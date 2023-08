[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

最新作『ストリートファイター6』から「ルーク」「ジェイミー」らが参戦!



パズルRPG『パズル&ドラゴンズ(通称、パズドラ)』は、「ストリートファイターシリーズ」とのコラボを、2023年8月21日(月)より期間限定で実施いたします。





▶▶『パズル&ドラゴンズ』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20230818padpt01



本コラボよりお馴染みの「リュウ&ケン」「エドモンド本田」の他、シリーズ最新作の『ストリートファイター6』から「ルーク」「ジェイミー」「キンバリー」「ジュリ」が参戦します。

















初めて「ルーク」を入手した時に「ストリートファイターコラボのBGMセット」が、初めて「リュウ&ケン(進化後も含む)」を入手した時に、「ストリートファイターコラボのBGMセット2」がそれぞれ解放されます。





また、スペシャルダンジョンに「JP 降臨!」が、マルチプレイ「3人でワイワイ【協力】」に「協力!JP 降臨!」が初登場します。ボスを倒すと「JP」を確定でドロップし、初クリア報酬として「クリア報酬!★6以上確定 ストリートファイターシリーズガチャ」をゲーム内メールにお届けします。



さらに、スペシャルダンジョンには「ストリートファイターコロシアム!」と「「ストリートファイター6」称号チャレンジ!」も初登場。



「ストリートファイターコロシアム!」の初クリア報酬は「イベントメダル【黒】」。タイムアタック形式の「「ストリートファイター6」称号チャレンジ!」は、ダンジョンの初クリア報酬で称号「ストリートファイター6」をゲットできます。豪華報酬を目指して、ぜひチャレンジしましょう。



その他にも、コラボキャラクターのドット進化や、『ストリートファイターII』の世界観を再現したダンジョンなど、「ストリートファイターシリーズ」ならではの要素が盛りだくさんです。どうぞお楽しみください。



【「ストリートファイターシリーズ」コラボ概要】

<イベントガチャ>

魔法石6個!ストリートファイターシリーズコラボガチャ



開催記念!ストリートファイターシリーズコラボガチャ



魔法石1個+ストリートファイターシリーズガチャ



魔法石20個+★6以上確定 ストリートファイターシリーズガチャ



魔法石10個+確定 ケンガチャ



魔法石15個+確定 コーディーガチャ



魔法石30個+確定 ルークガチャ



魔法石30個+確定 リュウ&ケンガチャ





<イベントダンジョン>

ストリートファイターシリーズ



ストリートファイターII



JP 降臨!



協力!JP 降臨!(3人でワイワイ【協力】)



ストリートファイターコロシアム!



協力!ストリートファイターコロシアム!(3人でワイワイ【協力】)



「ストリートファイター6」称号チャレンジ!





<その他>

モンスター交換所にコラボキャラクターラインナップ!







【コラボ実施期間】 2023年8月21日(月)10:00 ~ 2023年9月4日(月)9:59



『パズル&ドラゴンズ』基本情報







タイトル:パズル&ドラゴンズ

ジャンル:パズルRPG

対応機種:

・iOS11.0以降の対応端末

・Android OS 7.0以降の対応端末

・Amazon Fireタブレットの推奨端末 詳細は公式サイトをご覧ください。

公式サイト: https://pad.gungho.jp/

特徴:お気に入りのモンスターと一緒に、パズルで冒険する定番パズルRPG!登場するモンスターは9000種類以上!自分だけの最強チームを作り、強敵が待ち受けるダンジョンに挑むのは君だけじゃない!

他のプレイヤーとフレンドになって一緒に冒険しよう!

