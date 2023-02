[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、King & Prince の12枚目のシングル「Life goes on / We are young」を 2月22日(水)に発売します。







前作「ツキヨミ / 彩り」が、オリコン年間ランキング・2022年作品別売上数部門シングルランキングにて1位を獲得し、自身史上初となるミリオンセールスを突破したKing & Prince。



今作は、永瀬廉出演のTBS系火曜ドラマ『夕暮れに、手をつなぐ』のエンディング曲「Life goes on」と、岸優太主演の日本テレビ シンドラ『すきすきワンワン!』の主題歌「We are young」が収録されたダブルAサイドシングルです。初回限定盤A・B、通常盤、Dear Tiara盤(ファンクラブ限定盤)のカップリングにはそれぞれに異なる新曲が合計5曲収録されています。



かけがえのない友情と青春を描いた応援歌「Life goes on」は、「明日はきっと、うまくいく」と元気になれる楽曲。“青春”がテーマのミュージックビデオ(MV)では、スケートボードやBMXで遊びながら撮影を行っており、King & Princeの等身大の表情を切り取った笑顔あふれる映像となっています。ダンスはs**t kingzのOguriが担当しています。



玉置浩二が作曲、いしわたり淳治が作詞を手がけた「We are young」は、「いつだって今がスタートライン」というメッセージが込められた新しい道を歩む人に優しく寄り添うバラード曲。MVにはジャニーズJr.を起用した夢に向かって頑張っている少年達とそれを応援するKing & Princeというストーリー仕立ての構成です。



特典映像として初回限定盤Aには「Life goes on」のMVに加えてDance Ver.、Behind the scenesが、初回限定盤Bには「We are young」のMVのほかLip Sync Ver、Behind the scenesが収録されています。



King & Prince「Life goes on 」YouTube Edit







King & Prince「We are young」YouTube Edit





King & Prince

12thシングル『Life goes on / We are young』

2023年2月22日(水)Release



■初回限定盤A

【CD+DVD】¥1,650(税込) / UPCJ-9038

【CD収録内容】

M1:Life goes on

M2:We are young

M3:Night Drive Groovin’



【DVD収録内容】

・「Life goes on」 Music Video

・「Life goes on」 Music Video -Dance ver.-

・「Life goes on」 Behind the scenes



■初回限定盤B

【CD+DVD】¥1,650(税込) / UPCJ-9039

【CD収録内容】

M1: We are young

M2:Life goes on

M3:僕のワルツ



【DVD収録内容】

・「We are young」 Music Video

・「We are young」 Music Video -Lip Sync ver.-

・「We are young」 Behind the scenes



■通常盤

【CD】¥1,100(税込) / UPCJ-9040

【CD収録内容】

M1:Life goes on

M2:We are young

M3:Rainbow

M4:Sing Your Melody

*封入特典/ソロアナザージャケット5種セット(初回プレス)



■初回封入特典「期間限定動画視聴シリアルナンバー」

初回限定盤A/期間限定動画A視聴シリアルナンバー

初回限定盤B/期間限定動画B視聴シリアルナンバー

通常盤(初回プレス)/期間限定動画C視聴シリアルナンバー

※視聴期間:2023年2月21日(火) 昼12:00~3月7日(火)18:00まで



■先着外付け特典

・初回限定盤A/特典:フォトカード(A6サイズ)

・初回限定盤B/特典:クリアポスター(A4サイズ)

・通常盤(初回プレス):スマホハンドストラップ

*特典は先着です。数に限りがございます。

ご予約ご購入の際は必ず各店舗、各オンラインサイトでご確認ください



▼King & Prince オフィシャルアカウント

・YouTube:King & Prince チャンネル https://www.youtube.com/c/kingandprince_j

・Twitter:@kingandprince_j URL:https://twitter.com/kingandprince_j

・Instagram:@kingandprince_j URL:https://www.instagram.com/kingandprince_j

・King & Prince Johnnys’ Universe公式TikTokアカウント:

URL:https://www.tiktok.com/@kingandprince_j_universe



