(シクラス)」。

“personal”“creative” “luxury”。控えめでありながら強く、知的で大胆、現代を自由に生きる凛とした大人の女性に向けて、日本的な感性とともに今を表現するブランド。日本のクラフトマンシップによって具現化された、リアルなセンスによるタイムレスなエレガンスを体現しています。



詳しくは、HANKYU STYLE:https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/style/topics/detail/1220347_2486.html



■「j. someone precious(ジェイドット)」



パタンナーでもありデザイナーでもある谷川順子をディレクターに2023年春デビューした「j. someone precious(ジェイドット)」。

世界から探し求めた名品素材、大人のためのカッティング。シンプルでいて新しい、クリーンなのに女性らしい。いまを生きる大人たちのための“最上級のリアルクローズを目指して”。



・9月6日(水)~19日(火)6階 コトコトステージ61にて、「ジェイドット」と多様性豊かなアーティスト集団「やまなみ工房」が共同企画するイベントを開催。

“Creativity has no limits”と題し、アート作品とのコラボレーションで総合芸術のような空間を演出、審美眼を持つ大人の女性の個性を引き出す“限界を感じさせないクリエーション”を提案します。



詳しくは、HANKYU STYLE:https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/style/topics/detail/1220662_2486.html



