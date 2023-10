[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年10月1日(日)よりタイBL『Love in The Air』を独占見放題配信いたします。







『Love in The Air』は4人の主人公が織りなす激しくも優しい愛の物語を描いたタイBLドラマです。日本でも大ヒットを記録した「TharnType」シリーズを手掛けたMAMEの人気小説「Love Storm」と「Love Sky」を原作に、一つの物語として生まれ変わらせました。



物語の前半は、突然の出会いをきっかけに激しい嵐(パーユ)がやっかいな雨(レイン)に仕掛けるイジワルで情熱的な愛。そして後半は、しつこい風(プラパーイ)が、晴れと曇りの顔を併せ持つ空(スカイ)に捧げる、一夜の関係から始まった献身的で優しい愛。コロコロと変化する“天気”のように、さまざまな表情を見せる2組の愛が描かれます。それぞれの恋の駆け引きをぜひご覧ください。

作品概要







『Love in The Air』<全14話>

【配信開始日】2023年10月1日(日)12:00

【配信形態】見放題

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0094143

【STORY】

嵐が吹き荒れる夜、大学生のレインは車の故障により道路の真ん中で立ち往生してしまう。困り果てた所に現れたのはバイクに乗った青年。慣れた手つきで車を修理し、名乗ることなくその場を去ってしまう。レインは助けてくれた彼のことがずっと頭から離れない。



Me Mind Y Co.,Ltd. (C)all rights reserved



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/01-13:40)