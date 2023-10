[株式会社 U-NEXT]

城田 優、加藤和樹をはじめ豪華キャストによるOP・EDトーク付きで実施



USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、ミュージカル『テニスの王子様』20周年企画として、歴代作品の中からユーザー投票で選ばれた「都大会~関東大会編」の上位3作品「The Imperial Match 氷帝学園 in winter 2005-2006」「3rdシーズン 青学(せいがく)vs氷帝」「3rdシーズン 青学(せいがく)vs立海」を対象に独占ライブ配信いたします。本ライブ配信は、歴代キャスト数名によるオープニングトーク・エンディングトーク付きで実施いたします。







2003年の初演から20年目を迎え、2.5次元ミュージカルのパイオニアとして、日本のみならず海外でも支持されているミュージカル『テニスの王子様』(通称「テニミュ」)。U-NEXTでは、テニミュ20周年企画として、テニミュ1stシーズン~4thシーズン・新テニミュまでの歴代作品の中から、投票で選ばれた上位6作品をライブ配信いたします。公演映像のオープニングとエンディングには、歴代キャストによるトーク映像が付いています。



10月7日(金)のライブ配信第1弾を飾るのは「都大会~関東大会編」で第3位に選ばれた「The Imperial Match 氷帝学園 in winter 2005-2006」。オープニングトーク・エンディングトークで登場する特別ゲストは、城田 優(手塚国光 役)と加藤和樹(跡部景吾 役)。テニミュ卒業後、2人によるテニミュ対談は初の映像化となります。



10月9日(土)ライブ配信の第2位「3rdシーズン 青学(せいがく)vs氷帝」では、財木琢磨(手塚国光 役)

、本田礼生(菊丸英二 役)、眞嶋秀斗(桃城 武 役)、三浦宏規(跡部景吾 役)、井阪郁巳(忍足侑士 役)、北乃颯希(向日岳人 役)ら歴代青学・氷帝キャスト6名が出演。



11月5日(日)ライブ配信の第1位「3rdシーズン 青学(せいがく)vs立海」では、阿久津仁愛(越前リョーマ 役)、定本楓馬(不二周助役 役)、加藤 将(乾 貞治役 役)、田鶴翔吾(真田弦一郎役 役)、井澤巧麻(柳 蓮二役 役)、前田隆太朗(切原赤也役 役)ら歴代青学・立海キャスト6名が出演します。



いずれもライブ配信終了後も楽しめる見逃し配信つきで、後日アーカイブ配信も実施いたします。ぜひこの貴重な機会にお楽しみください。





※本企画のライブ配信は、事前収録したオープニングトーク・エンディングトークを公演本編映像とあわせて、予め決めた日時にて配信いたします。(生中継パートはございません)



ライブ配信





※見逃し配信つき

【配信期間/販売期間】

1.The Imperial Match 氷帝学園 in winter 2005-2006【都大会~関東大会編:3位】

・ライブ配信:10月7日(土)21:00~配信終了時刻

・見逃し配信:準備が整い次第~10月14日(土)23:59

・販売期間:10月4日(水)12:00~10月14日(土)12:00



2.3rdシーズン 青学(せいがく)vs氷帝【都大会~関東大会編:2位】

・ライブ配信:10月9日(月)18:00~配信終了時刻

・見逃し配信:準備が整い次第~10月16日(月)23:59

・販売期間:10月4日(水)12:00~10月16日(月)12:00



3.3rdシーズン 青学(せいがく)vs立海【都大会~関東大会編1位】

・ライブ配信:11月5日(日)18:00~配信終了時刻

・見逃し配信:準備が整い次第~11月12日(日)23:59

・販売期間:10月4日(水)12:00~11月12日(日)12:00



【視聴料】

各 2,000円(税込)



アーカイブ配信





※ライブ配信とは別途、購入が必要となります。アーカイブ配信は購入から1週間視聴可能です。



【アーカイブ配信期間/販売期間】

1.The Imperial Match 氷帝学園 in winter 2005-2006【都大会~関東大会編:3位】

10月15日(日)12:00~2024年4月30日(火)23:59



2.3rdシーズン 青学(せいがく)vs氷帝【都大会~関東大会編:2位】

10月17日(火)12:00~2024年4月30日(火)23:59



3.3rdシーズン 青学(せいがく)vs立海【都大会~関東大会編1位】

11月13日(月)12:00~2024年4月30日(火)23:59



【視聴料】

各 2,000円(税込)



(C)許斐 剛/集英社・テニミュ製作委員会

(C)許斐 剛/集英社・新テニミュ製作委員会



