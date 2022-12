[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、back number「クリスマスソング」にちなみ、「会いたいと思う」回数を計測するカウンター特設サイトをオープンしました。









本企画は2015年11月にユニバーサルシグマからリリースされた back number「クリスマスソング」歌詞内の「会いたいと思う回数」から、クリスマス時期にTwitter上で「会いたい」と投稿される回数を計測するという企画です。



■キャンペーン概要

キャンペーン名:「#会いたいと思う回数カウンター」 https://www.backnumber-christmassong.jp/

キャンペーン期間:2022年12月19日(月)17:00~2022年12月25日(日)23:59まで

※時間帯(締切間近は特に)によっては、特設サイトに繋がりづらくなる場合がございます。





■参加方法

1.「会いたいと思う回数カウンター」特設サイトにアクセス

2.会いたいと思う回数を増やす> ボタンをタップ

3.会いたいという単語を含んだツイートを投稿



back number - クリスマスソング (full)







back numberは7枚目のオリジナルアルバム「ユーモア」を2023年1月17日にリリース予定です。



back number 「ユーモア」

2023年1月17日(火) 発売予定



予約リンクURL https://backnumber.lnk.to/humor_d

アルバム「ユーモア」特設サイト https://sp.universal-music.co.jp/backnumber/humor



●初回限定盤A

商品番号:(1CD+2DVD)UMCK-7194 (1CD+1Blu-ray)UMCK-7193

価格:(1CD+2DVD)¥7,480 (税込) (1CD+1Blu-ray)¥8,580 (税込)



DISC1 【1CD】

1. 秘密のキス

2. 怪盗 ※日本テレビ系 水曜ドラマ「恋はDeepに」主題歌

3. アイラブユー ※NHK連続テレビ小説「舞いあがれ!」主題歌

4. ゴールデンアワー

5. 黄色 ※ABEMAオリジナル恋愛番組「虹とオオカミには騙されない」主題歌

6. 添い寝チャンスは突然に

7. Silent Journey in Tokyo

8. エメラルド ※TBS系日曜劇場「危険なビーナス」主題歌

9. ベルベットの詩 ※映画「アキラとあきら」主題歌

10. 赤い花火

11. ヒーロースーツ

12. 水平線



【2DVD】【1Blu-ray】

back number “SCENT OF HUMOR TOUR 2022” at 幕張メッセ国際展示場 9・10・11ホール 2022.09.08

1.怪盗

2.泡と羊

3.アップルパイ

4.オールドファッション

5.エメラルド

6.MOTTO

7.赤い花火

8.HAPPY BIRTHDAY

9.風の強い日

10.サマーワンダーランド

11.恋

12.黄色

13.勝手にオリンピック

14.003

15.半透明人間

16.Sympathy

17.瞬き

18.水平線

19.高嶺の花子さん

20.スーパースターになったら

en1.僕の名前を

en2.日曜日

en3.そのドレスちょっと待った



■Documentary of back number “SCENT OF HUMOR TOUR 2022”

(*DVD盤はDISC2となります。)

■back number “SCENT OF HUMOR TOUR 2022” PHOTO BOOK (52ページ)

■三方背BOXトールケース仕様

■封入特典:弾き語りLIVE “依与吏の部屋” 応募用シリアルナンバー



●初回限定盤B

商品番号:(2CD+1DVD)UMCK-7196(2CD+1Blu-ray)UMCK-7195

価格:(2CD+1DVD)¥7,480 (税込) (2CD+1Blu-ray)¥8,580 (税込)、



DISC1 【1CD】

1. 秘密のキス

2. 怪盗 ※日本テレビ系 水曜ドラマ「恋はDeepに」主題歌

3. アイラブユー ※NHK連続テレビ小説「舞いあがれ!」主題歌

4. ゴールデンアワー

5. 黄色 ※ABEMAオリジナル恋愛番組「虹とオオカミには騙されない」主題歌

6. 添い寝チャンスは突然に

7. Silent Journey in Tokyo

8. エメラルド ※TBS系日曜劇場「危険なビーナス」主題歌

9. ベルベットの詩 ※映画「アキラとあきら」主題歌

10. 赤い花火

11. ヒーロースーツ

12. 水平線



DISC2 【CD】

■清水依与吏 弾き語りCD “依与吏の部屋”

1.ヒロイン

2.花束

3.ハッピーエンド

4.手紙

5.クリスマスソング

6.西藤公園

7.チェックのワンピース



DISC3 【DVD・Blu-ray】

■ミュージックビデオクリップ

1.水平線

2.エメラルド

3.怪盗

4.黄色

5.ベルベットの詩

6.アイラブユー

7.水平線 (SCENT OF HUMOR TOUR 2022 Ver.)

■三方背BOXトールケース仕様

■封入特典:弾き語りLIVE “依与吏の部屋” 応募用シリアルナンバー



●通常盤

通常盤(初回プレス)(1CD):UMCK-7197

通常盤初回プレスのみ三方背ケース仕様

価格:¥3,300 (税込)

*通常盤初回プレスは在庫終了次第通常盤に切り替わります。



■【1CD】

1. 秘密のキス

2. 怪盗 ※日本テレビ系 水曜ドラマ「恋はDeepに」主題歌

3. アイラブユー ※NHK連続テレビ小説「舞いあがれ!」主題歌

4. ゴールデンアワー

5. 黄色 ※ABEMAオリジナル恋愛番組「虹とオオカミには騙されない」主題歌

6. 添い寝チャンスは突然に

7. Silent Journey in Tokyo

8. エメラルド ※TBS系日曜劇場「危険なビーナス」主題歌

9. ベルベットの詩 ※映画「アキラとあきら」主題歌

10. 赤い花火

11. ヒーロースーツ

12. 水平線

■三方背ケース仕様

■初回プレス封入特典:弾き語りLIVE “依与吏の部屋” 応募用シリアルナンバー



※back number 7th Album『ユーモア』発売記念!500円クーポンプレゼント!

back numberニューアルバムをご予約の際、クーポンコードを入力するだけで、どなたでも500円クーポンをご利用可能!

対象期間:2022年11月8日(火)18:00~12月31日(土)23:59

Universal Music Store https://store.universal-music.co.jp/artist/backnumber/



【配信シングル「アイラブユー」】

タイトル:「アイラブユー」

アーティスト:back number

発売日:2022年10月24日(月)

「アイラブユー」楽曲 https://backnumber.lnk.to/iloveyou

「アイラブユー」TikTok楽曲ページ

https://www.tiktokv.com/i18n/share/music/7151189673535080449



【back numberリンク】

back number official HP http://backnumber.info/

YouTube Channel https://www.youtube.com/c/backnumberchannel

Twitter @backnumberstaff

Instagram back_number_official

TikTokアカウント https://www.tiktok.com/@back_number_official

LINE https://line.me/R/ti/p/@backnumber



INFORMATION) https://backnumber.info/tour2022



【back number Profile】

Vocal & Guitar : 清水依与吏(シミズイヨリ)

Bass : 小島和也(コジマカズヤ)

Drums : 栗原寿(クリハラヒサシ)



2004年、群馬にて清水依与吏を中心に結成。幾度かのメンバーチェンジを経て、2007年現在のメンバーとなる。

デビュー直前にiTunesが選ぶ2011年最もブレイクが期待できる新人アーティスト“Japan Sound of 2011”に選出。2011年シングル「はなびら」でメジャーデビュー。2022年4月~9月に全国12ヶ所25公演25万人を動員したアリーナツアー“SCENT OF HUMOR TOUR 2022”開催。8月26日には映画「アキラとあきら」主題歌「ベルベットの詩」を配信リリース。NHK2022年度後期連続テレビ小説(第107作)『舞いあがれ!』の主題歌を「アイラブユー」で担当。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/20-21:16)