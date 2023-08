[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

eスポーツ『パズドラ』の大会や『ニンジャラ』体験コーナー、オリジナルグッズの販売など、お楽しみが盛りだくさん!



全国7都市にて、オフラインで行うベント「ガンホーツアー2023」が2023年8月19日(土)、イオンモール常滑(愛知県常滑市)を皮切りに、スタートいたします。







https://event.gungho.jp/tour/2023/



イオンモール常滑の会場では、MCにお笑いコンビ「はんにゃ.」のおふたり、アシスタントMCに松嶋 初音さん、実況は風次(裏切りマンキーコング)さん、解説にコスケさんをお迎えし、大会を盛り上げます。











「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2023 KAGOSHIMA パズドラ部門」では、新たに『パズル&ドラゴンズ』に実装された「4人でガチ【対戦】」を使用して、北信越・東海ブロック代表予選が行われます。ぜひ会場にて白熱必至のバトルを観戦し、みんなで一緒に選手を応援しましょう。



なお、北信越・東海ブロック代表予選は「パズドラ公式チャンネル」にて配信します。会場にお越しいただくことが難しい方はこちらをお楽しみください。





https://youtu.be/Zsrnmv4fkQc



また、賞金制1DAYトーナメントを行う「パズドラ プレミアシリーズ 2023」を開催。『パズドラ』プロ選手による「マスタートーナメント」と、プロ選手および一般参加者が参加可能な「チャレンジトーナメント」を行います。



「ガンホーツアー2023」のステージは、すべて無料でご観覧いただけます。ご来場者限定のオリジナルアイテムのプレゼントや『パズドラバトル』でのダンジョントレジャーの配信もありますので、お近くにお住まいの方は、ご家族やお友達とお誘いあわせのうえ、皆様でご来場ください。



あわせて、「ガンホーツアー2023」の最新情報はTwitter公式アカウント「パズドラ イベント公式(@gungho_fes)」にて随時発信していきます。こちらもぜひフォローをお願いいたします。この他、最新情報は随時発表してまいります。今年も「ガンホーツアー2023」に、どうぞご期待ください。



【「ガンホーツアー2023」イオンモール常滑会場 概要】



※各種プレゼントは、数に限りがございます。

※オリジナルグッズは、数に限りがあるため、イベント終了前に販売終了となる場合がございます。

※状況により、入場時に整理券を配布する場合がございます。



【「ガンホーツアー2023」開催概要】





『パズドラ』とは







スマートフォン向け定番パズルRPG『パズル&ドラゴンズ』をはじめ、『パズドラバトル』などのゲームの他、アニメやマンガ、玩具に至るすべてを含むコンテンツの総称です。



また『パズドラ』はJeSU認定のeスポーツタイトルです。誰でも参加が可能なプロ認定大会「パズドラチャレンジカップ」や認定プロと一般プレイヤーが対戦可能な賞金制大会「パズドラオープンカップ」などを開催しています。

JeSU認定のプロが『パズドラ』の最高峰を目指す「パズドラチャンピオンズカップ」も開催されています。



『ニンジャラ』とは







『ニンジャラ』は「ニンジャガム」を駆使して高低差のあるステージを縦横無尽に駆け巡り、多様な武器で変幻自在の3Dアクションバトルが体験できる対戦ニンジャガムアクションゲームです。最大8人でのバトルロイヤルと、4対4のチームバトルがNintendo Switch Onlineに未加入で基本プレイ無料でお楽しみいただけます。



