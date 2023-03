[テレビ東京グループ]





株式会社テレビ東京は、総合人材サービスのパーソルホールディングス株式会社と開催するイベント『はたらくWell-being AWARDS 2023 by PERSOL』の特番を、2023年3月19日(日)午後4時~5時にて放送します。



『はたらくWell-being AWARDS by PERSOL』は、自らのキャリアを主体的に描き、選んで行動した結果、この1年間でもっとも「はたらくWell-being」を体現していた方に贈るアワードです。



授賞式の進行を務めるMCは、ふかわりょう。お笑い芸人としてデビューしたのち、司会業やミュージシャン・DJなど多方面での活躍ぶりが話題に。はたらくことを通して得られる幸せー「はたらくWell-being」を体現してきた方として、本アワードのMCに決定しました。



さらに、受賞者を選考する外部有識者選考委員は、池澤あやか・バービー・前野隆司・呂布カルマ・若新雄純・和田孝雄(※五十音順)の6名に決定しました。

職種・ジャンル・年代を問わず、「はたらくWell-being」の体現度合や周囲の影響などを鑑みて審査を行います。



◆池澤あやか(タレント/ソフトウェアエンジニア)

【コメント】



私は普段ソフトウェアエンジニアというモノ作りをする仕事をしています。今でこそソフトウェアエンジニアは、なりたい職業として名前が上がることも多いですが、私が社会人になった頃はあまり人気がない職業でした。だからこそ、その時代からエンジニアをされている方は、本当にコンピューターやプログラムを書くことが大好きだという方が多く、そういう方の働いている姿を見ると、「はたらくWell-being」を実現されているな、と感じます。









◆バービー(お笑い芸人)

【コメント】

私は芸人をしつつ、コメンテーター、町おこし、さらには下着のプロデュースなどを手掛けています。「この下着をつけてから、自分の体が好きになった」「鏡を見てすごくテンションが上がるようになった」というコメントをいただくと、「下着を作っていてよかったな」と感じます。いつもWell-beingに生きているバービーです。





◆前野隆司(慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授)

【コメント】





Well-beingとは、幸せ、健康、良い状態を表します。よって、「はたらくwell-being」とは、幸せかつ生き生きとした状態ではたらいている人。幸せな人は、創造性・生産性が高く、欠勤率・離職率が低く、健康長寿であることが知られています。また、幸せな人とは、やりがいとつながりのある人であることも知られています。

したがって、多くの人に「はたらくwell-being」を感じてほしいと思います。今回、受賞される皆さんはまさに「はたらくwell-being」を体現している方々ですので、彼ら・彼女らに倣って、多くの人が「はたらくwell-being」を感じられることを願っています。





◆呂布カルマ(ラッパー)



【コメント】

「はたらくWell-being」を感じる瞬間としては、まず仕事のオファーを受けた時です。「こういう仕事を任せてくれるんだ」という嬉しさを感じます。今まで経験したことのない仕事ばかりで内容も楽しく、無事に終わった時にはほっとします。それが後日作品となって、TVなどのオンエアを見た時にも幸せを感じます。





◆若新雄純(株式会社NEWYOUTH代表取締役/慶應義塾大学特任准教授)



【コメント】

人生は思い通りにならないことばかりだと思います。今、起きている出来事が、すぐに報われるとは限らないし、すぐに成果につながるとは限らない。しかし、逆に言えば、昔起きた残念な出来事が、今になってすごく良い形でつながることもあります。「あの時へこんでいたからこそ、今これ気づけたな」と感じる時に「人生って悪くないな」と感じます。「はたらくWell-being」の「Well」には、人生を長い時間軸で捉えたり、余裕を持ってさまざまな出来事と向き合ったりする意味もあるんじゃないかと思っています。





◆和田孝雄(パーソルホールディングス株式会社 代表取締役社長 CEO)



【コメント】

パーソルは、グループビジョン「はたらいて、笑おう。」を掲げ、すべての“はたらく”が、笑顔につながる社会を目指しています。

はたらき方やライフスタイルなどが変わり、“はたらく”に対する人々の価値観も大きく変化しています。そういったなかで、パーソルグループは多様なはたらき方や学びの機会の提供を通じて、一人ひとりの選択肢やはたらく自由を広げ、個人と社会の幸せを広げることで、「はたらくWell-being」の創造を推進しています。

決まった答えがない人生において、一人ひとりが自分のはたらき方を自分で決め、人や社会の役に立っていることを実感できる多様で豊かな社会にしたい。そんな想いのもと、今年度よりアウォーズの名称を刷新し、『はたらくWell-being AWARDS by PERSOL』を実施することとしました。「はたらくWell-being」を体現し、笑顔を社会のチカラに変えた方々の姿を通じて、一人でも多くのはたらく人に、自身の「はたらいて、笑おう。」を考えるキッカケをお届けできればと考えています。



▼「はたらくWell-being」とは

はたらくことを通してその人自身が感じる幸せを「はたらくWell-being」と定義しています。

パーソルグループは、多様なはたらき方や学びの機会の提供を通じて一人ひとりの選択肢を広げ、はたらく自由を広げることで、個人と社会の幸せを広げることを目指しています。一人でも多くの方々が自ら選択した仕事やはたらき方で、喜びや楽しみ、さらには人や社会の役に立っていることを実感できる多様で豊かな社会を創造することで、世界中で「はたらいて、笑おう。」を実現していきます。



▼『はたらくWell-being AWARDS 2023 by PERSOL』開催概要

開催日時 :2023年3月7日(火)12:00~18:45 (12:00受付開始)

開催場所 :六本木ヒルズ 49F アカデミーヒルズ

(〒106-6149 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー49F)

主催者 :パーソルホールディングス株式会社

視聴方法 :YouTube Liveにて無料配信(事前申し込み不要)

※視聴URLは特設サイトにて随時ご案内いたします。

特設サイト:https://www.persol-group.co.jp/special/workstyle-award/2023/





▼『はたらくWell-being AWARDS 2023 by PERSOL』特番放送概要

番組名 :はたらくWell-being AWARDS 2023 by PERSOL

放送日時:2023年3月19日(日)午後4時~5時

放送局 :テレビ東京



