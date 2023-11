[マリオット・インターナショナル ジャパン]

ロビー、ゲストルーム、クラブラウンジ、バーやレストランを改装、多様な価値観を尊重した都会のウェルネスホテルへ



ウェスティンホテル東京(東京都目黒区総支配人チャールズ・ジャック)は、より豊かで快適な滞在環境と洗練されたホテル体験をゲストにご提供することを目的にこれまで行っていた改装を完了し、12月4日(月)にグランドオープンいたします。







10月にオープンしたロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」やインターナショナルレストラン「ザ・テラス」に加え、フロント、全ゲストルーム、エグゼクティブラウンジ「ウェスティンクラブ」、ペストリーブティック「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」、スカイバー「エスカリエ」などの改装を終えました。



リニューアルコンセプトは、“Heritage and Reinvigoration(継承と再生)”です。1994年の開業以来初となる大規模なリノベーションにより、来年に迎える開業30周年に向けて、東京・恵比寿の地に建つホテルとして価値あるものを継承しながら未来に向けてさらに進化することで、多様な価値観を持つゲスト一人ひとりに唯一無二の滞在をご提供する「都会のウェルネスホテル」を目指します 。



























コンセプト

“Heritage and Reinvigoration(継承と再生)”のコンセプトには、ウェスティンホテル東京がこれまで大切に紡いできたおもてなしの歴史を継承し、時代の変化を見すえた新たな設えの中、未来へ向かう新しいエネルギーで、より豊かなホテル環境へと再生、進化していくという意味が込められています。

オーセンティックな美しさとおもてなしのレガシーを受けつぎながら、洗練された空間の中、多様な価値観を持つゲスト一人ひとりに向け、これまで以上に上質なサービスとウェルビーイングに満ちた滞在をご提供する「都会のウェルネスホテル」として、これからも進化してまいります。



デザインコンセプト

デザインは、国内外のホテルやラグジュアリーブランドを手掛けてきた乃村工藝社「A.N.D.」によるものです。既存のオーセンティックな西洋の様式美を継承しながら、恵比寿の土地が持つ歴史や原風景からインスピレーションを得たデザインを取り入れることで、“Modern Heritage(モダンヘリテージ)”を表現した空間が生まれました。

モチーフとしたのは、豊かな水脈や近隣に望むあふれる緑、そしてかつて恵比寿の象徴でもあった、芳醇な味を生み出していたビール工場、といった恵比寿の「原風景」です。この地を取り囲む水や森をモチーフに、重厚感の中に豊かな自然を感じる要素を調和させることで、ゲストに新鮮さと癒しを、また恵比寿の街の変遷から抽出したモチーフを取り入れ、街の記憶を引き継ぎながら新たな解釈で表現することで、ゲストに驚きと発見をもたらします。原点に立ち返ることから見える新しい景色を表現した洗練されたデザインの空間で、ゲスト一人ひとりがベストな自分と出会えるウェスティンホテル東京ならではの唯一無二の滞在体験をご提供します。



リニューアル施設

フロントデスク

1階全体は西洋の室内温室「オランジュリー」をコンセプトに、ホテルを取り巻く美しい自然の景色と調和した空間としてシームレスに繋がるようデザインされました。大理石の柱の奥に位置するレセプションエリアは、フロントデスクのバックに設けた大きな窓が庭の緑を切り取り、グリーンウォールとなって、ゲストをお出迎えします。正面の壁に映えるフラワーアーティスト佐々木直喜氏によるグリーンインスタレーションとともに、自然の美しさ際立つ気品あふれる空間を演出します。





ペストリーブティック「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」

レストランに併設されていたペストリーブティックが、ガラスウォールとアイアンの格子に囲まれた室内温室のような空間とともに独立しました。ガラスのショーケースに並ぶホテルのエグゼクティブペステリ―シェフが巧緻をこらした季節を感じさせる美しいケーキやチョコレート、クッキーアソート、上質な素材を惜しみなく使用したフィナンシェなどの焼き菓子、ソルベの他、総料理長オリジナルカレーやスープなど、新しいブティックにふさわしい選び抜いた数々が揃います。また、フローリスト「+F」を新しく併設。季節を感じる洗練された花々は、ブーケのほか1本からご購入いただけます。





ゲストルーム

デラックス、エグゼクティブをはじめ、プレジデンシャルスイート、インペリアルスイートなどスイートを含むすべてのゲストルームをリニューアルしました。ウェスティンホテル東京のオーセンティックでヨーロピアンクラシカルな要素にこの地の恵まれた自然とそのつながりを取り込みデザインするという全館を通したコンセプトは、ゲストルームでも表現されています。室内にいながらこの地を囲む豊かな緑を想起させるインテリアで、心地よい寛ぎの空間として生まれ変わりました。





客室タイプ/室数

スタンダード:

デラックス 42平方メートル 292室(キング164室、2ダブル128室)

エグゼクティブ 42平方メートル 133室(キング78室、2ダブル128室)※ウェスティンクラブアクセス付

アクセシブルルーム 42平方メートル 2室(スタンダード425部屋のうち)

スイートルーム:

デラックススイート 82平方メートル 14室(キング12室、2ダブル2室)

エグゼクティブ スイート 128平方メートル 4室

プレジデンシャル スイート 210平方メートル 1室

インペリアル スイート 210平方メートル 1室



ウェスティンクラブ

ウェスティンクラブフロアとスイートルームにご宿泊のゲストがご利用いただけるウェスティンクラブは、17階から最上階に移動。美しい東京の景色でゲストをお迎えいたします。チェックイン・アウトのお手続きのほか、時間にあわせて、ブレックファスト、ティータイム、イブニングカクテルなど専任スタッフによる特別なおもてなしをご提供。天空のグリーンハウスのような寛ぎと機能性を備えたラウンジスペースで、上質なひとときをゲストにもたらします。





スカイバー「エスカリエ」

恵比寿の上空に潜むスカイバー。扉の奥には、幻想的な光で演出された空間の中、東京の煌めく景色が目の前に広がります。世界最高のバーアワード「THE WORLD'S 50 BEST BARS」をはじめとする数々の栄冠に輝く「The SG Club」が、エスカリエのために創作したカクテルやモクテル、総料理長によるここでしか味わえない大人のデザートなど、この最上階にたどり着いたゲストのみが得られる驚きと感動に満ちた特別な体験をご提供します。かつてのこの地にあったビール工場のシンボリックな煙突から沸き立つ煙をモチーフにした空間で、心躍る驚きをご堪能いただけます。





鉄板焼「恵比寿」

ウェスティンホテル東京の最上階から東京の夜景や晴れた日には世界遺産の富士山も望めることができる鉄板焼レストラン「恵比寿」。立ち上る炎をコンセプトにデザインされた壁のライトが照らす落ち着いた空間の中、職人の熟練した技術を駆使して自然が生み出す最高の食材を焼き上げます。





ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」(2023年10月2日オープン)

ホテルエントランスを入ると広がるのは、開業以来ウェスティンホテル東京を象徴する高さ約13mの壮大な大理石の柱に支えられた吹き抜けが印象的なロビー。重厚感あるオーセンティックな要素を残しながら、恵比寿の原風景からインスパイアされた自然のエレメントを美しく調和させたインテリアへとリニューアルしました。





インターナショナルレストラン「ザ・テラス」(2023年10月2日オープン)

「ザ・テラス」は、イートウェルをはじめとするウェスティンが掲げるウェルビーイングをこれまで以上に体現し、進化した「都会のウェルネスホテル」をゲストに体感いただけるタッチポイントとしての役割を持つ場所へと生まれ変わりました。水と緑をデザインモチーフに取り入れたインテリアと外との繋がりを感じる明るく開放的な空間が特徴です。料理からインテリアに至る「9つのDNA」により、心と身体、そして人や地球に優しい食体験を実現します。



<9つのDNA>

Farm to Table/Fisherman Table/The Baker’s Corner/The Juicery/Localvore Corner/Open Kitchen/Communal Table/Green Sanctuary/Partition Wall



※リニューアル情報の詳細は別紙をご参照ください



ウェスティンホテル東京概要

開業日:1994年10月14日

運営会社: マリオット・インターナショナル

総支配人: チャールズ・ジャック

所在地:東京都目黒区三田1-4-1

TEL: 03-5423-7000(代表)

URL:日本語 www.westin-tokyo.co.jp

英語 www.westin.com/tokyo



ウェスティンホテル東京について

ウェスティンホテル東京は、緑豊かな洗練された街、恵比寿に位置する日本を代表するヨーロピアンスタイルのホテルです。ご来館いただくお客様の充実したご滞在をお手伝いするため、安らぎと活力を与える数々の独自のプログラムを提供しております。全客室には、ウェスティンホテル&リゾートが安眠を追求し、雲の上の寝心地と称される「ヘブンリーベッド」で快適な睡眠をお約束いたします。また、ホテル内にはシェフこだわりの多種多様なお料理を提供するレストランとバー/ラウンジの他、本格的スパ「ル・スパ・パリジエン」では心身のリラックスに役立つ極上のスパメニューをご提供しております。ホテルの敷地内には、英国のチェルシーフラワーショーで何度もゴールドメダルを獲得した世界的にも有名な景観アーティスト 石原和幸氏デザインによる、都会の中の緑のオアシス「ウェスティンガーデン」があり、四季折々に異なる景観をお楽しみいただけます。





ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル&リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。40以上の国と地域に230軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、革新的なギアレンディングプログラムや、ブランドを代表するフィットネススタジオであるWestinWORKOUT(TM)内のTRXのジム設備、美味しく栄養豊富なお食事メニューなど、ゲストに幅広いウェルネスサービスをご体験いただけます。詳細については、www.westintokyo.comをご覧ください。また、Facebook(facebook.com/Westin)、X(旧Twitter)や Instagram (@westin)で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、これまでのマリオット リワード、ザ・リッツ・カールトン・リワード、スターウッドプリファードゲスト(SPG)に代わり新たに誕生したマリオットの旅行プログラム、Marriott Bonvoy(マリオット ボンヴォイ)に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.jpをご覧ください。





企業プレスリリース詳細へ (2023/11/28-19:46)