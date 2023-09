[マーベラス]

株式会社HONEY∞PARADE GAMES(代表取締役 三浦 徹朗/所在地:東京都品川区)は、爽快ジェットバトルゲーム『ドルフィンウェーブ』(以下:ドルウェブ)について、本日9月1日(金)より「アズールレーン」コラボイベントを開始致しました。また本コラボ開催を記念して、コラボ期間中にゲームにログインされた方を対象にコラボ仕様のホームマップとジオラマをプレゼントいたします。







◇「アズールレーンコラボガチャ」開催!

アズールレーンコラボ開催を記念して、「アズールレーンコラボガチャ」を開催いたします!コラボ限定衣装を着た「URヴィーナ(スプレンディッド・ギア)」と「URヘリー・ルイス(凄艶のマックススピード)」の他にコラボ限定メモリーが登場いたします!



▼「URヴィーナ(スプレンディッド・ギア)」



▼「URヘリー・ルイス(凄艶のマックススピード)」



▼コラボ限定メモリー



※「URヴィーナ(スプレンディッド・ギア)」と「URヘリー・ルイス(凄艶のマックススピード)」および「URシャンパン・ファイト」、「SSR魅惑×凄艶」、「SRコースオフィシャルSHION」は「アズールレーンコラボガチャ」限定となります。

※「URヴィーナ(スプレンディッド・ギア)」と「URヘリー・ルイス(凄艶のマックススピード)」および「URシャンパン・ファイト」、「SSR魅惑×凄艶」、「SRコースオフィシャルSHION」は再販する場合がございます。

■開催期間:2023/9/1(金) メンテナンス終了後 ~ 2023/9/13(水) 13:59

※期間は予告なく変更する場合があります。



◇シナリオイベント「Dolphin with AZURLANE」開催!

アズレンコラボを記念して、シナリオイベント「Dolphin with AZURLANE」を開催いたします!イベント報酬として限定SSRドルフィン「セレナ・ルイス(魅惑のフルドライブ)」などの報酬が手に入るほか、開催を記念したアズールレーンコラボ仕様のマシンラッピング「スプレンディッド・レーン」が登場いたします!

▼「SSRセレナ・ルイス(魅惑のフルドライブ)」





▼マシンラッピング「スプレンディッド・レーン」



■開催期間:2023/9/1(金) メンテナンス終了後 ~ 2023/9/13(水) 13:59

※期間は予告なく変更する場合があります。



◇「コラボ記念ホームマップ」と「コラボ記念ジオラマ」登場!



アズレンコラボを記念して、コラボ記念のホームマップとジオラマが登場!配布期間中にログインして、コラボ記念のホームマップとジオラマを手に入れよう!

■配布期間:2023/9/1(金) メンテナンス終了後 ~ 2023/9/13(水) 13:59

※期間は予告なく変更する場合があります。

※配布期間中にログインすると、ホームマップがコラボ記念のホームマップに切り替わります。

※配布期間中はコラボ記念のホームマップとジオラマが自動で開放されます。



◇「コラボ記念ログインボーナス」開催!



アズレンコラボを記念して、コラボ記念ログインボーナスを開催いたします!期間中は毎日マリンストーンが100個獲得でき、最大で1100個のマリンストーンが獲得できます!

■開催期間:2023/9/2(土) 4:00 ~ 2023/9/13(水) 3:59

※期間は予告なく変更する場合があります。



◇アズールレーンとは?





株式会社Yostar様が運営されている世界中の艦船が可愛い女の子に擬人化した艦船を操作する「新感覚美少女艦船シューティングRPG」。また、ゲームの他に、書籍、アニメ、フィギュアなど様々なグッズも展開中の人気コンテンツになります。



「アズールレーン」公式サイトはこちら

https://www.azurlane.jp/



(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.



■App Store(iOS版)URL

https://apps.apple.com/jp/app/id1533946351



■Google Play(Android版)URL

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.hpgames.dolphin



■DMM GAMES版URL

https://dmg-dolphin-wave.hpgames.jp









タイトル:ドルフィンウェーブ(#ドルウェブ)

配信日:配信中

ジャンル:爽快ジェットバトル

対応OS:iOS / Android / Windows10 / 11(64bit)

企画:HONEY∞PARADE GAMES

開発:バレット

キャラクターデザイン:たくじ

権利表記: (C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.

公式サイト:https://www.hpgames.jp/dolphin-wave/



