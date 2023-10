[ライブ・ビューイング・ジャパン]

この度、アプリゲーム「あんさんぶるスターズ!!」を原作とした声優によるライブイベント『Starry Symphony』の2ndライブ、『Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the dead of night-』の開催が決定いたしました!

2ndライブでは、ALKALOID、UNDEAD、Valkyrie、紅月が出演。1stライブに引き続き、生バンド演奏を導入した見応えのあるライブ体験をお届けします。

お揃いの衣装を着たユニットビジュアルにも是非ご注目ください!



さらに、1stライブ『Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light-』のBlu-rayも発売決定!早期予約キャンペーンとしてアニメイトにて対象商品を1点ご予約(全額内金)ごとに2ndライブの≪チケット先行抽選応募券≫をお渡し致します。



<-the dead of night- 公演概要>





【タイトル】

Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the dead of night-



【日時】

2024年2月10日(土)16:30開場/18:00開演

2024年2月11日(日)15:00開場/16:30開演



【会場】

有明アリーナ



【出演】

<ALKALOID>

梶原岳人(天城一彩役)、天崎滉平(白鳥藍良役)、重松千晴(礼瀬マヨイ役)、

中澤まさとも(風早 巽役)





<Valkyrie>

高橋広樹(斎宮 宗役)、大須賀 純(影片みか役)





<UNDEAD>

増田俊樹(朔間 零役)、細貝 圭(羽風 薫役)、小野友樹(大神晃牙役)、

羽多野 渉(乙狩アドニス役)





<紅月>

梅原裕一郎(蓮巳敬人役)、神尾晋一郎(鬼龍紅郎役)、神永圭佑(神崎颯馬役)





<-the dead of night- チケット情報>





《最速先行 ESプレミアムパス限定先行》

■応募期間

2023年10月3日(火)12:00 ~ 10月9日(月・祝)23:59

■受付URL

・ESプレミアムパス限定先行【Basic】

https://l-tike.com/st1/starrysymphonythedeadofnight-basic

・ESプレミアムパス限定先行【Music】

https://l-tike.com/st1/starrysymphonythedeadofnight-music



《Starry Symphony -the first light- Blu-ray先行》

■応募期間

2023年10月21日(土)12:00 ~ 10月29日(日)23:59

■対象商品

2024年6月19日(水)発売

1.Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- BOX盤 [Blu-ray]

2.Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- Day1盤 [Blu-ray]

3.Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- Day2盤 [Blu-ray]

※1.BOX盤はチケット先行抽選応募券2枚のお渡しとなります。



《Valkyrieアルバム先行》

■応募期間

2023年11月8日(水)12:00 ~ 11月23日(木・祝)23:59

■対象商品

2023年11月8 日(水)発売

1.あんさんぶるスターズ!!アルバムシリーズ 『TRIP』 Valkyrie [通常盤] (初回生産分)

2.あんさんぶるスターズ!!アルバムシリーズ 『TRIP』 Valkyrie [初回限定生産盤]



《ニコニコプレミアム会員先行》

■応募期間

2024年1月10日(水)12:00 ~ 2024年1月14日(日)23:59





【公演・チケットに関するお問い合わせ】

■公演:キョードー東京 TEL:0570-550-799(平日/11:00~18:00、土日祝/10:00~18:00)

■チケット:ローソンチケット https://l-tike.com/contact/



【公式サイト・SNS】

■公式サイト: https://stars-starrysymphony.com

■公式X(旧Twitter):@stars_castlive/https://twitter.com/stars_castlive



<-the first light- Blu-ray情報>





■商品名

Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- BOX盤 [Blu-ray]

Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- Day1盤 [Blu-ray]

Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- Day2盤 [Blu-ray]



■発売日

2024年6月19日(水)予定



■出演キャスト

【流星隊】

中島 ヨシキ(南雲 鉄虎役)、渡辺 拓海(高峯 翠役)、新田 杏樹(仙石 忍役)、

帆世 雄一(守沢 千秋役)、西山 宏太朗(深海 奏汰役)

【Crazy:B】

阿座上 洋平(天城 燐音役)、笠間 淳(HiMERU役)、海渡 翼(桜河 こはく役)、

山口 智広(椎名 ニキ役)

【Ra*bits】

比留間 俊哉(真白 友也役)、米内 佑希(仁兎 なずな役)、池田 純矢(天満 光役)、

高坂 知也(紫之 創役)

【from Switch】

野島 健児(逆先 夏目役)、山本 和臣(春川 宙役)

<シークレットゲスト>

「デートプランAtoZ」/【√AtoZ】細貝 圭(羽風 薫役)、帆世 雄一(守沢 千秋役)、

山口 智広(椎名 ニキ役)、野島 健児(逆先 夏目役)、

池田 純矢(天満 光役)

「ONLY YOUR STARS!」/森久保 祥太郎、柿原 徹也



■BOX盤法人特典

【アニメイト全店(通販含む)・ES!!store】

Crazy:B 缶バッチ1個 + Crazy:B クリアポスター

【タワーレコード(一部店舗除く)】

流星隊 缶バッチ1個 + 流星隊 クリアポスター

【Amazon.co.jp】

Ra:*bits 缶バッチ1個 + Ra:*bits クリアポスター

【楽天ブックス】

from Switch 缶バッチ1個 + from Switch クリアポスター



《アニメイト早期予約キャンペーン》

Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- [Blu-ray]の発売を記念して、アニメイトにて早期予約キャンペーンを実施致します!

期間中、対象商品を1点ご予約(全額内金)ごとに≪チケット先行抽選応募券≫をお渡し致します。



▼アニメイト早期予約キャンペーンページ

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=109991



■対象商品

2023年6月19日(水)発売予定

1.Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- BOX盤 [Blu-ray]

2.Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- Day1盤 [Blu-ray]

3.Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- Day2盤 [Blu-ray]

※1.BOX盤はチケット先行抽選応募券2枚のお渡しとなります。



■配布期間

【アニメイト全店(通販含む)】2023年10月2日(月)~ 10月22日(日)

※通販ではお渡し方法が異なります。



■応募期間

2023 年10 月21 日(土)12:00 ~ 10 月29 日(日)23:59



■特典内容

シリアル内容:「Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the dead of night-」

チケット先行抽選応募券







(C)2023 Happy Elements K.K/Starry Symphony Project



