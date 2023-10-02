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「あんさんぶるスターズ！！」の声優ライブ「Starry Sy…

「あんさんぶるスターズ！！」の声優ライブ「Starry Symphony」の2ndライブが2月10日(土)、2月11日(日)開催決定！さらに、1stライブのBlu-ray発売決定！

［ライブ・ビューイング・ジャパン］

ユニットビジュアル、出演者、チケット情報など一挙解禁！



この度、アプリゲーム「あんさんぶるスターズ！！」を原作とした声優によるライブイベント『Starry Symphony』の2ndライブ、『Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the dead of night-』の開催が決定いたしました！
2ndライブでは、ALKALOID、UNDEAD、Valkyrie、紅月が出演。1stライブに引き続き、生バンド演奏を導入した見応えのあるライブ体験をお届けします。
お揃いの衣装を着たユニットビジュアルにも是非ご注目ください！

さらに、1stライブ『Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light-』のBlu-rayも発売決定！早期予約キャンペーンとしてアニメイトにて対象商品を1点ご予約(全額内金)ごとに2ndライブの≪チケット先行抽選応募券≫をお渡し致します。

＜-the dead of night- 公演概要＞


【タイトル】
Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the dead of night-

【日時】　
2024年2月10日（土）16:30開場／18:00開演
2024年2月11日（日）15:00開場／16:30開演

【会場】
有明アリーナ

【出演】
＜ALKALOID＞
　梶原岳人（天城一彩役）、天崎滉平（白鳥藍良役）、重松千晴（礼瀬マヨイ役）、
　中澤まさとも（風早 巽役）


＜Valkyrie＞
　高橋広樹（斎宮 宗役）、大須賀 純（影片みか役）


＜UNDEAD＞
　増田俊樹（朔間 零役）、細貝 圭（羽風 薫役）、小野友樹（大神晃牙役）、
　羽多野 渉（乙狩アドニス役）


＜紅月＞
　梅原裕一郎（蓮巳敬人役）、神尾晋一郎（鬼龍紅郎役）、神永圭佑（神崎颯馬役）


＜-the dead of night- チケット情報＞


《最速先行　ESプレミアムパス限定先行》
■応募期間
　2023年10月3日（火）12：00 ～ 10月9日（月・祝）23：59
■受付URL
・ESプレミアムパス限定先行【Basic】
　　https://l-tike.com/st1/starrysymphonythedeadofnight-basic
・ESプレミアムパス限定先行【Music】
　　https://l-tike.com/st1/starrysymphonythedeadofnight-music

《Starry Symphony -the first light- Blu-ray先行》
■応募期間
　2023年10月21日（土）12：00 ～ 10月29日（日）23：59
■対象商品
　2024年6月19日（水）発売
　１.Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- BOX盤 [Blu-ray]
　２.Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- Day1盤 [Blu-ray]
　３.Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- Day2盤 [Blu-ray]
　※１.BOX盤はチケット先行抽選応募券2枚のお渡しとなります。
　
《Valkyrieアルバム先行》
■応募期間
　2023年11月8日（水）12：00 ～ 11月23日（木・祝）23：59
■対象商品
　2023年11月8 日（水）発売
　１.あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 Valkyrie [通常盤] （初回生産分）
　２.あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 Valkyrie [初回限定生産盤]

《ニコニコプレミアム会員先行》
■応募期間
　2024年1月10日（水）12：00 ～ 2024年1月14日（日）23：59


【公演・チケットに関するお問い合わせ】
■公演：キョードー東京　TEL：0570-550-799（平日/11：00～18：00、土日祝/10：00～18：00）
■チケット：ローソンチケット　https://l-tike.com/contact/

【公式サイト・SNS】
■公式サイト： https://stars-starrysymphony.com
■公式X（旧Twitter）：@stars_castlive／https://twitter.com/stars_castlive

＜-the first light- Blu-ray情報＞


■商品名
Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- BOX盤 [Blu-ray]
Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- Day1盤 [Blu-ray]
Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- Day2盤 [Blu-ray]

■発売日
2024年6月19日（水）予定

■出演キャスト
【流星隊】
　中島 ヨシキ（南雲 鉄虎役）、渡辺 拓海（高峯 翠役）、新田 杏樹（仙石 忍役）、
　帆世 雄一（守沢 千秋役）、西山 宏太朗（深海 奏汰役）
【Crazy:B】
　阿座上 洋平（天城 燐音役）、笠間 淳（HiMERU役）、海渡 翼（桜河 こはく役）、
　山口 智広（椎名 ニキ役）
【Ra*bits】
　比留間 俊哉（真白 友也役）、米内 佑希（仁兎 なずな役）、池田 純矢（天満 光役）、
　高坂 知也（紫之 創役）
【from Switch】
　野島 健児（逆先 夏目役）、山本 和臣（春川 宙役）
＜シークレットゲスト＞
「デートプランAtoZ」／【√AtoZ】細貝 圭（羽風 薫役)、帆世 雄一（守沢 千秋役）、
　　　　　　　　　　　　　　　　 山口 智広（椎名 ニキ役）、野島 健児（逆先 夏目役）、
　　　　　　　　　　　　　　　　 池田 純矢（天満 光役）
「ONLY YOUR STARS!」／森久保 祥太郎、柿原 徹也

■BOX盤法人特典
【アニメイト全店（通販含む）・ES!!store】
　Crazy:B 缶バッチ1個 ＋ Crazy:B クリアポスター
【タワーレコード（一部店舗除く）】
　流星隊 缶バッチ1個 ＋ 流星隊 クリアポスター
【Amazon.co.jp】
　Ra:*bits 缶バッチ1個 ＋ Ra:*bits クリアポスター
【楽天ブックス】
　from Switch 缶バッチ1個 ＋ from Switch クリアポスター

《アニメイト早期予約キャンペーン》
Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- [Blu-ray]の発売を記念して、アニメイトにて早期予約キャンペーンを実施致します！
期間中、対象商品を1点ご予約(全額内金)ごとに≪チケット先行抽選応募券≫をお渡し致します。

▼アニメイト早期予約キャンペーンページ
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=109991

■対象商品
2023年6月19日（水）発売予定
１.Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- BOX盤 [Blu-ray]
２.Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- Day1盤 [Blu-ray]
３.Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- Day2盤 [Blu-ray]
※１.BOX盤はチケット先行抽選応募券2枚のお渡しとなります。

■配布期間
【アニメイト全店（通販含む）】2023年10月2日(月)~ 10月22日（日）
※通販ではお渡し方法が異なります。

■応募期間
2023 年10 月21 日（土）12:00 ～ 10 月29 日（日）23:59

■特典内容
シリアル内容：「Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the dead of night-」
チケット先行抽選応募券



(C)2023 Happy Elements K.K／Starry Symphony Project

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/02-12:16）

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