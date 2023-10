[ライブ・ビューイング・ジャパン]

『フェルメール The Greatest Exhibition-アート・オン・スクリーン特別編』情報サイト:https://liveviewing.jp/vermeer/



「真珠の耳飾りの少女」等で有名なフェルメールの

史上最大規模の展覧会がアート・ドキュメンタリーとしてよみがえる







2023年2月~6月にオランダ・アムステルダム国立美術館で史上最大規模の「フェルメール展」が開催された。

65万人を動員したこの展覧会がアート・ドキュメンタリー映画として誕生!

『フェルメール The Greatest Exhibition(ザ グレイテスト エキシビジョン)-アート・オン・スクリーン特別編-』として2024年2月2日(金)より全国順次公開することが決定した。



オランダを代表する17世紀の画家、ヨハネス・フェルメールは

現存する作品が37点(諸説あり)と言われている。その少ない作品数でも「真珠の耳飾りの少女」や「牛乳を注ぐ女」など有名作品が多数あり、日本でもファンの多い画家である。

「フェルメール展」は現存する作品のうち28点がアムステルダム国立美術館に一堂に会し、

“これほどまでにフェルメール作品が集まることはない”とされた貴重な展覧会で、会期中のチケットは2日で完売、113ヵ国から65万人を動員した。



本作はこの「フェルメール展」で展示された作品の数々を丁寧に紐解いたアート・ドキュメンタリーである。

美術館館長やキュレーターなどの作品解説や、研究によって明らかになったフェルメールの手法などから、

より深くフェルメール作品を知ることができる作品となっている。



スクリーンでフェルメールの絵画と対峙し、光、色彩、そこに描かれた人々の物語を知り、

ディテールまで独り占めできる時間が堪能できる本作。

なぜフェルメールは人々を魅了するのかー。その答えをスクリーンで確かめよう。



<アート・オン・スクリーン(原題:Exhibition on Screen(R))とは>

美術史を変えた芸術家たちにスポットを当て、世界の優れた美術展や数々の絵画を高画質の映像におさめ、

映画館の大スクリーンで“鑑賞する”アート・ドキュメンタリーシリーズ。

イギリス、アメリカ、ドイツなど世界各国で上映され人気を博しており、日本では2019年に第1弾としてミケランジェロ、モネ、ゴッホの3作品を公開。これまでに、ダ・ヴィンチ、ピカソ、ラファエロなど累計9作品、第3弾まで劇場公開しており、今作は同シリーズの特別編として上映する。

■タイトル

フェルメール The Greatest Exhibition(ザ グレイテスト エキシビジョン) -アート・オン・スクリーン特別編-

■公開

2024年2月2日(金)~全国順次公開

■配給

ライブ・ビューイング・ジャパン

■ティザーサイト

URL:https://liveviewing.jp/vermeer/

※特設サイトは11月末リニューアルオープン予定:https://artonscreen.jp/

■特報

https://youtu.be/eXGnwqyTtSU

■コピーライト

(C)Seventh Art Productions



監督:デイビット・ビッカースタッフ

2023年/93分/イギリス/5.1ch/アメリカンビスタ/カラー/DCP/英語

原題:Vermeer The Greatest Exhibition

配給:ライブ・ビューイング・ジャパン

(C)Seventh Art Productions



