この度、株式会社ベイクルーズ(本社:東京都渋谷区、取締役CEO:杉村 茂)が運営するJOURNAL STANDARD(ジャーナル スタンダード)とイギリス・マンチェスター発のフットボール・サッカーブランド「UMBRO(アンブロ)」の別注カプセルコレクションをリリースいたします。



スポーツウェアを越えた街に 馴染む日常着を目指し、素材選定から機能性に特化した副資材の使用、オリジナルパ ターンなど詳細な作り込みを通して日常着としての在り方を追求したピステジャケッ ト、ピステパンツ、ドリルトッププルオーバーの計3型のカプセルコレクションです。



発売日: 2023年9月16日

展開店舗:JOURNAL STANDARD各店舗 /ベイクルーズストア(オンライン)

https://baycrews.jp/item/list/journalstandard/mens?q_silbl=317410

問い合わせ: JOURNAL STANDARD表参道(03-6418-7961)























【 UMBRO×JS PISTE JACKET 】 カラー NAVY、GREY サイズ M、L 素材 表地:NYLON100%、裏地・ポケット袋布:POLYESTER100% 生産国 中国 価格 ¥29,700-(TAX in)



【 UMBRO×JS PISTE PANTS 】 カラー NAVY、GREY サイズ M、L 素材 表地:NYLON100%、裏地・ポケット袋布:POLYESTER100% 生産国 中国 価格 ¥24,200-(TAX in)



【 UMBRO×JS DRILL TOP PULLOVER 】 カラー NAVY サイズ S、M、L 素材 表地NYLON100% 生産国 中国 価格 ¥19,800-(TAX in)



【JOURNAL STANDARD】

本社所在地:東京都渋谷区渋谷1-23-21 渋谷CAST 展開ブランド:JOURNAL STANDARD,J.S. Homestead,JOURNAL STANDARD TRISECT2,JOURNAL STANDARD LESSAGE,UNFOLLOW JOURNAL STANDARD relume

HP:http://journal-standard.jp 会社概要



【ベイクルーズ】

設立:1977 年 7 月 22 日(株式会社ベイクルーズ) 代表:代表取締役会長 窪田 祐 代表取締役 CEO:杉村 茂 本社所在地:東京都渋谷区渋谷1-23-21 渋谷CAST 事業内容:レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営 飲食店の運営、イン ターネッ ト通販サイトの運営、及び家具の販売

HP:http://www.baycrews.co.jp/



