「あんさんぶるスターズ！！」の声優ライブ「Starry Sy…
［ライブ・ビューイング・ジャパン］
ユニットビジュアル、出演者、チケット情報など一挙解禁！
この度、アプリゲーム「あんさんぶるスターズ！！」を原作とした声優によるライブイベント『Starry Symphony』の2ndライブ、『Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the dead of night-』の開催が決定いたしました！
2ndライブでは、ALKALOID、UNDEAD、Valkyrie、紅月が出演。1stライブに引き続き、生バンド演奏を導入した見応えのあるライブ体験をお届けします。
お揃いの衣装を着たユニットビジュアルにも是非ご注目ください！
さらに、1stライブ『Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light-』のBlu-rayも発売決定！早期予約キャンペーンとしてアニメイトにて対象商品を1点ご予約(全額内金)ごとに2ndライブの≪チケット先行抽選応募券≫をお渡し致します。
＜-the dead of night- 公演概要＞
【タイトル】
Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the dead of night-
【日時】
2024年2月10日（土）16:30開場／18:00開演
2024年2月11日（日）15:00開場／16:30開演
【会場】
有明アリーナ
【出演】
＜ALKALOID＞
梶原岳人（天城一彩役）、天崎滉平（白鳥藍良役）、重松千晴（礼瀬マヨイ役）、
中澤まさとも（風早 巽役）
＜Valkyrie＞
高橋広樹（斎宮 宗役）、大須賀 純（影片みか役）
＜UNDEAD＞
増田俊樹（朔間 零役）、細貝 圭（羽風 薫役）、小野友樹（大神晃牙役）、
羽多野 渉（乙狩アドニス役）
＜紅月＞
梅原裕一郎（蓮巳敬人役）、神尾晋一郎（鬼龍紅郎役）、神永圭佑（神崎颯馬役）
＜-the dead of night- チケット情報＞
《最速先行 ESプレミアムパス限定先行》
■応募期間
2023年10月3日（火）12：00 ～ 10月9日（月・祝）23：59
■受付URL
・ESプレミアムパス限定先行【Basic】
https://l-tike.com/st1/starrysymphonythedeadofnight-basic
・ESプレミアムパス限定先行【Music】
https://l-tike.com/st1/starrysymphonythedeadofnight-music
《Starry Symphony -the first light- Blu-ray先行》
■応募期間
2023年10月21日（土）12：00 ～ 10月29日（日）23：59
■対象商品
2024年6月19日（水）発売
１.Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- BOX盤 [Blu-ray]
２.Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- Day1盤 [Blu-ray]
３.Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- Day2盤 [Blu-ray]
※１.BOX盤はチケット先行抽選応募券2枚のお渡しとなります。
《Valkyrieアルバム先行》
■応募期間
2023年11月8日（水）12：00 ～ 11月23日（木・祝）23：59
■対象商品
2023年11月8 日（水）発売
１.あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 Valkyrie [通常盤] （初回生産分）
２.あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 Valkyrie [初回限定生産盤]
《ニコニコプレミアム会員先行》
■応募期間
2024年1月10日（水）12：00 ～ 2024年1月14日（日）23：59
【公演・チケットに関するお問い合わせ】
■公演：キョードー東京 TEL：0570-550-799（平日/11：00～18：00、土日祝/10：00～18：00）
■チケット：ローソンチケット https://l-tike.com/contact/
【公式サイト・SNS】
■公式サイト： https://stars-starrysymphony.com
■公式X（旧Twitter）：@stars_castlive／https://twitter.com/stars_castlive
＜-the first light- Blu-ray情報＞
■商品名
Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- BOX盤 [Blu-ray]
Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- Day1盤 [Blu-ray]
Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- Day2盤 [Blu-ray]
■発売日
2024年6月19日（水）予定
■出演キャスト
【流星隊】
中島 ヨシキ（南雲 鉄虎役）、渡辺 拓海（高峯 翠役）、新田 杏樹（仙石 忍役）、
帆世 雄一（守沢 千秋役）、西山 宏太朗（深海 奏汰役）
【Crazy:B】
阿座上 洋平（天城 燐音役）、笠間 淳（HiMERU役）、海渡 翼（桜河 こはく役）、
山口 智広（椎名 ニキ役）
【Ra*bits】
比留間 俊哉（真白 友也役）、米内 佑希（仁兎 なずな役）、池田 純矢（天満 光役）、
高坂 知也（紫之 創役）
【from Switch】
野島 健児（逆先 夏目役）、山本 和臣（春川 宙役）
＜シークレットゲスト＞
「デートプランAtoZ」／【√AtoZ】細貝 圭（羽風 薫役)、帆世 雄一（守沢 千秋役）、
山口 智広（椎名 ニキ役）、野島 健児（逆先 夏目役）、
池田 純矢（天満 光役）
「ONLY YOUR STARS!」／森久保 祥太郎、柿原 徹也
■BOX盤法人特典
【アニメイト全店（通販含む）・ES!!store】
Crazy:B 缶バッチ1個 ＋ Crazy:B クリアポスター
【タワーレコード（一部店舗除く）】
流星隊 缶バッチ1個 ＋ 流星隊 クリアポスター
【Amazon.co.jp】
Ra:*bits 缶バッチ1個 ＋ Ra:*bits クリアポスター
【楽天ブックス】
from Switch 缶バッチ1個 ＋ from Switch クリアポスター
《アニメイト早期予約キャンペーン》
Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- [Blu-ray]の発売を記念して、アニメイトにて早期予約キャンペーンを実施致します！
期間中、対象商品を1点ご予約(全額内金)ごとに≪チケット先行抽選応募券≫をお渡し致します。
▼アニメイト早期予約キャンペーンページ
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=109991
■対象商品
2023年6月19日（水）発売予定
１.Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- BOX盤 [Blu-ray]
２.Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- Day1盤 [Blu-ray]
３.Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- Day2盤 [Blu-ray]
※１.BOX盤はチケット先行抽選応募券2枚のお渡しとなります。
■配布期間
【アニメイト全店（通販含む）】2023年10月2日(月)~ 10月22日（日）
※通販ではお渡し方法が異なります。
■応募期間
2023 年10 月21 日（土）12:00 ～ 10 月29 日（日）23:59
■特典内容
シリアル内容：「Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the dead of night-」
チケット先行抽選応募券
(C)2023 Happy Elements K.K／Starry Symphony Project
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/02-12:16）
データ提供
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