1989年アルバム「CATUPIRY」でデビュー、小野リサデビュー35周年、ボサノヴァ誕生65周年を記念し、小野リサのオールタイムベストが11月22日リリースされることが決定した!







今作はブラジルならではの、Sol(太陽)・Mar(海)・Sonho(夢)・Ceu (空)を共通テーマとして選曲したベスト・オブ・ベスト的な内容。オーソドックなボサノヴァの名曲はもちろん、オリジナル曲やボサノヴァにスタイルを変えた世界の名曲など、ジャンルを超えた小野リサのボサノヴァ・スタイルを堪能できる作品。



2枚組にて収録される40曲の楽曲は1991~1996年にBMGビクター(現ソニー・ミュージック)からリリースされたアルバム「Menina」「SERENATA CARIOCA」「Namorada」「Esperança」「MINHA SAUADE」「RIO BOSSA」を中心に、デビューアルバムを含む他社音源も収録。



アルバム解説は、音楽と旅のライター/選曲家として活躍する栗本斉氏。同企画としてUNIVERSAL MUSICからもベスト盤が同時リリースされる。



『Amor pela Bossa Nova -The Best of Lisa Ono- Mar e Ceu 』

発売日:2023年11月22日(水)

品番:MHCL30961-2

仕様:Blu-specCD2 2枚組

価格:¥3,300(税込)



Disc1

1: MEU CARNAVAL 私のカーニバル

2: E LUXO SÓ なんて華麗

3: MINHA SAUDADE 私のサウダージ

4: ESTRADA BRANCA 白い道

5: CATUPIRY カトピリ

6: AND I LOVE YOU SO アンド・アイ・ラブ・ユー・ソー

7: EU QUERO UM SAMBA 喜びのサンバ

8: A ABELHA E O ZANGAO 蜜蜂のサンバ

9: 太陽の子どもたち

10: CLEA クレア

11: 青いフラミンゴ

12: CHOVE CHUVA ショビ・シュバ

13: メロディー

14: MENINA FLOR ミニーナ・フロール

15: DANCING QUEEN ダンシング・クイーン

16: RETRATO EM BRANCO E PRETO 白と黒のポートレート

17: CARNAVAL カルナヴァル

18: SACI PERERÊ サッシペレレ

19: 人生の扉

20: SAMBA DA ESPERANCA 希望のサンバ



Disc2

1: O CORSO オ・コルソ

2: SAMBOU SAMBOU サンボー・サンボー

3: BRISA DO MAR 海のそよかぜ

4: MAS QUE NADA マシュ・ケ・ナダ

5: UM ABRACO NO JOAO ジョアンに捧ぐ

6: O PATO オ・パト

7: PASSEIO NAS ESTRELAS 星の散歩

8: O GUARDA-CHUVA AZUL 不思議な青い傘

9: ワインレッドの心 *ポルトガル語バージョン

10: AH! SE EU PUDESSE 出来ることなら

11: あの日にかえりたい

12: TOP OF THE WORLD トップ・オブ・ザ・ワールド

13: いのちの歌

14: VELHO BOTEQUIM あの頃のボチキン

15: LOOK FOR A STAR ルック・フォー・ア・スター

16: まだ恋が足りない

17: SA MARINA サー・マリーナ

18: SERENO セレーノ

19: 恋のバカンス *ポルトガル語バージョン

20: SAMBA DE ENREDO サンバの物語



〈小野リサプロフィール〉

ブラジル・サンパウロ生まれ。10歳までの幼少時代をブラジルで過ごし、15歳からギターを弾きながら歌い始める。 1989年デビュー。ナチュラルな歌声、リズミカルなギター、チャーミングな笑顔で瞬く間にボサノヴァ日本中に広める。

ボサノヴァの神様 アントニオ・カルロス・ジョビンや、ジャズ・サンバの巨匠 ジョアン・ドナートら著名なアーティストとの共演や、ニューヨークやブラジル、アジア各国での公演も積極的に行っており、海外においても高い評価を得ている。1999年アルバム「ドリーム」が20万枚を越えるヒットを記録するなど、これまでに日本ゴールドディスク大賞「ジャズ部門」を4度受賞。2013年にはブラジル政府よりリオ・ブランコ国家勲章を授与される等、日本におけるボサノヴァの第一人者としてその地位を不動のものとしている。



