［ライブ・ビューイング・ジャパン］

ユニットビジュアル、出演者、チケット情報など一挙解禁！







この度、アプリゲーム「あんさんぶるスターズ！！」を原作とした声優によるライブイベント『Starry Symphony』の2ndライブ、『Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the dead of night-』の開催が決定いたしました！

2ndライブでは、ALKALOID、UNDEAD、Valkyrie、紅月が出演。1stライブに引き続き、生バンド演奏を導入した見応えのあるライブ体験をお届けします。

お揃いの衣装を着たユニットビジュアルにも是非ご注目ください！



さらに、1stライブ『Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light-』のBlu-rayも発売決定！早期予約キャンペーンとしてアニメイトにて対象商品を1点ご予約(全額内金)ごとに2ndライブの≪チケット先行抽選応募券≫をお渡し致します。



＜-the dead of night- 公演概要＞





【タイトル】

Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the dead of night-



【日時】

2024年2月10日（土）16:30開場／18:00開演

2024年2月11日（日）15:00開場／16:30開演



【会場】

有明アリーナ



【出演】

＜ALKALOID＞

梶原岳人（天城一彩役）、天崎滉平（白鳥藍良役）、重松千晴（礼瀬マヨイ役）、

中澤まさとも（風早 巽役）





＜Valkyrie＞

高橋広樹（斎宮 宗役）、大須賀 純（影片みか役）





＜UNDEAD＞

増田俊樹（朔間 零役）、細貝 圭（羽風 薫役）、小野友樹（大神晃牙役）、

羽多野 渉（乙狩アドニス役）





＜紅月＞

梅原裕一郎（蓮巳敬人役）、神尾晋一郎（鬼龍紅郎役）、神永圭佑（神崎颯馬役）





＜-the dead of night- チケット情報＞





《最速先行 ESプレミアムパス限定先行》

■応募期間

2023年10月3日（火）12：00 ～ 10月9日（月・祝）23：59

■受付URL

・ESプレミアムパス限定先行【Basic】

https://l-tike.com/st1/starrysymphonythedeadofnight-basic

・ESプレミアムパス限定先行【Music】

https://l-tike.com/st1/starrysymphonythedeadofnight-music



《Starry Symphony -the first light- Blu-ray先行》

■応募期間

2023年10月21日（土）12：00 ～ 10月29日（日）23：59

■対象商品

2024年6月19日（水）発売

１.Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- BOX盤 [Blu-ray]

２.Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- Day1盤 [Blu-ray]

３.Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- Day2盤 [Blu-ray]

※１.BOX盤はチケット先行抽選応募券2枚のお渡しとなります。



《Valkyrieアルバム先行》

■応募期間

2023年11月8日（水）12：00 ～ 11月23日（木・祝）23：59

■対象商品

2023年11月8 日（水）発売

１.あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 Valkyrie [通常盤] （初回生産分）

２.あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 Valkyrie [初回限定生産盤]



《ニコニコプレミアム会員先行》

■応募期間

2024年1月10日（水）12：00 ～ 2024年1月14日（日）23：59





【公演・チケットに関するお問い合わせ】

■公演：キョードー東京 TEL：0570-550-799（平日/11：00～18：00、土日祝/10：00～18：00）

■チケット：ローソンチケット https://l-tike.com/contact/



【公式サイト・SNS】

■公式サイト： https://stars-starrysymphony.com

■公式X（旧Twitter）：@stars_castlive／https://twitter.com/stars_castlive



＜-the first light- Blu-ray情報＞





■商品名

Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- BOX盤 [Blu-ray]

Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- Day1盤 [Blu-ray]

Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- Day2盤 [Blu-ray]



■発売日

2024年6月19日（水）予定



■出演キャスト

【流星隊】

中島 ヨシキ（南雲 鉄虎役）、渡辺 拓海（高峯 翠役）、新田 杏樹（仙石 忍役）、

帆世 雄一（守沢 千秋役）、西山 宏太朗（深海 奏汰役）

【Crazy:B】

阿座上 洋平（天城 燐音役）、笠間 淳（HiMERU役）、海渡 翼（桜河 こはく役）、

山口 智広（椎名 ニキ役）

【Ra*bits】

比留間 俊哉（真白 友也役）、米内 佑希（仁兎 なずな役）、池田 純矢（天満 光役）、

高坂 知也（紫之 創役）

【from Switch】

野島 健児（逆先 夏目役）、山本 和臣（春川 宙役）

＜シークレットゲスト＞

「デートプランAtoZ」／【√AtoZ】細貝 圭（羽風 薫役)、帆世 雄一（守沢 千秋役）、

山口 智広（椎名 ニキ役）、野島 健児（逆先 夏目役）、

池田 純矢（天満 光役）

「ONLY YOUR STARS!」／森久保 祥太郎、柿原 徹也



■BOX盤法人特典

【アニメイト全店（通販含む）・ES!!store】

Crazy:B 缶バッチ1個 ＋ Crazy:B クリアポスター

【タワーレコード（一部店舗除く）】

流星隊 缶バッチ1個 ＋ 流星隊 クリアポスター

【Amazon.co.jp】

Ra:*bits 缶バッチ1個 ＋ Ra:*bits クリアポスター

【楽天ブックス】

from Switch 缶バッチ1個 ＋ from Switch クリアポスター



《アニメイト早期予約キャンペーン》

Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- [Blu-ray]の発売を記念して、アニメイトにて早期予約キャンペーンを実施致します！

期間中、対象商品を1点ご予約(全額内金)ごとに≪チケット先行抽選応募券≫をお渡し致します。



▼アニメイト早期予約キャンペーンページ

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=109991



■対象商品

2023年6月19日（水）発売予定

１.Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- BOX盤 [Blu-ray]

２.Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- Day1盤 [Blu-ray]

３.Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the first light- Day2盤 [Blu-ray]

※１.BOX盤はチケット先行抽選応募券2枚のお渡しとなります。



■配布期間

【アニメイト全店（通販含む）】2023年10月2日(月)~ 10月22日（日）

※通販ではお渡し方法が異なります。



■応募期間

2023 年10 月21 日（土）12:00 ～ 10 月29 日（日）23:59



■特典内容

シリアル内容：「Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -the dead of night-」

チケット先行抽選応募券







(C)2023 Happy Elements K.K／Starry Symphony Project



企業プレスリリース詳細へ （2023/10/02-12:16）