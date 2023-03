[株式会社ポニーキャニオン]

世界中で大人気のゲームアプリ『ドールズフロントライン』より、人気キャラクター「UKM-2000サイダー物語」が1/7スケールフィギュアになってポニーキャニオンから発売されることが決定。3月14日(火)AM11:00より全世界同時に予約受注を開始した。





本フィギュアでは、イラストレーターのDSマイル氏が描かれた、カラフルポップな水着姿を立体化。大胆に露出しているのに健康美が際立つ引き締まった体つきや、軽やかに流れるピンクグラデーションの長髪、オーロラカラーの猫耳キャップなど、彼女の魅力を造形と彩色の双方向から余すところなく表現されている。是非あなたのお手元で存分にご堪能いただきたい。









日本国内はポニーキャニオン公式アニメ通販サイト「きゃにめ」及び「グッドスマイルオンラインショップ」「あみあみ」「グリフィン公認BLACK MARKET」「ソフマップ」にて予約受付中。さらにオリジナル特典として、きゃにめでは合皮レザーパスケース(無償特典)を予約者全員にプレゼントする。







なお、ポニーキャニオンのフィギュア情報をお伝えする公式Twitter(@pony_figure)も開設されているので、こちらから発信される情報も是非チェックして欲しい。





■予約購入はこちら>https://canime.jp/product/BRZP000011302/





【商品概要】



作品名:ドールズフロントライン



商品名:UKM-2000 サイダー物語



仕様:ABS&PVC製塗装済み完成品



全高:フィギュア本体約255mm(1/7スケール・専用台座付属)



価格:¥29,800(税込)



受注期間:2023年3月14日(火)11:00~2023年5月17日(水)23:59



発売日:2023年11月予定



商品番号:BRZP.11302



JAN:4524135089366





原型制作:こば酸(ピンポイント)



彩色:t2y(ピンポイント)



制作協力:株式会社アマテラス



発売・販売元:株式会社ポニーキャニオン



(C) SUNBORN Network Technology Co., Ltd.



(C) SUNBORN Japan Co., Ltd.





※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。





【インフォメーション】



きゃにめ:https://canime.jp/



ポニーキャニオン フィギュア公式Twitter:https://mobile.twitter.com/pony_figure



