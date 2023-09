[マーベラス]

株式会社HONEY∞PARADE GAMES(代表取締役 三浦徹朗/所在地:東京都品川区)の『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』は、『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』との復刻コラボレーションを本日より開始いたしました♪

『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』とのコラボカードがすべて登場するコラボ限定ガチャのほか、過去のシナリオイベントもすべて復刻開催いたします!









「DOAXVVコラボレジェンドガチャ」開催!







閃乱覚醒前後で異なる「DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation」の水着衣装が再登場!

「マリー・ローズ」のカードはLRに閃乱覚醒可能!



「たまき」「ほのか」「かすみ」「あやね」のコラボカードもあわせて再登場いたします!

DOAXVVコラボレジェンドガチャのコラボカードはステータスに加え、秘伝忍法やパッシブスキルなども超強力です!

また、10連ガチャを3回引くたびに1回無料で引けるお得なキャンペーンも同時開催中です!



【DOAXVVコラボレジェンドガチャ 開催期間】:~9/19(火)13:59まで

【10連を3回引くと1回無料 期間】:~9/19(火)13:59まで

※開催期間は、予告なく変更する場合があります。





★カードラインナップ★















「DOAXVVコラボステップアップガチャ」開催!







ステップアップガチャはガチャを引くたびにSTEP数が増え、STEP数によりガチャを引くのに必要な忍魂数やおまけなどが変化をしていくガチャです♪

今回のステップアップガチャでは、DOAXVVの復刻カードがピックアップで登場!



STEP4では「あやね(あやねの忍装束)」「飛鳥(かすみの忍装束)」「華風流(マリーの戦闘服)」のいずれか1枚確定!

さらに、STEP5では「ほのか(制服)」「マリー・ローズ(制服)」のいずれか1枚確定でGETできます!!

お1人様1周までのお得なガチャをぜひお見逃しなく!



また、「DOAXVVコラボステップアップガチャ」でピックアップされているカードが登場する「DOAXVVコラボガチャ」も同時開催!

「DOAXVVコラボステップアップガチャ」と「DOAXVVコラボガチャ」のピックアップカードは、超シノビ覚醒が可能!

この機会に、超シノビ覚醒が可能なコラボカードをGETしましょう!



【DOAXVVコラボステップアップガチャ 開催期間】:~9/19(火)13:59まで

【DOAXVVコラボガチャ 開催期間】:~9/19(火)13:59まで

※開催期間は、予告なく変更する場合があります。



















「Venus Match ~シノビマスターズ~」開催!







本イベントは、先生同士のチームでバトルを行い、勝敗に応じて変動するポイントが一定値になると階級が変動します。

バトルの結果に応じて獲得できる「Sメダル」とイベント終了時の階級によって次回「シノビマスターズ」開催時に獲得できる「Mメダル」は購買部でアイテムと交換することができます。



今回はルールとして「陽スタイルかつ無勢力」「閃スタイルかつ無勢力」&コラボカード「DOA」の地脈効果が発動します。

地脈に対応しシノビを編成して「Venus Match ~シノビマスターズ~」を勝ち抜いていきましょう!



特定の忍法カードをメイン編成に編成することで獲得できる勝利ポイントがアップいたします。

ぜひ、対象カードを獲得しポイントをたくさん稼いで最高階級二十段を目指しましょう♪



【「Venus Match ~シノビマスターズ~」 開催期間】:~9/19(火)13:59まで

※開催期間は、予告なく変更する場合があります。





「Venus Challenge ~Daily Diary~」開催!







DOAXVVのコラボキャラクターたちがボスとして登場するコンティニュー不可の超高難易度の忍務です!

助っ人の秘伝忍法は使用不可!

今回は1日1話ずつ、忍務が増えていき合計5話まで挑戦できます!



■話数開放日

・1話 2023/9/12(火) 17:00

・2話 2023/9/13(水) 17:00

・3話 2023/9/14(木) 17:00

・4話 2023/9/15(金) 17:00

・5話 2023/9/16(土) 17:00



各忍務をクリアすることで、忍魂2個GETできますので、ぜひ挑戦してください!



今回のイベントでは、地脈が発動します!

地脈に合わせたカードを編成し戦闘を有利に進めましょう!



【「Venus Challenge ~Daily Diary~」 開催期間】:~9/19(火)13:59まで

※開催期間は、予告なく変更する場合があります。





過去のコラボイベントがすべて復刻!







過去のコラボで開催した以下のシナリオイベントがすべて復刻します!



「浜辺を彩る美の祭典」

「霧幻天神流のくノ一」

「女神とシノビの休日」

「SHINOVenus-Vacation」

「Venus Fight!」

「女神たちの祭典」

「サーバント・ビーチタイム」

「スクールガール・バカンスタイム」

「超ヴィーナスバトル~天才太極拳~」

「超ヴィーナスバトル~碧光の科学者~」

「きまぐれシャノワール」

「ナイショのぬくもり」

「魅惑のリナライト」

「運命のくノ一」

「闇に生きるくノ一」

「美しきシノビ」

「常夏のスクールガール」

「浜辺の"小"悪魔サーバント」



【「コラボイベント」 開催期間】:~9/19(火)13:59まで

※開催期間は、予告なく変更する場合があります。





『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』とは





格闘エンターテインメント「DEAD OR ALIVE」シリーズに登場する女の子たちと、南の島での甘いひとときを楽しむWindows PC用バカンスゲーム!

本作オリジナルのキャラクターたちも続々登場!『ヴィーナスフェス』を勝ち抜き、女の子との仲を深めよう!

(基本プレイ無料/DMM ポイントによるアイテム課金)

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.





『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』公式サイト

https://doax-venusvacation.jp/lp.html



『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』公式Twitter

https://twitter.com/doax_vv_staff







『シノマス』最新情報は、公式Twitterをチェック♪

https://twitter.com/kagura_shinomas

商品スペック





タイトル:シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK

配信中:AppStore/GooglePlay/DMM GAMES

http://m.onelink.me/99053019

ジャンル:爆乳ハイパーチームバトル

プラットフォーム:スマートフォン(iOS/Android)/PC

キャラクターデザイン:八重樫南

権利表記: (C) Marvelous Inc.

(C) HONEY PARADE GAMES Inc.

スマホ版公式サイト:https://www.hpgames.jp/shinomas/

DMM GAMES版公式サイト:https://dmg.hpgames.jp/shinomas/



