[国立大学法人岡山大学]



2023(令和5)年 8月 9日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/









◆概 要

岡山市役所(岡山市北区)の食堂で2023年7月24日から開発途上国の子どもの給食を支援する TFT(TABLE FOR TWO)メニューの提供を開始しました。



岡山大学では、大学生協と協働でヘルシー日替わりメニューやTFT弁当を提供し、それらの料金のうち20円を開発途上国の給食費として寄付しています。岡山市役所とのコラボメニューは、本学のSDGsアンバサダー公認活動「岡山大学TABLE FOR TWO」部長である増山乃々子さん(経済学部3年)が中心となり企画。岡山市役所と食堂を運営している株式会社セントラルフーズの協力により実現しました。



TFTは日本発の社会貢献運動で、先進国の参加者と開発途上国の子どもたちが、時間と空間を越え食事を分かち合うことで、先進国の飽食と開発途上国の飢餓の同時解決を目指すというものです。TFT対象のメニューを食べると、代金のうち20円が寄付金となり、TFT事務局を通してアフリカ・アジア(エチオピア、ウガンダ、ルワンダ、ケニア、タンザニア、フィリピン)の子どもたちへ給食が届けられます。



TFTメニューは、夏にぴったりなデザート付きの自然派定食で650円(税込)。定食は日替わり、デザートは週替わりで1日20食限定で提供しており、デザートの種類を季節ごとに変更していく予定です。TFTのガイドラインにある「カロリー730kcal程度の野菜が多いヘルシーなもの」という条件を満たすように作られています。日本での健康な食事1食が、アフリカ・アジアで子どもたちの温かい給食1食につながる仕組みです。









増山さんは、「学内だけでなく、学外での活動ももっと広めて、TFTについて多くの人に知ってもらいたい、TFTメニューをたくさんの方々に食べてほしいという思いからこの活動を企画しました。岡山市役所の食堂は一般の方も利用できますので、少しでも多くの方に食堂でランチをしていただき、TFTを身近に感じてもらう機会となればうれしいです」とコメント。



TFTメニューは、岡山大学が推進しているSDGs(持続可能な開発目標)17の目標のうち、1:貧困をなくそう、2:飢餓をゼロに、3すべての人に健康と福祉を、4:質の高い教育をみんなに、10:人や国の不平等をなくそう、15:陸の豊かさも守ろう、17:パートナーシップで目標を達成しよう、の実現を目指しています。今後も地域中核・特色ある研究大学である岡山大学にご期待ください。









◆参 考

・岡山大学TFT(Twitter)

https://twitter.com/OkadaiTFT

・TABLE FOR TWO

https://jp.tablefor2.org/

・株式会社セントラルフーズ

https://www.centralfoods.jp/

・岡山大学SDGsホームページ

https://sdgs.okayama-u.ac.jp/





◆参考情報

・岡山大学TFT×中国銀行 第一弾コラボ企画

https://www.chugin.co.jp/assets/media/2022/08/220831_3.pdf?7f4a630c85d4cbabd4abb3a495cc3c84

・【岡山大学】岡山大学TFT × 中国銀行コラボ企画第2弾 期間限定「スタミナ豚丼」提供開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001373.000072793.html

・【岡山大学】アジア・アフリカの子供たちへの給食提供が10,000食達成 ~岡山大学TFTは、10,000食達成記念として5月9日よりヘルシースパイスカレーを期間限定販売

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000647.000072793.html

・自分ごとSDGsを実践!学生×生協のコラボでTFT弁当が誕生

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id9522.html

・SDGsアンバサダーの中澤さんによるTFTの活動が「おかやま協働のまちづくり賞」の奨励賞を受賞!

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/topix/topix_id581.html

・【岡山大学】つながり、行動しよう! 岡山大学SDGsアンバサダー交流会に岡大TFT, Social Impact Lab Okayama, 環境部ECOLOが参加しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000328.000072793.html













◆本件お問い合わせ先

岡山大学教育推進機構 教授 宇塚万里子

E-mail:advising02◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id12285.html



<岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先>

岡山大学研究推進機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL:086-251-8463

E-mail:sangaku◎okayama-u.ac.jp

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」(アプリ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」(ウェブ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ:https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs~地域社会の持続可能性を考える(YouTube):https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube):https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

「岡大TV」(YouTube):https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年8月期共創活動パートナー募集中:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001559.000072793.html



岡山大学「THEインパクトランキング2021」総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html

岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021~2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html

岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html





国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学である岡山大学にご期待ください



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/09-10:16)