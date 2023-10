[株式会社ベイクルーズ]

ローンチ日:2023年10月5日(木)



株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営する「FRAMeWORK(フレームワーク)」では、上質な素材にこだわったベーシックアイテムと、枠から一歩外に出たエッジが効いたアイテムをかけ合わせる新ライン、《OUT OF FRAMe(アウト オブ フレーム)》を10月5日(木)よりローンチいたします。









《OUT OF FRAMe(アウト オブ フレーム)》

「着心地・不変的・機能的」を網羅した上質でBASICな服

枠から一歩外に出た、好奇心が詰まったCRAZYな服

相反する2つは、かけ合わせると面白く、時に心地よい

年齢や性別を問わず、自分らしさを大切にするすべての人に向けて

新たなラインがFRAMeWORKから今秋デビュー



■10月5日(木)11:00~ ビジュアル公開予定

公開先:https://baycrews.jp/brand/detail/framework





ファーストコレクションとなる今回は、モノトーンを基調としたカジュアルアイテムをジャケット1型、デニムパンツ2型、ニット4型、カットソー3型の計11型で展開いたします。

従来のFRAMeWORKでは表現できないエッジが効いたデザインと、袖を通すだけで心地よい上質な素材で作られたアイテムは、大人だからこそ心惹かれるものばかり。





《ITEM LINEUP》













10月5日(木)より店舗、オンラインサイトにて販売をスタートいたします。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。



《営業店舗》

https://baycrews.jp/store/list?shop=0285

・FRAMeWORK 自由が丘店

・ATELIER Spick&Span ルミネ池袋店

・FRAMeWORK ルミネ新宿店

・FRAMeWORK ルミネ町田店

・FRAMeWORK ルミネ北千住店

・FRAMeWORK ルミネ立川店

・FRAMeWORK ルミネ大宮店

・FRAMeWORK ルミネ大船ウィング店

・ATELIER Spick & Span 名古屋ラシック店

・Spick & Span / FRAMeWORK 京都藤井大丸店

・FRAMeWORK ディアモール店

・FRAMeWORK なんば店

・Spick & Span / FRAMeWORK ミント神戸店

・FRAMeWORK 広島店

・FRAMeWORK 博多店

・ベイクルーズストア 仙台店



《FRAMeWORK ONLINE STORE》

https://baycrews.jp/brand/detail/framework



《FRAMeWORK 公式Instagram》

https://www.instagram.com/framework.jp/



