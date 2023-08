[株式会社阪急阪神百貨店]

エイチ・ツー・オー リテイリンググループの株式会社阪急阪神百貨店は、阪急うめだ本店(大阪市北区)の3・4・6・8階の改装を実施。2023年8月30日より随時リニューアルオープンします。

今回の改装で、3階モードは、他にはない世界観でブランド体験を提供するイベントスペース『POP UP CIRCUS (ポップ アップ サーカス)』を新たに設けます。4階は、上質フェミニン志向の顧客から支持の高いブランドにおいてハイクオリティー化・ライフスタイル領域の品揃えを強化し、顧客の満足度を高めます。6階は、洗練された大人の女性に向けて新ブランドを導入するなど、デスティネーションストアの魅力をさらに際立たせ、より広域からの集客を図ります。





■リニューアルの概要

期間 :2023年8月30日~10月(予定)

対象フロア:阪急うめだ本店 3・4・6・8階





参考

〇3階モード

・NEW 『POP UP CIRCUS(ポップ アップ サーカス)』 10月1日(日)

グローバルなハイエンドファッションの世界観を五感で楽しめる「劇場型イベントスペース」が誕生。

ブランドのヘリテイジやバックボーンなどを感じられる時代を超えた日本初の演出や舞台装置、そしてこの時でしか味わえないモノ・コト・サービスなど、ここだけのショッピング体験を提供。

マンスリーで生まれ変わる約200平方メートル のダイナミックな劇場型没入空間では、ファッションのみならず、アートやライフスタイル・フード・インテリアまで楽しさ溢れるコンテンツが揃います。

突如阪急うめだ本店に現れる空間で生み出される「今までにない発見・驚き・感動」を通じて、お客様が最高にPOPな気分になることを目指します。



オープニングを飾るブランドはジバンシィ。創業者であるユベール・ド・ジバンシィの愛したディテールやアーカイブから着想を得た2023年秋冬コレクション。

クリエイティブ・ディレクターであるマシュー・M・ウィリアムズが、自身の得意とするストリートのエッセンスをふんだんに加え、コレクションをモダンに昇華させています。

イベント前半では、この企画のために集められた貴重なイブニングドレスが一堂に会します。クチュールアトリエで職人の手によって一点一点時間をかけて制作されたドレスは、メゾンが誇るクラフツマンシップの象徴です。さらに後半では、日本企画で実現した特別なデニムプロダクトを先行販売。4G STARをモチーフにしたジャケットやフーディー、パンツなど、デイリースタイルを格上げするアイテムが揃います。 <イベント期間(予定)>10月1日(日)~31日(火)



・NEW 「PATOU(パトゥ)」 9月6日(水)

1914年に誕生し世界中の女性を魅了したパリのブランド「ジャン・パトゥ」が「パトゥ」として2018年にリローンチ。数々の人気メゾンで経験を重ねた人気デザイナーのギョーム・アンリが、サステナビリティにこだわりながら、フレンチシックを感じられる洗練されたコレクションを生み出しています。

今回、自主編集売場からショップ化し、ブランドの世界観を体感いただける空間で幅広いラインアップをお届けします。今期の秋冬コレクションのテーマは「ショッピング クロニクルズ(SHOPPING CHRONICLES)」。ショッピングを楽しむ華やかな装いを、クチュールテクニックやウィンタースポーツの要素を加えてポップに表現しています。メゾンの創始者ジャン・パトゥのイニシャル「JP」のプリントをあしらったアイテムも多数登場します。



〇4階 コンテンポラリー

・NEW 「ハウス オブ ロータス」 9月6日(水)

コンセプトは“Happiness of Life”。クリエイティブ・ディレクター桐島かれんによる、グローバルな視点で選んだマテリアルと時代を映すデザイン、そして、受け継がれてきた美しい手仕事をエッセンスに展開するコレクションを提案するブランド。本質的な贅沢さ豊かさ、身にまとったときの幸福感を届けます。

※オープン記念:阪急うめだ本店限定カラー(ブルー×ブラック)のドッキングニットドレス(47,300円(税込))を販売。



・NEW 『maison m-i-d 1985(メゾン エムアイディー 1985)』 9月末予定

「M-PREMIER(エム-プルミエ)」「M-premierBLACK(エム-プルミエブラック)」「Aveniretoile(アベニールエトワール)」「BLENHEIM(ブレンヘイム)」の4ブランドを一堂にご覧いただける複合ショップ。

細部にまでこだわったラグジュアリーなストアデザインにも注目。



・リニューアルオープン 「essence of ANAYI(エッセンス オブ アナイ) 」 9月末予定

より美しく、より華やかに。素材やカッティング・着心地にこだわった上質な服で新たなエレガンスを提案。売場を拡大、優雅な空間でゆったりとお買物をお楽しみいただけます。



〇6階 プレミアム

・NEW 「j. someone precious(ジェイドット)」 8月30日(水)

関西初の常設店舗。厳選した国内工場で作り上げる “ Made in JAPAN”にこだわったブランド。国内で厳選した生地・パターン・縫製、全ての工程に於いて日本の技術を集結したアイテムを展開。

より美しく見せるための、世界から探し求めた名品素材と大人の女性のためのカッティングなど、いつでも、どこでも、きれいに着こなせる服を提案します。



・NEW 「CYCLAS(シクラス)」 8月30日(水)

関西初の常設店舗。“personal” “creative” “luxury”をキーワードに、控えめでありながら強く、知的で大胆、現代を自由に生きる凛とした大人の女性に向けて、日本的な感性とともに今を表現するブランド。国内生産で、リアルなセンスによるタイムレスなエレガンスを表現します。



〇8階 大きいサイズの婦人服『プリュス』

・NEW 「UNFILO(アンフィーロ)」 「steppi(ステッピ)」 9月1日(金)

すべての人に、これまでにない快適さを。機能性だけでは満足できない人に、着心地のいい美しいデザインを。機能美を更新し続けるファッションブランド「UNFILO(アンフィ―ロ)」。

どんな場所でも、どんな状態でも、もっと快適に、全力で楽しめるように。軽くてやわらかく、伸縮性もあるので、長時間履いても疲れにくいニット素材のシューズ「steppi(ステッピ)」も導入します。

ウェアだけでなく、コーディネートアイテムまで品揃えします。

・展開サイズ

「UNFILO(アンフィーロ)」:7号から15号











