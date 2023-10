[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、日本BS放送株式会社(以下BS11)とともに、放送及び配信の分野で視聴者拡大に向けたさまざまな取り組みを進めてまいります。第1弾として2023年10月5日(木)23時より、BS11にて共同制作番組「ワールドスポーツCLIP! Supported by U-NEXT」 を放送開始いたします。さらに、BS11に韓国ドラマ枠「韓流セレクション Supported by U-NEXT」を新設し、10月13日(金)よりU-NEXTで配信中の人気韓国ドラマを放送いたします。







「ワールドスポーツCLIP!Supported by U-NEXT」

●10月5日より毎週木曜23時~23時30分 全国無料テレビ「BS11」にて放送

●番組MC:ハリー杉山さん、森千晴さん

U-NEXTが配信している世界トップクラスのスポーツコンテンツからイチ押し映像をコンパクトに切り取って(CLIP)お送りするスポーツ情報番組。 番組独自の切り口でスポーツの魅力をお届け。



「韓流セレクション Supported by U-NEXT」

● 10月13日より毎週金曜10~12時 全国無料テレビ「BS11」にて放送

U-NEXTが配信している韓流ドラマから厳選した作品を放送。第1弾は、韓国で同時間帯視聴率1位を記録した本格派刑事ドラマ『模範刑事』(全25話)を放送します。



U-NEXTは今後もBS11とともに、より多くの方にU-NEXTの豊富なラインナップを知っていただくための取り組みを続けてまいります。ぜひご注目ください。





U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど35万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、野球、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、97万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年9月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



